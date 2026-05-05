  • खरी लोकशाही! घरकाम करणारी महिला झाली आमदार; किती मतं पडली? महिना कमाई किती? A To Z माहिती

Domestic Worker To BJP MLA: घरकाम करणारी महिला आमदार झाली आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा चमत्कार एका मतदारसंघात अडला असून सध्या सगळीकडे याच नवनिर्वाचित महिला आमदाराची चर्चा आहे. ही महिला आहे तरी कोण आणि तिच्यावर भाजपाने एवढा विश्वास का ठेवला? जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | May 05, 2026, 02:12 PM IST
1/10

घरोघरी धुणी-भांडी ते विधानसभा... कामवालीने केली कमाल; ती आहे तरी कोण?

kalitamajhi

भारतीय लोकशाही ही सर्वांना समान संधी देते असं आपण शालेय जीवनामध्ये नागरिकशास्रामध्ये नक्की वाचलं असणार. त्याचं मूर्तीमंत उदाहरण एका भाजपा आमदाराच्या रुपाने काल लागलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निकालामधून समोर आलं आहे. घरोघरी जाऊन धुणी-भांडी करणारी महिला थेट आमदार झाली आहे. नेमकी ही महिला आहे कोण? तिला भाजपाने का तिकीट दिलं? तिला किती मतं मिळाली? तिने किती मतांनी विरोधकाला पराभूत केलं जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती...

2/10

भाजपाच्या महिला उमेदवाराची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा

kalitamajhi

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीमध्ये बाजी मारणाऱ्या भाजपाच्या उमेदवारांपैकी कलिता माझी यांची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा आहे. यामागे कारणही तसे खास आहे.  

3/10

सर्वसामान्यांचा विजय

kalitamajhi

तृणमूल काँग्रेसचा गड असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीने बाजी मारली असून हा सर्वसामान्यांचा विजय असल्याचं भाजपाकडून सांगितलं जात आहे. याच दाव्याचं मूर्तीमंत उदाहरण म्हणून भाजपाच्या नवनिर्वाचित आमदार कालिता माझी यांच्याकडे पाहिलं जात आहे.  

4/10

दरमहा केवळ अडीच हजार रुपये ते आमदार...

kalitamajhi

दरमहा केवळ अडीच हजार रुपये कमावणाऱ्या कलिता माझी घरकाम करतात. इतरांच्या घरी धुणी-भांडी करणाऱ्या कालिता 'औसग्राम' मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत.  

5/10

लोकशाहीचं मूर्तीमंत उदाहरण

kalitamajhi

कलिता माझींचा हा विजय भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या प्रचंड जनादेशाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. लोकांकडून लोकांसाठी लोकांनी निवडलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही हे कालिता यांच्या विजयावरुन स्पष्ट होत असल्याचं भाजपा समर्थक सांगत आहेत.

6/10

प्रतिस्पर्धाचा 12535 मतांच्या फरकाने पराभव

kalitamajhi

भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार मुसंडी मारत सत्ता काबीज केली आहे. कालिता माझी यांनी 1,07,692 मते मिळवली. त्यांनी श्यामा प्रसन्न लोहार यांचा 12,535 मतांच्या फरकाने पराभव केला.  

7/10

चार घरांमध्ये घरकाम केले

kalitamajhi

गुस्करा नगरपालिकेच्या रहिवासी असलेल्या कालिता माझी यांनी राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी चार घरांमध्ये घरकाम केले होते. 

8/10

उत्तम उदाहरण

kalitamajhi

कालिता माझी यांना मिळालेली उमेदवारी ही तळागाळातील व्यक्तीलाही संधी मिळू शकते असं दाखवणारं उदाहरण म्हणून चर्चेत होता. आता विजयानंतर कलिता माझींचं नाव निवडणुकीच्या राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचे एक दुर्मिळ उदाहरण म्हणून घेतले जात आहे.

9/10

2021 ची विधानसभा निवडणूक लढवली पण पराभव झाला

kalitamajhi

यापूर्वी कालिता माझी यांनी 2021 ची विधानसभा निवडणूक लढवली होती, परंतु त्यावेळी त्यांना तृणमूल काँग्रेसच्या अभेदानंद थांडर यांच्याकडून 11,815 मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता.   

10/10

...म्हणून त्यांना पुन्हा उमेदवारी

kalitamajhi

भाजपने कालिता माझीयांना पुन्हा उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला. कालिता माझी यांचा स्थानिक जनसंपर्क दमदार असल्यानेच पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास दर्शवणारा होता. या विश्वासाचेचं त्यांनी सार्थक करुन दाखवलं आहे.  

