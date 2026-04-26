  • बॅंक अकाऊंटमध्ये फक्त 24 तास पैसे राहिले तर तुमचा किती फायदा? डेली क्लोजिंग बँलेन्सचं गणित समजून घ्या!

दैनंदिन शिल्लक रकमेवर गणना

Pravin Dabholkar | Apr 26, 2026, 05:11 PM IST
दैनंदिन शिल्लक रकमेवर गणना

व्याज जमा होण्याची वेळ

कमीतकमी शिल्लक राखण्याचे महत्त्व

what benefits bank will pay to you if funds remain in the account for just 24 hours

Savings Account Rules: पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते बँक खात्यात ठेवले जातात. बँक अकाऊंटवरील रक्कमेवर तुम्हाला व्याज मिळतं. बचत खात्यावरील (Savings Account) व्याजाची गणना कशी केली जाते आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार त्यात काय बदल झाले आहेत, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

दैनंदिन शिल्लक रकमेवर गणना

  पूर्वी बँका महिन्याच्या ठराविक तारखेला असलेल्या रकमेवर व्याज द्यायच्या. मात्र, आता आरबीआयच्या नियमांनुसार, तुमच्या खात्यात दररोज (Daily) किती रक्कम शिल्लक आहे, त्यावर व्याजाची गणना केली जाते.

व्याज जमा होण्याची वेळ

जरी व्याजाची गणना दररोज केली जात असली, तरी ते व्याज तुमच्या खात्यात दर तिमाहीला (Quarterly) किंवा काही बँकांमध्ये सहा महिन्यांनी जमा केले जाते.

कमीतकमी शिल्लक राखण्याचे महत्त्व

तुमच्या खात्यात दिवसाच्या शेवटी (Day End) जेवढी रक्कम असेल, त्यावरच त्या दिवसाचे व्याज ठरते. त्यामुळे मोठी रक्कम खात्यात जास्त दिवस राहिल्यास जास्त फायदा होतो.

व्याजाचा दर

बँकांचे व्याजाचे दर वेगवेगळे असतात. साधारणपणे सरकारी बँका 3% ते 3.5% व्याज देतात, तर काही खाजगी बँका आणि स्मॉल फायनान्स बँका 7% पर्यंत व्याज देऊ शकतात.

बँकांचा नफा कसा होतो?

बँका तुमच्या बचत खात्यातील रकमेवर तुम्हाला कमी व्याज देतात आणि तीच रक्कम कर्ज म्हणून इतरांना देऊन त्यावरून जास्त व्याज (उदा. 10-12%) कमवतात. यातील फरकाला 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' म्हणतात.

कर सवलत

आयकर कायद्याच्या कलम 80TTA अंतर्गत, बचत खात्यातून मिळणाऱ्या व्याजावर वार्षिक 10000 रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 50000 रुपयांपर्यंत (80TTB अंतर्गत) आहे.

टीडीएस (TDS) नियम

जर तुमचे वार्षिक व्याज उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर बँक त्यावर टीडीएस कापू शकते. हे टाळण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी 15जी (15G) किंवा १५एच (15H) फॉर्म भरणे आवश्यक असते.

कंपाउंडिंगचा फायदा

व्याज दर तिमाहीला जमा होत असल्याने, जमा झालेल्या व्याजावर पुढील काळात पुन्हा व्याज मिळते. यालाच 'चक्रवाढ व्याजाचा फायदा' म्हणतात.

बदलते दर

बँका कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय बचत खात्यावरील व्याजदरात बदल करू शकतात. त्यामुळे आपल्या बँकेचे सध्याचे दर किती आहेत, याची वेळोवेळी खात्री करणे फायदेशीर ठरते.

पुढील
अल्बम

Mercedes-Benz CLA EV भारतात लॉन्च! ग्राहकांना मिळणार 55 लाखात स्पोर्टी लुक

पुढील अल्बम

Mercedes-Benz CLA EV भारतात लॉन्च! ग्राहकांना मिळणार 55 लाखात स्पोर्टी लुक

Mercedes-Benz CLA EV भारतात लॉन्च! ग्राहकांना मिळणार 55 लाखात स्पोर्टी लुक

Mercedes-Benz CLA EV भारतात लॉन्च! ग्राहकांना मिळणार 55 लाखात स्पोर्टी लुक 8
8th Pay Commission: &#039;ते पैसे मिळणार नाहीत&#039; कर्मचाऱ्यांना सरकारचा मोठा झटका, मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: 'ते पैसे मिळणार नाहीत' कर्मचाऱ्यांना सरकारचा मोठा झटका, मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: 'ते पैसे मिळणार नाहीत' कर्मचाऱ्यांना सरकारचा मोठा झटका, मोठी अपडेट समोर! 10
इंटीमेट सीन करताना कपड्याशिवाय शूटिंग, Kiss सीन करताना बाइट करायला...; बोल्ड अभिनेत्रीने सांगितलं सगळंच

इंटीमेट सीन करताना कपड्याशिवाय शूटिंग, Kiss सीन करताना बाइट करायला...; बोल्ड अभिनेत्रीने सांगितलं सगळंच

इंटीमेट सीन करताना कपड्याशिवाय शूटिंग, Kiss सीन करताना बाइट करायला...; बोल्ड अभिनेत्रीने सांगितलं सगळंच 5
Gold Silver Prices Today: आजच्या सुट्टीला खरेदीला जायचं की नाही? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Prices Today: आजच्या सुट्टीला खरेदीला जायचं की नाही? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold Silver Prices Today: आजच्या सुट्टीला खरेदीला जायचं की नाही? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर 8