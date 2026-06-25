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जांभळाच्या बिया देऊ नकात फेकून! बियांचे औषधी गुणधर्म वाचून व्हाल आश्चर्यचकित

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 25, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:19 PM IST

जांभूळ खाल्ल्यानंतर तुम्ही त्याच्या बिया फेकून देता का? पण तसं न करता तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. कारण या बियांमध्ये आरोग्यासाठी फायदेशीर असे औषधी गुणधर्म असतात. याबद्दलच अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

 

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अनेक औषधी गुणधर्म दडलेले

पावसाळा सुरू झाला की बाजारात जांभळांची रेलचेल दिसू लागते. तुरट-गोड चवीमुळे अनेकांना जांभूळ खायला आवडते. मात्र जांभूळ खाल्ल्यानंतर त्याच्या बिया बहुतांश लोक कचर्‍यात फेकून देतात. पण या बिया केवळ टाकाऊ नसून त्यामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म दडलेले असल्याचे आयुर्वेद आणि काही संशोधनांमधून समोर आले आहे.

 

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हृदयाच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त

जांभळाच्या बियांतील अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्यांचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. तसेच जांभळामध्ये असलेले पोटॅशियम शरीरातील सोडियमचे संतुलन राखण्यास सहाय्यक ठरते. त्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होऊन हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास हातभार लागू शकतो.

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रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

जांभळाच्या बियांचा उल्लेख आयुर्वेदात विशेषतः मधुमेह व्यवस्थापनासाठी केला जातो. या बियांतील काही नैसर्गिक घटक शरीरातील ग्लुकोजच्या प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम करू शकतात. त्यामुळे रक्तातील साखर अचानक वाढण्याचा वेग कमी होण्यास मदत मिळू शकते. मात्र मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी याचा वापर सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

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सूज आणि दाह कमी करण्यास मदत

शरीरात दीर्घकाळ राहणारी सूज अनेक आजारांचे मूळ ठरू शकते. जांभळाच्या बियांमध्ये असलेले काही नैसर्गिक घटक दाह कमी करण्यास मदत करतात आणि शरीराला आतून निरोगी ठेवण्यास हातभार लावतात.

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शरीराचे संरक्षण करणारे अँटिऑक्सिडंट्स

जांभळाच्या बियांमध्ये पॉलीफेनॉल, फ्लॅव्होनॉईड्स आणि टॅनिनसारखे अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळतात. हे घटक शरीरातील हानिकारक फ्री रॅडिकल्सचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे पेशींचे संरक्षण होण्यास मदत होते आणि अकाली वृद्धत्व तसेच विविध आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.

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पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर

या बियांमध्ये असलेले तंतुमय घटक पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात. अपचन, गॅस, पोट फुगणे किंवा बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या असलेल्या व्यक्तींना याचा फायदा होऊ शकतो. आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठीही या बिया उपयुक्त मानल्या जातात.

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जांभळाच्या बियांचा वापर कसा करावा?

जांभळाच्या बिया स्वच्छ धुऊन पूर्णपणे वाळवल्यानंतर त्यांची पूड तयार केली जाते. अनेकजण सकाळी कोमट पाण्यासोबत या पूडीचे सेवन करतात. काही ठिकाणी ही पूड इतर आयुर्वेदिक मिश्रणांमध्येही वापरली जाते.

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महत्त्वाची सूचना

जांभळाच्या बियांचे अनेक संभाव्य फायदे सांगितले जात असले तरी प्रत्येक व्यक्तीची प्रकृती आणि आरोग्याच्या गरजा वेगळ्या असतात. त्यामुळे नियमित सेवन सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरेल.

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