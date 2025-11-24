भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला दिलेयत 'हे' मूलभूत अधिकार, 99 टक्के पालकांना नसतात माहिती!
Fundamental Rights of Children:मुलांचे खास अधिकार फार कमी जणांना माहित आहेत. चला, आज याबद्दल स्पष्टपणे समजून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 24, 2025, 07:58 PM IST
भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला दिलेयत 'हे' मूलभूत अधिकार, 99 टक्के पालकांना नसतात माहिती!
संरक्षणाचा समावेश
भारतात मुलांचे १० महत्त्वाचे मूलभूत अधिकार त्यांच्या जगण्याला, सुरक्षिततेला आणि सर्वांगीण विकासाला आधार देतात. यात शिक्षण, आरोग्य, ओळख, तसेच छळ, शोषण आणि धोकादायक कामांपासून संरक्षणाचा समावेश आहे. सरकार, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीला ही अधिकार जपणे आणि मुलांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
भेदभावापासून संरक्षण
जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून मुक्ततेचा हक्क मानवी तस्करी, बंधुआ मजुरी, बालविवाह यापासून मुलांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. (कलम २३)
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क
धोकादायक कामापासून संरक्षण
सर्वांगीण विकासाचा हक्क
मतप्रदर्शनाचा हक्क
ओळखीचा हक्क
