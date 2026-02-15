English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Fennel Seeds Water: सकाळी प्या बडीशेपचे पाणी, जाणून घ्या या सुपर ड्रिंकचे 7 आरोग्यदायी फायदे

Fennel Seeds Water: सकाळी प्या बडीशेपचे पाणी, जाणून घ्या या सुपर ड्रिंकचे 7 आरोग्यदायी फायदे

बडीशेप ही भारतीय स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाची मसाला वनस्पती आहे. बडीशेपचे पाणी सकाळी रिकाम्या पोटी घेतल्याने अनेक फायदे मिळतात. 

Tejashree Gaikwad | Feb 15, 2026, 02:46 PM IST
1/8

बडीशेप ही भारतीय स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाची मसाला वनस्पती आहे. तिचे पाणी सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा जेवणानंतर पिण्याची सवय अनेकजण लावतात. सौंफमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात असतात. नियमित सौंफचे पाणी पिल्यास पुढील फायदे मिळू शकतात:  

2/8

पचनक्रिया सुधारते

सौंफमध्ये पचनास मदत करणारे गुणधर्म असतात. गॅस, अपचन, अॅसिडिटी आणि पोट फुगणे यासारख्या तक्रारी कमी करण्यास मदत होते.

3/8

वजन कमी करण्यास सहाय्य

सौंफचे पाणी मेटाबॉलिझम वाढवण्यास मदत करू शकते. तसेच भूक नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहू शकते.

4/8

शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर टाकते

हे नैसर्गिक डिटॉक्स ड्रिंक म्हणून काम करते. शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यास आणि रक्तशुद्धी करण्यास मदत होते.

5/8

त्वचा निरोगी ठेवते

अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचेला तजेला येतो. मुरुमे आणि त्वचेवरील सूज कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

6/8

हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यास मदत

विशेषतः महिलांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या वेदना कमी करण्यासाठी सौंफ उपयुक्त मानली जाते.

7/8

बडीशेपचे पाणी कसे तयार करावे?

एक ग्लास पाण्यात 1 चमचा बडीशेप रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी ते पाणी गाळून प्या. इच्छित असल्यास पाणी थोडे गरम करूनही घेऊ शकता.

8/8

टीप

कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास नियमित सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

