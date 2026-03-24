English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
New Job Rule: वजन वाढलं तर नोकरी जाणार! पगार द्यायचा की नाही हे ही कंपनी वजन पाहून ठरवणार

Weight Gain Is Equal To Job Loss: तुमचं वजन वाढलं तर तुमची नोकरी जाऊ शकते किंवा वजन वाढल्यास तुमचा पगार कापला जाणार असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटेल पण असा नियमच एका प्रसिद्ध कंपनीने तयार केला आहे. या नियमाबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Mar 24, 2026, 03:15 PM IST
twitter
1/9

नोकरीवर राहायचं असेल तर वजन नियंत्रणात ठेवावं लागेल

airindiafitnessrules

नोकरीवर राहायचं असेल तर वजन नियंत्रणात ठेवावं लागेल असं तुम्हाला सांगितल्यास तुम्ही असं कोणी सांगितलं असा उलट प्रश्न विचाराल. पण आता असा नियमच करण्यात आला असून केवळ नोकरीच नाही तर वजनासंदर्भातील निकषांनुसार पगार रोखण्याचा हक्कही कंपनीने स्वत:कडे घेतलाय. नेमका हा प्रकार काय पाहूयात...

twitter
2/9

फिटनेस नियमावली जाहीर

airindiafitnessrules

टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअर इंडियाने आपल्या केबिन क्रू स्टाफसाठी कडक फिटनेस नियमावली जाहीर केली आहे.   

twitter
3/9

कामावरून हटवले जाऊ शकते

airindiafitnessrules

ही नियमावली 1 मेपासून लागू होईल. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वजन जास्त असेल, त्यांना कामावरून हटवले जाऊ शकते किंवा त्यांचा पगारही कापला जाऊ शकतो.  

twitter
4/9

पगार दिला जाणार नाही

airindiafitnessrules

जे कर्मचारी फिटनेस चाचणीत नापास होतील किंवा 'लठ्ठ' श्रेणीत येतील, त्यांना पगार दिला जाणार नाही.   

twitter
5/9

वजन मर्यादेत आल्यानंतरच...

airindiafitnessrules

वजन मर्यादेत आल्यानंतरच त्यांना पुन्हा कामावर घेतले जाईल, असं नव्या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

twitter
6/9

कंपनीत अनेक मोठे बदल

airindiafitnessrules

टाटा समूहाने एअर इंडियाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून कंपनीत अनेक मोठे बदल केले जात आहेत.   

twitter
7/9

धोरणाचा मुख्य उद्देश काय?

airindiafitnessrules

कर्मचाऱ्यांमध्ये निरोगी जीवनशैलीबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि जागतिक दर्जाचे फिटनेस मानक प्रस्थापित करणे हा नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.  

twitter
8/9

दोन्ही पद्धतीच्या कर्मचाऱ्यांना नियम लागू

airindiafitnessrules

हे नियम सध्या कार्यरत असलेल्या आणि प्रशिक्षण घेत असलेल्या अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांना लागू असतील.  

twitter
9/9

उल्लंघन झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ड्युटीवरून हटवले जाऊ शकते

airindiafitnessrules

टाटा समूहाने आखून दिलेल्या या नियमावलीचे उल्लंघन झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ड्युटीवरून हटवले जाऊ शकते किंवा त्यांच्या पगारात कपात केली जाऊ शकते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - एअर इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

