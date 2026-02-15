Fennel Seeds Water: सकाळी प्या बडीशेपचे पाणी, जाणून घ्या या सुपर ड्रिंकचे 7 आरोग्यदायी फायदे
बडीशेप ही भारतीय स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाची मसाला वनस्पती आहे. बडीशेपचे पाणी सकाळी रिकाम्या पोटी घेतल्याने अनेक फायदे मिळतात.
Tejashree Gaikwad | Feb 15, 2026, 02:46 PM IST
पचनक्रिया सुधारते
वजन कमी करण्यास सहाय्य
शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर टाकते
त्वचा निरोगी ठेवते
हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यास मदत
