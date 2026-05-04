  • Jhalmuri Recipe : गुगलवर सर्वाधिक सर्च झालेली आणि PM मोदींनाही आवडलेली झालमुरी घरच्या घरी कशी बनवायची?

Jhalmuri Recipe : पश्चिम बंगालचा विषय निघतो तेव्हातेव्हा या राज्यात आवडीनं खाल्ल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांचीसुद्धा तितकीच चर्चा होते. याच पदार्थांमध्ये अनेकांच्या प्राधान्यस्थानी असणारं एक नाव म्हणजे झालमुरी.   

Sayali Patil | May 04, 2026, 03:16 PM IST
पश्चिम बंगाल

Jhalmuri Recipe : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यास सुरुवात झाली आहे. इथं सत्तांतराचं चित्र स्पष्टपणे दिसत असतानाच तिथं सोशल मीडियावर , गुगलवर अशा काही गोष्टी शोधल्या जात आहेत आणि त्याबाबतच्या पोस्ट व्हायरल होत आहेत की विश्वासच बसणार नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

गुगलवरही सर्च होणारा विषय

असाच एक पदार्थ आणि सातत्यानं गुगलवरही सर्च होणारा विषय म्हणजे झालमुरी कशी बनवायची. काही दिवसांपूर्वीच खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा पश्चिम बंगालमध्ये गेलं असता तिथं झालमुरीची चव चाखली. त्या क्षणापासून विविध राज्यांतून गुगलला प्रश्न विचारण्यात आला, भाऊ ही झालमुरी घरात कशी बनवायची? (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

झालमुरी

झालमुरी ही पाहायला जरी भेळेसारखी दिसत असली तरीही तिची खरी चव ही काही खास मसाल्यांमध्ये आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

जिन्नस

तेल आणि मसाल्यांच्या मिश्रणातूनच ही चव येते. सासाठी महत्त्वाचा जिन्नस म्हणजे भाजलेलं जिरं आणि धनेपूड. यासोबतच हलकीशी भाजून भुगा केलेली लाल मिरची. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

कुटलेले मसाले

हे जाते कुटलेले मसाले कुरमुऱ्यांमध्ये मिसळताच त्यातून एक खमंग सुगंध येऊ लागतो आणि हाच मसाला झालमुरीला चव देतो. झालमुरीसाठी कायम काळं मीठ आणि आमचूर पूड या मिश्रणाचा वापर होतो. वरून हलकासा चाट मसाला, लिंबाचा रस त्यात आंबट चवीची जोड देतो. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

राईचं कच्चं तेल

कोलकाता स्टाईल झालमुरीतील आणखी एक महत्त्वाचा जिन्नस आहे, राईचं कच्चं तेल. पण, ज्यांना हे तेल पचण्यास जड जातं ती मंडळी आंब्याच्या लोणच्यातील तेल आणि मसालासुद्धा झालमुरीमध्ये वापरू शकतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

मसाल्यांचा अर्क

लोणच्यातील तेलामुळं मसाल्यांचा अर्क कुरमुऱ्यांवर लागलो आणि त्यांना झटका देणारी तिखट चव मिळते. झालमुरीमध्ये तुम्ही कांदा, भाजलेले शेंगदाणे, चिरलेला टोमॅटो, तिखट शेव चिवडासुद्धा मिसळू शकता. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

तिखट चव

कोथिंबीरीमुळं झालमुरीला एक छानसा रंग आणि हिरव्या मिरचीमुळं ताजी पण काहीशी तिखट चव येते. वरून एक ओल्या खोबऱ्याची फोड या रंगांमध्ये आणखी एक छटा जोडते. झाली, झालमुरी तयार! (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

