Petrol-Diesel Price: आज गाडीची टाकी फुल करायची? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel and CNG Price on 3 May 2026 in Maharashtra: आज रविवारचा दिवस सुट्टीचा, मग आज बाहेर फिरायला जाणार असाल तर आधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर ज्यामुळे तुम्हाला प्लॅनिंग करायला सोपं होईल.   

Tejashree Gaikwad | May 03, 2026, 10:14 AM IST
आज रविवार, ३ मे रोजी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधन दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सकाळच्या अद्ययावत माहितीनंतरही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत.   

रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बाब मानली जाते. दर न बदलल्यामुळे नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना आपला खर्च अधिक अचूकपणे आखता येतो.  

भारतीय वाहन बाजारासाठी ही स्थिरता महत्त्वाची ठरत आहे. सध्या बाजारात अनेक नवीन गाड्या उपलब्ध होत असून ग्राहक पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी यापैकी कोणता पर्याय घ्यायचा यावर विचार करत आहेत. दररोजचा प्रवास किती आहे, यावर इंधनाची निवड ठरते. सध्याच्या दरांमुळे भविष्यातील खर्चाचा अंदाज घेणे सोपे होते, विशेषतः वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेण्यापूर्वी.  

देशातील काही प्रमुख शहरांतील दर पाहिले तर, दिल्लीमध्ये पेट्रोल सुमारे ९४.७२ रुपये तर डिझेल ८७.६२ रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईमध्ये दर अजूनही जास्त असून पेट्रोल १०४ रुपयांच्या पुढे आहे. चेन्नई आणि कोलकाता येथेही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली असूनही दर स्थिर आहेत. या स्थिरतेमुळे वाहतूक व्यवसाय आणि सर्वसामान्य लोकांना मासिक खर्चाचे नियोजन करणे सोपे जात आहे. मात्र राज्यनिहाय करांमुळे दरांमध्ये थोडाफार फरक दिसू शकतो.  

महाराष्ट्रातील पेट्रोल दर (प्रति लिटर) पुढीलप्रमाणे: अहमदनगर – ₹104.50 (+0.57), अकोला – ₹104.36 (+0.22), अमरावती – ₹104.88 (-0.62), औरंगाबाद – ₹105.05 (-0.03), भंडारा – ₹104.73 (-0.19), बीड – ₹105.10 (-0.40), बुलढाणा – ₹104.90 (-0.48), चंद्रपूर – ₹104.52 (-0.40), धुळे – ₹104.62 (+0.05), गडचिरोली – ₹104.92 (-0.04), गोंदिया – ₹105.28 (-0.16), ग्रेटर मुंबई – ₹103.54 (0.00), हिंगोली – ₹105.49 (+0.16), जळगाव – ₹104.12 (-1.08), जालना – ₹105.50 (-0.04), कोल्हापूर – ₹104.53 (-0.07), लातूर – ₹105.50 (+0.33), मुंबई – ₹103.54 (0.00), नागपूर – ₹104.62 (+0.19), नांदेड – ₹105.49 (0.00), नंदुरबार – ₹105.23 (+0.15), नाशिक – ₹104.66 (+0.32), उस्मानाबाद – ₹104.78 (-0.56), पालघर – ₹104.08 (+0.01), परभणी – ₹105.50 (0.00), पुणे – ₹104.45 (+0.01), रायगड – ₹104.09 (+0.38), रत्नागिरी – ₹105.50 (0.00), सांगली – ₹104.23 (-0.83), सातारा – ₹104.70 (-0.35), सिंधुदुर्ग – ₹105.31 (0.00), सोलापूर – ₹104.36 (-0.63), ठाणे – ₹104.37 (0.00), वर्धा – ₹104.17 (-0.64), वाशिम – ₹104.99 (0.00), यवतमाळ – ₹104.82 (-0.68)

महाराष्ट्रातील डिझेल दर (प्रति लिटर): अहमदनगर – ₹91.03 (+0.55), अकोला – ₹90.92 (+0.21), अमरावती – ₹91.41 (-0.62), औरंगाबाद – ₹91.54 (-0.04), भंडारा – ₹91.27 (-0.17), बीड – ₹91.60 (-0.43), बुलढाणा – ₹91.43 (-0.47), चंद्रपूर – ₹91.08 (-0.39), धुळे – ₹91.15 (+0.05), गडचिरोली – ₹91.46 (-0.04), गोंदिया – ₹91.78 (-0.17), ग्रेटर मुंबई – ₹90.03 (0.00), हिंगोली – ₹92.02 (+0.18), जळगाव – ₹90.67 (-1.05), जालना – ₹92.03 (-0.04), कोल्हापूर – ₹91.07 (-0.07), लातूर – ₹92.03 (+0.35), मुंबई – ₹90.03 (0.00), नागपूर – ₹91.16 (+0.18), नांदेड – ₹92.02 (-0.01), नंदुरबार – ₹91.73 (+0.14), नाशिक – ₹91.17 (+0.31), उस्मानाबाद – ₹91.31 (-0.54), पालघर – ₹90.58 (+0.01), परभणी – ₹92.03 (0.00), पुणे – ₹90.96 (-0.01), रायगड – ₹90.60 (+0.37), रत्नागिरी – ₹92.03 (0.00), सांगली – ₹90.79 (-0.78), सातारा – ₹91.21 (-0.33), सिंधुदुर्ग – ₹91.82 (0.00), सोलापूर – ₹90.88 (-0.60), ठाणे – ₹90.86 (0.00), वर्धा – ₹90.73 (-0.61), वाशिम – ₹91.52 (0.00), यवतमाळ – ₹91.37 (-0.66)

सीएनजीच्या दरांबाबत पाहिल्यास, बहुतांश शहरांमध्ये दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबईमध्ये सीएनजी सुमारे ८१ रुपये प्रति किलो आहे, तर पुण्यात तो सुमारे ९२.५० रुपये आहे. इतर शहरांमध्येही दर ८० ते ९६ रुपयांच्या दरम्यान स्थिर आहेत.  

एकूणच, इंधन दर स्थिर राहिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, प्रवासी तसेच उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलांनुसार दरांमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात, त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर नियमितपणे तपासणे गरजेचे आहे.  

