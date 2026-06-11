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हिंद महासागराच्या तळाशी सापडले ‘व्हेल कब्रिस्तान’; उलगडले 53 लाख वर्षांहून जुने रहस्य!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 11, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:31 PM IST

Whale Graveyard: हिंद महासागराच्या तळाशी सापडलेले हे ‘व्हेल कब्रिस्तान’ पृथ्वीवरील सर्वात गूढ आणि महत्त्वाच्या सागरी शोधांपैकी एक मानले जात आहे.

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हिंद महासागराच्या तळाशी सापडले ‘व्हेल कब्रिस्तान’; उलगडले 53 लाख वर्षांहून जुने रहस्य!

Whale Graveyard: हिंद महासागराच्या अथांग गाभाऱ्यात वैज्ञानिकांना एक विलक्षण शोध लागला आहे. समुद्रसपाटीपासून तब्बल 7 किलोमीटर खोलवर व्हेल माशांच्या शेकडो सांगाड्यांचा आणि जीवाश्मांचा प्रचंड साठा आढळून आला आहे.

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समुद्रातील जीवनाबाबत नवीन दारे

संशोधकांनी याला जगातील सर्वात मोठे, सर्वात खोल आणि सर्वात जुने ‘व्हेल कब्रिस्तान’ असे संबोधले आहे. या शोधामुळे सागरी जीवसृष्टीच्या उत्क्रांतीबाबत आणि खोल समुद्रातील जीवनाबाबत अनेक नवीन दारे उघडली आहेत.

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नेमके कुठे सापडले हे व्हेल कब्रिस्तान?

 

हा शोध हिंद महासागरातील दक्षिण-पूर्व भागात असलेल्या ‘डायमंटिना फ्रॅक्चर झोन’ या प्रदेशात लागला. हा परिसर सुमारे 1200 किलोमीटरपर्यंत पसरलेला असून समुद्रतळावरील खोल दऱ्या, खाचखळगे आणि भूगर्भीय हालचालींमुळे तयार झालेल्या रचनांसाठी ओळखला जातो. संशोधन मोहिमेदरम्यान वैज्ञानिकांनी 32 वेळा खोल समुद्रात पाणबुडीच्या साहाय्याने उतरत या भागाचा अभ्यास केला. या मोहिमेत 485 हून अधिक जीवाश्म स्थळांची नोंद करण्यात आली.

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लाखो वर्षांपूर्वीच्या व्हेलचे अवशेष सापडले

 

या कब्रिस्तानातील काही जीवाश्म तब्बल 53 लाख वर्षे जुने असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. संशोधकांना नामशेष झालेल्या व्हेल प्रजातींचे कवटीचे अवशेष आणि सांगाडेही मिळाले आहेत. काही हाडे समुद्रतळातील खडकांशी इतकी एकरूप झाली आहेत की ती लाखो वर्षांपासून जतन झाल्याचे स्पष्ट दिसते. या शोधामुळे प्राचीन महासागरांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या व्हेल राहत होत्या आणि त्यांचे स्थलांतर मार्ग कसे होते, याबाबत महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे.

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समुद्राच्या तळाशी तयार झाली स्वतंत्र जीवसृष्टी

 

विशेष म्हणजे हे फक्त सांगाड्यांचे थडगे नाही. मृत व्हेलचे शरीर समुद्रतळावर पडल्यावर त्याला ‘व्हेल फॉल’ असे म्हणतात. या अवशेषांवर अनेक सूक्ष्मजीव, समुद्री कृमी, शिंपले, जेलीफिश, ब्रिटल स्टार्स आणि इतर जीव अन्नासाठी अवलंबून असतात. वैज्ञानिकांना येथे अशा अनेक प्रजाती आढळल्या ज्यांची यापूर्वी नोंदच नव्हती. त्यामुळे हे क्षेत्र खोल समुद्रातील जैवविविधतेचे अनोखे केंद्र बनले आहे.

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इतके सारे सांगाडे एकाच ठिकाणी कसे जमा झाले?

 

संशोधकांच्या मते, या प्रदेशातील ‘V’ आकाराची विशाल समुद्रदरी मृत व्हेलचे अवशेष एकाच दिशेने वाहून आणत असावी. कालांतराने हजारो नव्हे तर लाखो वर्षांच्या कालखंडात हे सांगाडे एका ठिकाणी साचत गेले. काही वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे की या संपूर्ण भागात कोट्यवधी हाडांचे अवशेष असू शकतात. हा परिसर व्हेलच्या स्थलांतर मार्गावर असल्यानेही येथे मोठ्या प्रमाणावर अवशेष जमा झाले असावेत.

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वैज्ञानिकांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा शोध?

 

हा शोध केवळ सागरी जीवशास्त्रासाठीच नव्हे तर पृथ्वीच्या पर्यावरणीय इतिहासाच्या अभ्यासासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे. व्हेलचे अवशेष कार्बन साठवण्याचे मोठे नैसर्गिक माध्यम असतात. त्यामुळे महासागरातील कार्बन चक्र समजून घेण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय अत्यंत दाब, कमी तापमान आणि पूर्ण अंधार अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जीवन कसे टिकते, याचा अभ्यास करण्यासाठी हे क्षेत्र संशोधकांसाठी ‘जिवंत प्रयोगशाळा’ ठरू शकते. अनेक तज्ज्ञांनी या शोधाची तुलना समुद्रातील हायड्रोथर्मल व्हेंट्सच्या ऐतिहासिक शोधाशी केली आहे.

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नवी माहिती समोर?

एकूणच, हिंद महासागराच्या तळाशी सापडलेले हे ‘व्हेल कब्रिस्तान’ पृथ्वीवरील सर्वात गूढ आणि महत्त्वाच्या सागरी शोधांपैकी एक मानले जात आहे. लाखो वर्षांपासून दडलेले हे रहस्य उलगडल्याने समुद्रातील जीवन, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय उत्क्रांती याबाबत नवी माहिती समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

TAGS:
Whale Graveyard
indian ocean
Marine Science
Ocean Discovery
Deep Sea Research

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