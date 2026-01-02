रेल्वेच्या नवीन वेळापत्रकाने प्रवाशांचे हालच! पाहा कधी आणि कशा धावतील 'या' 36 लोकल
1 जानेवारीपासून पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. पण हा बदल प्रवाशांना त्रासदायक ठरला आहे. विरार पलीकडच्या उपनगरीय क्षेत्रांच्या अप व डाऊन या प्रत्येक दिशेच्या सुमारे 36 गाड्यांच्या वेळेमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. मात्र पहाटे मुंबईकडे जाण्यासाठी, गर्दीच्या वेळेत उपनगरीय गाड्यांची संख्या वाढवण्याची तसेच काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे नव्याने थांबे देण्याबाबतची मागणी या नवीन वेळापत्रकात अंमलात न आणलेली नाही. त्यामुळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.