Weekly Tarot Horoscope : मानसिक त्रास अन् युद्धासारखा वाटेल आठवडा; तर या राशीला मिळणार नशिबाची साथ, पाहा टॅरो कार्ड काय सांगतं?
Weekly Tarot Horoscope Prediction 9 to 15 March 2026 in Marathi : मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा हा टॅरो कार्ड गणनेनुसार भावनिक सत्य, वळण आणि जीवनातील महत्त्व निर्णयाचा असणार आहे. काही राशींच्या लोकांसाठी भूतकाळातील गुंता सोडवण्याचा काळ असणार आहे. तर काही राशीच्या लोकांसाठी नशिबाची साथ देणारा असणार आहे. मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी 9 to 15 मार्चचा हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून
Neha Choudhary | Mar 07, 2026, 09:48 PM IST
मेष (Aries Zodiac)
या आठवड्याची सुरूवात एखाद्या युद्धासारखी वाटणार आहे. तुम्हाला या आठवड्यात खूप थकल्यासारखे वाटणार आहे. अगदी मानसिक त्रास होणार आहे. तुम्हाला वाटेल कठोर परिश्रम आणि संघर्षाशिवाय काही नाही. पण ही वेळ हार मानण्याची नसून धाडस दाखवण्याचा असणार आहे. आठवड्याच्या मध्यापर्यंत, तुम्ही तुमच्या मानसिक स्थितीवर नियंत्रण मिळवणार आहात. जुन्या चिंता आणि नकारात्मक विचार हळूहळू कमी होण्यास हा आठवडा चांगला ठरणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी काही जुने प्रलोभने किंवा जुन्या सवयी पुन्हा लागण्याची शक्यता आहे. तुमची ताकद ओळखा आणि तुमच्या प्रगतीत अडथळा आणणाऱ्या गोष्टींपासून स्वतःला दूर ठेवणे हिताचे ठरणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
वृषभ (Taurus Zodiac) या आठवड्याच्या सुरुवातीला, समाज किंवा कुटुंबाने लादलेल्या जुन्या श्रद्धा आणि अपेक्षांना तुम्ही आव्हान देणार आहात. हा बदल थोडा अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमच्या वाढीसाठी उपयुक्त नसलेल्या नियमांपासून तुम्ही पाठ फिरवणार आहात. आठवड्याच्या मध्यापर्यंत, तुम्ही जुन्या आठवणींच्या जाळ्यातून मुक्त होणार आहात. तुम्हाला पुढे जाण्यापासून रोखणाऱ्या भावनिक ओढ तुम्ही तोडण्यास यशस्वी होणार आहात. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्ही कधीही तुमच्या मालकीच्या नसलेल्या जबाबदाऱ्यांचे ओझे देखील कमी करण्यात मदत मिळणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आठवड्याचे सुरुवातीचे दिवस थोडे भावनिक आणि आव्हानात्मक राहणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडून निराशा तुम्हाला दुःखी करणार आहे. प्रेमसंबंध असो किंवा मैत्री, जुनी गोष्ट तुमच्या मनात दुखवणार आहात. घाबरू नका, कारण हीच वेळ आहे जुन्या जखमा भरून काढण्याची राहणार आहे. आठवडा पुढे सरकत जाईल तसतसे तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांकडून भरपूर पाठिंबा आणि प्रेम लाभणार आहे. जुन्या मित्रांसोबत किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला मनःशांती आणि आनंद प्राप्त होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुमच्या काही योजना लांबणार आहेत.
कर्क (Cancer Zodiac)
आठवड्याची सुरुवात तुमच्या आयुष्यात समतोल आणि देण्या-घेण्याच्या नवीन टप्प्यात घेऊन आली आहे. तुम्ही इतरांना मदत करण्याच्या किंवा स्वतः मदत घेण्याच्या स्थितीत राहणार आहात. मग ते आर्थिक असो वा भावनिक तुम्हाला यात मदत करावी घ्यावी लागू शकते. हा काळ तुम्हाला शिकवेल की खरे धन परस्पर सहकार्यात असतं. आठवड्याच्या मध्यात तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांबद्दल आणि त्यांच्या हेतूंबद्दल थोडे अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. कोणीतरी तुमच्याशी खोटे बोलू शकते किंवा तुम्हाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत आहेत. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्ही जुन्या नकारात्मक सवयी सोडण्यात यशस्वी होणार आहात.
सिंह (Leo Zodiac)
सुरुवातीच्या काळात, तुमच्या निर्णय चुकतील, कामात अडथळा येणार आहेत. अनिश्चितता कायम राहणार असून तुमच्या योजना अपेक्षेप्रमाणे प्रगती कमी राहणार आहेत. काळजी करण्याऐवजी, तुमच्या योजनांचा पुनर्विचार करणे हिताचे ठरणार आहे. एकाच जागी अडकून पडू नका. आठवड्याच्या मध्यात तुमच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय सकारात्मक बदल तुम्हाला आयुष्यात नवीन सुरुवात असणार आहे. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून असमाधानी असाल, तर आता तुम्हाला नवीन संधी आणि आशेचे किरण दिसणार आहेत.
कन्या (Virgo Zodiac)
आठवड्याची सुरुवात काही मानसिक तणाव किंवा वाईट संगतीच्या प्रभावाचे संकेत मिळत आहेत. तुमच्या प्रगतीत अडथळा आणणारी परिस्थिती किंवा व्यक्ती तुम्हाला नियंत्रित करतेय असं जाणवणार आहे. तुम्ही तुमची शक्ती कुठे आणि का गमावत आहात याचा आत्मचिंतन करण्याचा हा आठवडा असणार आहे. हानिकारक प्रभावांपासून स्वतःला मुक्त करा. आठवड्याच्या मध्यापर्यंत, तुमचे मानसिक ओझे कमी होणार आहे. तुमचे विचार अधिक स्पष्ट होणार आहे. तुम्ही समस्यांकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहणार आहात. आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला थोडे भावनिकदृष्ट्या थकवा जाणवणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमच्या अंतर्गत धैर्यावर आणि लवचिकतेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी असो किंवा वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये, संयम राखण्याची तुमची क्षमता ही तुमची सर्वात मोठी ताकद या आठवड्यात ठरणार आहे. कठीण परिस्थितीतही संयम ठेवा. आठवड्याच्या मध्यात, तुम्हाला असे वाटेल की गोष्टी नियोजनानुसार होताना दिसणार नाहीत. तुमच्या प्रतिभेचा पूर्ण वापर होत नाही असे तुम्हाला वाटणार आहे. संवादाचा अभाव तुमच्या कामात अडथळा आणणार आहे. मंद प्रगतीमुळे आठवड्याच्या शेवटी काही निराशा हाती लागणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्ही भावनिकदृष्ट्या मजबूत आणि प्रौढ राहणार आहात. कामाच्या ठिकाणी आणि नातेसंबंधांमध्ये तुम्ही कठीण परिस्थितींना हाताळणार आहात. लोक त्यांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी तुमच्याकडे येणार आहेत. हा आठवडा तुमची संवेदनशीलता तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली राहणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात, तुमच्या करिअर किंवा वैयक्तिक ध्येयांसाठी एक नवीन संधी तुमच्या दारावर येणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी काहीतरी तुमचे भावनिक संतुलन थोडेसे गडबडणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आठवड्याची सुरुवात आशेची आणि नवनिर्माणाची एक नवी लाट असणार आहे. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून एखाद्या प्रकल्पात किंवा नात्यामध्ये संघर्ष करणार आहात. तर आता तुम्हाला यशाची आशा दिसणार आहे. तुमची स्वप्ने आता वास्तवाच्या जवळ येणार आहेत. आठवड्याच्या मध्यात, तुमचे लक्ष तुमच्या जीवनात संतुलन आणि न्याय प्रस्थापित करण्यावर असणार आहे. तुम्हाला कोणाकडून मदत मिळणार किंवा तुम्ही स्वतः कोणाला मदत करणार आहात. ज्यामुळे तुमच्या नात्यात गोडवा येणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, सतत काम केल्याने तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकवा जाणवणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
या आठवड्याची सुरुवात भूतकाळातील परिस्थिती मागे सोडून पुढे जाण्याची राहणार आहे. मानसिक शांती आणि नवीन सुरुवातीच्या शोधात तुम्ही आव्हानात्मक परिस्थितीपासून दूर जाणार आहात. ही वेळ अशा गोष्टी सोडून देण्याची आहे ज्या आता तुमच्या कामाच्या नाहीत. जसजसे तुम्ही सोडून द्याल तसतसे तुमच्या आयुष्यात सुसंवाद येण्यास मदत होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात तुमचे निर्णय तुमच्या शहाणपणा आणि समजुतीवर आधारित राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि इतरांना मदत करण्यास चांगल्या स्थितीत राहणार आहे. आठवड्याचा शेवट तुमच्या करिअर किंवा वैयक्तिक विकासासाठी नवीन संधी येणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आठवड्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला स्पर्धा किंवा वैचारिक मतभेदांचा सामना करावा लागणार आहे. कामावर असो वा घरी, शक्तीप्रदर्शन होणार आहे. पण तुमच्या लढाया हुशारीने निवडणे शहाणपणाचे राहणार आहे. प्रत्येक वाद जिंकणे आवश्यक नाही; कधीकधी शांतता राखणे अधिक मौल्यवान राहते. आठवड्याच्या मध्यात, तुम्हाला तुमच्या जबाबदाऱ्या आणि प्राधान्यक्रमांमध्ये संतुलन राखावे लागणार आहे. अनेक कामे तुम्हाला व्यस्त ठेवणार आहे. म्हणून लवचिकतेचा सराव करणे फायदेशीर ठरणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस नशिबाचे चक्र तुमच्या बाजूने वळणार आहे. जीवनात एक मोठा वळण प्रगतीकडे घेऊन येणार आहे. म्हणून विश्वाच्या योजनेवर विश्वास ठेवा.
