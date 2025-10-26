English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PHOTO: सकाळच्या नाश्त्यात मूठभर भाजलेले हरभरे खा, शरीरात दिसतील कमाल बदल!

Benefits of Roasted Chana: सकाळच्या नाश्त्याला हेल्दी गोष्टी खाणं महत्त्वाचं असतं. यामुळे दिवसाची सुरुवात चांगली होती.   

Tejashree Gaikwad | Oct 27, 2025, 03:59 PM IST
शरीरात आश्चर्यकारक बदल

सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सगळ्यात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. जर तुम्ही तुमच्या नाश्त्यात दररोज मूठभर भाजलेले हरभरे (Roasted Chana) खायला सुरुवात केली, तर काही दिवसांतच शरीरात आश्चर्यकारक बदल दिसू लागतात. हरभरा हा प्रथिनं, फायबर आणि आयर्नने समृद्ध असा सुपरफूड आहे. चला पाहूया, सकाळच्या नाश्त्यात भाजलेले हरभरे खाल्ल्याने शरीराला कोणते फायदे मिळतात   

वजन कमी करण्यात मदत

भाजलेले हरभरे भरपूर फायबरयुक्त असल्याने ते पोट बराच वेळ भरलेले ठेवतात. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अनावश्यक खाण्याची सवय कमी होते. वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा उत्तम नैसर्गिक उपाय आहे.

हृदयाचं आरोग्य सुधारतं

हरभऱ्यात असलेले मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत. हे घटक ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवतात आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करतात.

केस आणि त्वचेसाठी उपयुक्त

हरभऱ्यातील आयर्न आणि झिंक हे रक्ताभिसरण सुधारतात, ज्यामुळे त्वचा अधिक ग्लोइंग आणि केस मजबूत होतात.

ऊर्जा वाढवतो

सकाळी हरभरे खाल्ल्याने शरीराला दिवसभरासाठी लागणारी ऊर्जा मिळते. प्रथिनं आणि कार्बोहायड्रेटचा उत्तम समतोल असल्यामुळे हे नॅचरल एनर्जी बूस्टर आहे.

डायबिटीज आणि ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवतो

फायबर आणि प्रथिनंयुक्त असल्याने हरभरे ब्लड शुगर अचानक वाढू देत नाहीत. त्यामुळे डायबिटीज असलेल्या लोकांसाठीही हे अतिशय उपयुक्त आहे.

मेंदूला बळकटी देतो

हरभऱ्यातील व्हिटॅमिन B6 आणि मॅग्नेशियम हे मेंदूच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करतात आणि तणाव कमी करण्यात मदत करतात.

दररोज सकाळी मूठभर भाजलेले हरभरे खाण्याची सवय लावा. काही दिवसांतच तुम्हाला शरीरात झालेला फरक जाणवेल.  त्वचा, केस, वजन आणि ऊर्जा या सगळ्याच बाबतीत सुधारणा दिसेल.  

