Marathi News
भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला दिलेयत 'हे' मूलभूत अधिकार, 99 टक्के पालकांना नसतात माहिती!

Fundamental Rights of Children:मुलांचे खास अधिकार फार कमी जणांना माहित आहेत. चला, आज याबद्दल स्पष्टपणे समजून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 24, 2025, 07:58 PM IST
Fundamental Rights of Children in India Marathi News

Fundamental Rights of Children: भारतीय संविधानाने वय कितीही असो, प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. आज शहरापासून गावापर्यंत लोक आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक होत आहेत, पण मुलांचे खास अधिकार फार कमी जणांना माहित आहेत. चला, आज याबद्दल स्पष्टपणे समजून घेऊया.

संरक्षणाचा समावेश

भारतात मुलांचे १० महत्त्वाचे मूलभूत अधिकार त्यांच्या जगण्याला, सुरक्षिततेला आणि सर्वांगीण विकासाला आधार देतात. यात शिक्षण, आरोग्य, ओळख, तसेच छळ, शोषण आणि धोकादायक कामांपासून संरक्षणाचा समावेश आहे. सरकार, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीला ही अधिकार जपणे आणि मुलांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.

समानतेचा हक्क

प्रत्येक मुलाला कायद्यापुढे समान वागणूक आणि संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. (कलम १४)

भेदभावापासून संरक्षण

धर्म, जात, लिंग, वंश किंवा जन्मस्थळ यावरून मुलांशी भेदभाव होता कामा नये. (कलम १५)

जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क

प्रत्येक मुलाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. (कलम २१)

शोषणापासून मुक्ततेचा हक्क मानवी तस्करी, बंधुआ मजुरी, बालविवाह यापासून मुलांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. (कलम २३)

ं मानवी तस्करी, बंधुआ मजुरी, बालविवाह यापासून मुलांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. (कलम २३)

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क

६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण मिळायलाच हवे. (कलम २१अ)

धोकादायक कामापासून संरक्षण

१४ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला जीवघेण्या किंवा धोकादायक कामात लावता येणार नाही. (कलम २४)

सर्वांगीण विकासाचा हक्क

आरोग्यसेवा, पोषण आणि शारीरिक-मानसिक विकासाच्या संधी सर्व मुलांना मिळायला हव्यात. (कलम ३९(फ))

मतप्रदर्शनाचा हक्क

स्वतःला प्रभावित करणाऱ्या बाबतीत (उदा. कोर्टातील कौटुंबिक खटले) आपली मते मांडण्याचा आणि ती ऐकली जाण्याचा हक्क मुलांना आहे.

ओळखीचा हक्क

प्रत्येक मुलाला नाव, राष्ट्रीयत्व, जन्मदाखला आणि कुटुंबाशी नाते जोडण्याचा अधिकार आहे.

सुरक्षित वातावरणाचा हक्क

शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, हिंसा आणि कोणत्याही प्रकारच्या शोषणापासून मुलांचे पूर्ण संरक्षण झाले पाहिजे.

आधारस्तंभ

हे अधिकार संविधानाच्या मूलभूत हक्कांबरोबरच UNICEF च्या जागतिक बाल अधिकार संमेलनाशीही सुसंगत आहेत. मुलांचे हक्क हे कागदावरचे शब्द नव्हे, तर त्यांचे भविष्य घडवणारे मजबूत आधारस्तंभ आहेत.

