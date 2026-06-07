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Weekly Tarot Horoscope : गजलक्ष्मीसह धनयोग - गौरी योगामुळे पैसाच पैसा, 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा आहे हा आठवडा? पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 07, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:07 AM IST

Weekly Tarot Horoscope Prediction 8 to 14 June 2026 in Marathi : जून महिन्याचा दुसरा आठवडा काहींना जुन्या बाबींवर स्पष्टता देणारा ठरणार आहे. तर काहींना नवीन संधी आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहे. नातेसंबंध, करिअर आणि वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित अनेक विषयांवरील तुमचा विचार बदलणार आहे. टॅरो कार्ड्स सूचित करतात की हा आठवडा घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. चला मग हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझाकडून

मेष (Aries Zodiac) 1/12

मेष (Aries Zodiac)

 

या लोकांसाठी एखादी जुनी गोष्ट सहजासहजी सुटणार नाही. एखादे अपूर्ण संभाषण, भूतकाळातील नातेसंबंध किंवा तुमच्या मनात रेंगाळलेला एखादा निर्णय पुन्हा समोर येणार आहे. तुम्ही परिस्थिती स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत असणार आहे. कधीकधी आयुष्य आपल्याला पुढे जाण्यापूर्वी मागे वळून पाहण्याची संधी देणार आहे. काम आणि आर्थिक बाबतीत गोष्टी स्थिर राहणार आहे.  

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वृषभ (Taurus Zodiac)

 

तुम्हाला या आठवडा आशा आणि जबाबदारी यांच्यात संतुलन ठेवायचा आहे. तुम्हाला भविष्याबद्दल सकारात्मक वाटणार आहे. काही दैनंदिन जबाबदाऱ्यांसाठी तुम्ही खांदावर घेणार आहात. काही वेळा, तुम्हाला एकाच वेळी सर्व काही हाताळावे लागणार आहे. पण घाबरून जाण्याऐवजी, तुम्ही हळूहळू गोष्टी हाताळण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला भावनिक बाबतीत परिपक्वता दाखवा. आठवड्याच्या अखेरीस, काही काळापासून तुमच्या मनात घोळत असलेली एखादी गोष्ट शांत होणार आहे. 

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मिथुन (Gemini Zodiac)

 

या आठवड्याची सुरुवात काही नवीन बातमी, नवीन कल्पना किंवा नवीन संधीने तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकण्याची किंवा करण्याची ओढ या आठवड्यात असणार आहे. जर तुम्ही काही काळापासून बदलाचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला त्याचे काही संकेत मिळणार आहे. उत्साहाच्या भरात कोणताही निर्णय घेऊ नका. आठवड्याच्या शेवटी, गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडत नाहीत असे तुम्हाला वाटणार आहे. 

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कर्क (Cancer Zodiac)

 

हा आठवडा तुम्हाला दिलासा देणारा ठरणार आहे. ज्या गोष्टी तुम्हाला काही काळापासून मानसिकरित्या त्रास देत होत्या, त्या हळूहळू नाहीसा होणार आहे. प्रत्येक समस्येला कवटाळून ठेवल्याने त्यावर तोडगा निघणार आहे. काही जण जुने तणाव, संघर्ष किंवा भावनिक ओझे सोडून देण्याचा निर्णय घेणार आहे. तुमचे मन पूर्वीपेक्षा हलके वाटणार आहे. एखादा नवीन, हृदयस्पर्शी अनुभव किंवा नातेसंबंध तुमच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणणार आहे. काही लोक त्यांच्या अंतर्मनातील प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात व्यस्त असणार आहे. 

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सिंह (Leo Zodiac)

 

या आठवड्याची सुरुवात काहीशा चिंताजनक असणार आहे. तुम्ही केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळायला उशीर होतोय असं वाटेल. ही प्रतीक्षा अखेर कधी संपणार आहे, हा प्रश्न तुमच्या मनात वारंवार येणार आहे. चांगली बातमी, एक नवीन संधी किंवा अनपेक्षित पाठिंबा निर्णायक ठरणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढणार आहे. लोक तुमचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकणार आहे. 

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कन्या (Virgo Zodiac)

 

हा आठवडा तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीव करणारा ठरणार आहे. एका आव्हानात्मक परिस्थितीत, तुम्ही अपेक्षेपेक्षा जास्त संयम आणि समजूतदारपणा दाखवणार आहे. मित्र, कुटुंब किंवा प्रियजनांच्या सहवासामुळे मन प्रसन्न असणार आहे. एखादा छोटा आनंद, भेट किंवा चांगली बातमी आठवड्याचे वातावरण हलकेफुलके आणि सकारात्मक करणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचा हेतू किंवा परिस्थितीचे सत्य पूर्णपणे स्पष्ट नसणार आहे.

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तूळ (Libra Zodiac)

 

हा आठवडा तुम्हाला एखाद्या महत्त्वाच्या नात्याबद्दल किंवा भागीदारीबद्दल गंभीरपणे विचार करणार आहात. मग ते प्रेमसंबंध असो, मैत्री असो किंवा व्यावसायिक भागीदारी असो, ती व्यक्ती आणि ते नाते तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहात. तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुम्हाला एकाच वेळी अनेक कामे सांभाळावी लागणार आहे. कधीकधी थकवा जाणवणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस तुमच्या लक्षात येईल की सर्वच जबाबदाऱ्या केवळ तुमच्या एकट्याच्या नाहीत, याची तुम्हाला जाणव होणार आहे. 

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वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

 

हा आठवडा तुम्हाला संयमाचे महत्त्व शिकवणारा असणार आहे. काही बाबतीत तुम्हाला त्वरित परिणाम हवे असतील, पण परिस्थिती तुम्हाला थोडा वेळ थांबण्याचा आग्रह करणार आहात. आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुमचे कोणाशीतरी मतभेद किंवा मतांतर होणार आहे. चांगली बातमी ही आहे की हा आठवडा केवळ तणावाचा नाही. तुम्हाला एखादी नवीन संधी, एक नवी सुरुवात किंवा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

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धनु (Sagittarius Zodiac)

 

हा आठवडा तुम्हाला एका महत्त्वाच्या निर्णयाच्या जवळ घेऊन जाणार आहे. तुम्हाला कोणत्याही विषयाकडे भावनेने नव्हे, तर समजूतदारपणा आणि तर्काने पाहावे लागणार आहे. आठवड्याच्या तुमच्या सल्ल्याची किंवा निर्णयाची आवश्यकता भासणार आहे. लोक तुमचे म्हणणे गांभीर्याने घेणार आहेत. एखादी इच्छा पूर्ण होणार आहे. किंवा गोष्टी अखेर आपल्या बाजूने वळू लागल्या आहेत असे तुम्हाला वाटणार आहे. मात्र, आठवड्याचा शेवट एका बदलाचे संकेत मिळणार आहे. हा बदल एखाद्या नात्याशी, मानसिकतेशी किंवा जुन्या सवयीशी संबंधित असणार आहे. 

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मकर (Capricorn Zodiac)

 

हा आठवडा तुमच्यासाठी काही शांततापूर्ण क्षण घेऊन येणार आहे. तुम्हाला कुटुंब, प्रियजन किंवा एखाद्या विशेष यशामुळे आनंद मिळणार आहे. काही काळापासून तुम्हाला असलेल्या तणावातून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. काही जण कुटुंबासोबत वेळ व्यतित करणार आहेत. एखादे काम, नातेसंबंध किंवा भविष्यातील योजनांबद्दल तुमचे मत वारंवार बदलणार आहे. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक सल्ल्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी आपल्या अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. 

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कुंभ (Aquarius Zodiac)

 

हा आठवडा तुम्हाला तुमची क्षमता ओळखण्याची संधी देणारा असणार आहे. तुमच्यासमोर एखादे नवीन काम, नवीन कल्पना किंवा नवीन जबाबदारी येणार आहे. सुरुवातीला, तुम्ही उत्साही असाल आणि काहीतरी नवीन करून पाहण्यास उत्सुक राहणार आहे. ज्या कामाबद्दल तुम्हाला शंका होती, त्यात प्रगती किंवा तुमच्या मेहनतीचे कौतुक होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा आत्मविश्वास पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ होणार आहे. 

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मीन (Pisces Zodiac)

 

हा आठवडा तुमच्या भावना समजून घेण्यासाठी आणि स्वतःसाठी थोडा वेळ काढण्यासाठी योग्य ठरणार आहे. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा परिस्थितीबद्दल खोलवर विचार करणार आहात. या आठवड्यात तुमची संवेदनशीलता वाढणार आहे. त्यामुळे तुमच्या सभोवतालच्या लहानसहान गोष्टीसुद्धा तुमच्या मनावर परिणाम करणार आहे. एखाद्या जुन्या निर्णयाबद्दल किंवा भूतकाळातील घटनेबद्दल प्रश्न निर्माण होणार आहे. तुमचे लक्ष हळूहळू भविष्याकडे वळणार आहे. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर भूतकाळात दडलेले नसते, हे तुम्हाला समजू लागणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

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