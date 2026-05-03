Petrol-Diesel Price: आज गाडीची टाकी फुल करायची? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर
Petrol Diesel and CNG Price on 3 May 2026 in Maharashtra: आज रविवारचा दिवस सुट्टीचा, मग आज बाहेर फिरायला जाणार असाल तर आधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर ज्यामुळे तुम्हाला प्लॅनिंग करायला सोपं होईल.
Tejashree Gaikwad | May 03, 2026, 10:14 AM IST
1/8
2/8
3/8
भारतीय वाहन बाजारासाठी ही स्थिरता महत्त्वाची ठरत आहे. सध्या बाजारात अनेक नवीन गाड्या उपलब्ध होत असून ग्राहक पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी यापैकी कोणता पर्याय घ्यायचा यावर विचार करत आहेत. दररोजचा प्रवास किती आहे, यावर इंधनाची निवड ठरते. सध्याच्या दरांमुळे भविष्यातील खर्चाचा अंदाज घेणे सोपे होते, विशेषतः वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेण्यापूर्वी.
4/8
देशातील काही प्रमुख शहरांतील दर पाहिले तर, दिल्लीमध्ये पेट्रोल सुमारे ९४.७२ रुपये तर डिझेल ८७.६२ रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईमध्ये दर अजूनही जास्त असून पेट्रोल १०४ रुपयांच्या पुढे आहे. चेन्नई आणि कोलकाता येथेही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली असूनही दर स्थिर आहेत. या स्थिरतेमुळे वाहतूक व्यवसाय आणि सर्वसामान्य लोकांना मासिक खर्चाचे नियोजन करणे सोपे जात आहे. मात्र राज्यनिहाय करांमुळे दरांमध्ये थोडाफार फरक दिसू शकतो.
5/8
महाराष्ट्रातील पेट्रोल दर (प्रति लिटर) पुढीलप्रमाणे: अहमदनगर – ₹104.50 (+0.57), अकोला – ₹104.36 (+0.22), अमरावती – ₹104.88 (-0.62), औरंगाबाद – ₹105.05 (-0.03), भंडारा – ₹104.73 (-0.19), बीड – ₹105.10 (-0.40), बुलढाणा – ₹104.90 (-0.48), चंद्रपूर – ₹104.52 (-0.40), धुळे – ₹104.62 (+0.05), गडचिरोली – ₹104.92 (-0.04), गोंदिया – ₹105.28 (-0.16), ग्रेटर मुंबई – ₹103.54 (0.00), हिंगोली – ₹105.49 (+0.16), जळगाव – ₹104.12 (-1.08), जालना – ₹105.50 (-0.04), कोल्हापूर – ₹104.53 (-0.07), लातूर – ₹105.50 (+0.33), मुंबई – ₹103.54 (0.00), नागपूर – ₹104.62 (+0.19), नांदेड – ₹105.49 (0.00), नंदुरबार – ₹105.23 (+0.15), नाशिक – ₹104.66 (+0.32), उस्मानाबाद – ₹104.78 (-0.56), पालघर – ₹104.08 (+0.01), परभणी – ₹105.50 (0.00), पुणे – ₹104.45 (+0.01), रायगड – ₹104.09 (+0.38), रत्नागिरी – ₹105.50 (0.00), सांगली – ₹104.23 (-0.83), सातारा – ₹104.70 (-0.35), सिंधुदुर्ग – ₹105.31 (0.00), सोलापूर – ₹104.36 (-0.63), ठाणे – ₹104.37 (0.00), वर्धा – ₹104.17 (-0.64), वाशिम – ₹104.99 (0.00), यवतमाळ – ₹104.82 (-0.68)
6/8
महाराष्ट्रातील डिझेल दर (प्रति लिटर): अहमदनगर – ₹91.03 (+0.55), अकोला – ₹90.92 (+0.21), अमरावती – ₹91.41 (-0.62), औरंगाबाद – ₹91.54 (-0.04), भंडारा – ₹91.27 (-0.17), बीड – ₹91.60 (-0.43), बुलढाणा – ₹91.43 (-0.47), चंद्रपूर – ₹91.08 (-0.39), धुळे – ₹91.15 (+0.05), गडचिरोली – ₹91.46 (-0.04), गोंदिया – ₹91.78 (-0.17), ग्रेटर मुंबई – ₹90.03 (0.00), हिंगोली – ₹92.02 (+0.18), जळगाव – ₹90.67 (-1.05), जालना – ₹92.03 (-0.04), कोल्हापूर – ₹91.07 (-0.07), लातूर – ₹92.03 (+0.35), मुंबई – ₹90.03 (0.00), नागपूर – ₹91.16 (+0.18), नांदेड – ₹92.02 (-0.01), नंदुरबार – ₹91.73 (+0.14), नाशिक – ₹91.17 (+0.31), उस्मानाबाद – ₹91.31 (-0.54), पालघर – ₹90.58 (+0.01), परभणी – ₹92.03 (0.00), पुणे – ₹90.96 (-0.01), रायगड – ₹90.60 (+0.37), रत्नागिरी – ₹92.03 (0.00), सांगली – ₹90.79 (-0.78), सातारा – ₹91.21 (-0.33), सिंधुदुर्ग – ₹91.82 (0.00), सोलापूर – ₹90.88 (-0.60), ठाणे – ₹90.86 (0.00), वर्धा – ₹90.73 (-0.61), वाशिम – ₹91.52 (0.00), यवतमाळ – ₹91.37 (-0.66)
7/8