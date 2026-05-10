ना मुख्यमंत्री ना आमदार, तरी ममता बॅनर्जींना मिळणार 'या' खास सुविधा, पेन्शनची रक्कम ऐकून आश्चर्य वाटेल

Mamata Banarjee : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठा उलटफेर झालाय. मागील 15 वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसचा यंदा विमानसभा निवडणुकीत भाजपाने पराभूत केलंय. यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि मुख्यमंत्री राहिलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी केवळ मुख्यमंत्री पदाची खुर्चीच गमावलेली नाही तर त्यांना आपल्या पारंपरिक भवानीपुर विभागातून पराभव मिळाला आहे. आता ममता बॅनर्जी या ना मुख्यमंत्री आहेत आणि ना आमदार, मात्र असं असलं तरी सरकारी नियम आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलमुळे त्यांना अशा काही सुविधा मिळतील ज्या सामान्य नागरिकांना मिळत नाहीत. तेव्हा ममता बॅनर्जी यांना यापुढे कोणत्या सुविधा आणि किती पेन्शन मिळणार याविषयी जाणून घेऊयात.
ममता बॅनर्जी या जवळपास 15 वर्ष पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री राहिल्या होत्या. त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून जवळपास 2 लाख 10 हजार एवढा पगार मिळायचा. मुख्यमंत्री पद गेल्यावर आता ममता बॅनर्जी या माजी आमदार म्हणून पेन्शनसाठी पात्र आहेत.
राज्याच्या नियमांनुसार एक टर्मसाठी आमदार राहिलेल्यांना दार महिन्याला 31 हजार रुपये इतकी पेन्शन मिळते. जर कोणताही सदस्य 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सदनमध्ये राहिला असेल तर त्याला अतिरिक्त 2500 इतके पैसे मिळतात.
मुख्यमंत्री पद गेलं असलं तरी ममता बॅनर्जी यांची राजकीय सक्रियता आणि त्यांच्या जीविताला धोका असण्याची संभावना लक्षात घेता, त्यांना सुरक्षा मिळणार आहे. गृह मंत्रालयाच्या धोक्याच्या मूल्यांकनाच्या आधारावर, माजी मुख्यमंत्र्यांना मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि अंगरक्षकांची तुकडी पुरवली जाते. कोणत्याही उच्चपदस्थ नेत्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही सरकारची एक अनिवार्य तरतूद आहे.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा नियमांनुसार ममता बॅनर्जी या माजी आमदार आणि मुख्यमंत्री राहिल्याने त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच (गट अ) समान आरोग्य लाभ दिले जातील. त्यांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळतील, तसेच खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्यास त्यांना सरकारी नियमांनुसार एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत बिलांची परतफेड करण्याची तरतूद आहे.
माजी आमदार असल्याने ममता बॅनर्जी यांना देशभरात प्रवास करण्यासाठी रेल्वे ट्रॅव्हल कूपन दिले जातील. याद्वारे ते भारतीय रेल्वेच्या एसी 2 टायरमधून मोफत प्रवास करू शकतात.
विधानसभा नियमांनुसार माजी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी वैयक्तिक सहाय्यक किंवा शिपाई यांसारखे काही मर्यादित सचिवालयीन कर्मचारी देखील पुरवले जाऊ शकतात. जेणेकरून ते त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतील.
ममता बॅनर्जी यांची मुख्यमंत्री म्हणून एक वेगळी ओळख सुद्धा होती की त्यांनी कधीही सरकारी पगार स्वीकारला नाही. त्या स्वतःच्या पुस्तकांमधून मिळणाऱ्या रॉयल्टी आणि चित्राच्या विक्रीनंतर मिळणाऱ्या पैशातून स्वतःच उदरनिर्वाह करायच्या.
तेव्हा आता अशी चर्चा आहे की मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर ममता बॅनर्जी या सरकारी पेन्शन आणि इतर लाभ घेणार का? की आपल्या सिद्धांतावर अडून बसणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.