Marathi News
  • रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाने प्रवाशांचे हालच! पाहा कधी आणि कशा धावतील या 36 लोकल

रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाने प्रवाशांचे हालच! पाहा कधी आणि कशा धावतील 'या' 36 लोकल

1 जानेवारीपासून पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. पण हा बदल प्रवाशांना त्रासदायक ठरला आहे. विरार पलीकडच्या उपनगरीय क्षेत्रांच्या अप व डाऊन या प्रत्येक दिशेच्या सुमारे 36 गाड्यांच्या वेळेमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. मात्र पहाटे मुंबईकडे जाण्यासाठी, गर्दीच्या वेळेत उपनगरीय गाड्यांची संख्या वाढवण्याची तसेच काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे नव्याने थांबे देण्याबाबतची मागणी या नवीन वेळापत्रकात अंमलात न आणलेली नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

Dakshata Thasale | Jan 02, 2026, 09:57 AM IST
पश्चिम रेल्वेने एकाच वेळी लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय सेवेच्या वेळापत्रकात बदल केले असून पालघरला थांबणाऱ्या विविध गाड्यांपैकी तब्बल 62 गाड्या या पूर्वीच्या वेळापत्रकातील वेळेपेक्षा पाच ते 10 मिनिट लवकर येणार आहेत. 

तर पाच-सात गाड्यांच्या वेळामध्ये आज पासून काही प्रमाणात विलंब केल्याचे दिसून आले आहे. या वेळापत्रकात सकाळच्या आठ वाजल्याच्या सुमारास चर्चगेट कडे जाणारी उपनगरीय सेवा ही फ्लाईंग राणी सुपरफास्ट एक्सप्रेसच्या मागोमाग धावणार.

या वेळापत्रकात हा एक महत्त्वाचा बदल असून सायंकाळी पाच वाजल्याच्या सुमारास विरार येथून सुरत कडे जाणारी शटल गाडी विरार येथून १७.०५ वाजण्याच्या ऐवजी १७.०० वाजता विरार येथून सुटून पालघर येथे पूर्वीच्या वेळेपूर्वी १३ मिनिटे लवकर पोहोचणार आहे. तर विरार येथून डहाणू रोड कडे रात्री ०९.२० वाजता पूर्वी सुटणारी उपनगरीय सेवा विरार येथून १५ मिनिटे लवकर निघून पालघर येथे २१ मिनिटे लवकर पोहोचणार आहे.

मुंबईच्या दिशेने धावणाऱ्या अप गाड्यांमध्ये डहाणू रोड येथून पूर्वी सकाळी ०७.१० सुटणारी उपनगरीय सेवा डहाणू रोड येथून ०७.१७ वाजता सुटून पालघर येथे २० मिनिटे विलंबाने येणार आहे. यामुळे मुंबई व उपनगरात जाणाऱ्या नोकर वर्गाला त्याचा मोठा प्रमाणात फटका बसणार आहे. मात्र अनेकदा विलंबाने धावणारी फ्लाईंग राणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ही नियोजित वेळे मुंबईत दाखल होईल अशी या बदललेल्या वेळापत्रकामुळे शक्यता निर्माण झाली आहे.

तर पूर्वीच्या वेळापत्रकात सकाळी ०६.०५ वाजता डहाणू रोड इथून निघणारी (पालघर ०६.३७) उपनगरीय सेवा डहाणू रोड येथून ०५.५२ वाजता सुटून पालघर येथे १० मिनिटे लवकर येणार आहे. त्याचा लाभ नोकरदार वर्गाला होण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या इतर गाड्यांमध्ये किरकोळ प्रमाणात बदल झाले आहेत.

मुंबईहून गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन गाड्यांमध्ये फ्लाईंग राणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ही नेहमी विलंबाने धावत असे. ही लांब पल्ल्याची गाडी पालघरला पूर्वीच्या वेळेपेक्षा चार मिनिटे लवकर पोहोचण्याचे वेळापत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे कामावरून घरी जाणार आहे व विशेषता महिला वर्गाला त्याचा लाभ होणार आहे.

रात्री उशिरा पालघर मध्ये दाखल होणारे मुंबई सेंट्रल- नंदुरबार एक्सप्रेस तसेच आठवड्यातून तीन वेळा धावणारी दादर- भुसावळ एक्सप्रेस या गाड्या पूर्वीच्या वेळेपेक्षा नऊ ते दहा मिनिटे अगोदर पालघर मध्ये दाखल होणार असून त्याचा फटका मात्र रात्री उशिराने घरी परतणाऱ्या मंडळींना काही प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे. तसेच विरार येथून दुपारी ०३.०५ वाजता डहाणू रोड करिता सुटणारी उपनगरीय सेवा पाच मिनिटे लवकर सुटणार आहे.

नवीन वेळापत्रकामध्ये पहाटे व रात्री उशिराच्या वेळी अतिरिक्त उपनगरीय सेवा उपलब्ध व्हावेत तसेच गर्दीच्या वेळी उपनगरीय सेवेमधील अंतर कमी व्हावे ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने प्रवासी व नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

