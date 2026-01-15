English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो
  नाक आणि ओठांच्या मधोमध ही रेषा का आहे? तिला काय म्हणतात? जाणून घ्या माहिती

नाक आणि ओठांच्या मधोमध 'ही' रेषा का आहे? तिला काय म्हणतात? जाणून घ्या माहिती

The Line Between Nose And Lips: आपण दिसातून कितीतरी वेळा आरशात पाहतो. स्वतःच्या चेहर्‍याचे निरीक्षण करत असतो. पण नाक आणि ओठांच्या मधोमध असलेल्या रेषेकडे पाहूनही तुम्ही दुर्लक्ष केले असेल. पण ही रेष आपल्या चेहऱ्यावर का  असते? तिला काय म्हणतात? हे जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 15, 2026, 01:44 PM IST
1/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

2/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

आपल्या चेहऱ्यावर नाक आणि ओठांच्या मधोमध  छोटी खाच किंवा रेषा असते. आरशात पाहताना ही रेष तुम्ही रोज पाहत असाल. पण ही रेष आपल्या चेहऱ्यावर का असते? तिला काय म्हणतात? याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? जर हो तर याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी ही माहिती तुम्ही वाचायलाच हवी.   

3/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

विज्ञानाच्या भाषेत या रेषेला फिल्ट्रम (Philtrum) असे म्हणतात. मराठीत याला ओष्ठ अटनी असे म्हणतात. या रेषेला फिल्ट्रम हे नाव 'फिल्ट्रोन' या ग्रीक शब्दावरून आले आहे, ज्याचा अर्थ "प्रेमाची जादू" किंवा "प्रेमाची खूण" असा होतो.   

4/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

नाक आणि ओठांच्या मधोमध असलेली ही खाच मानवी शरीराच्या विकासादरम्यान तयार होते. आईच्या गर्भात भ्रूण विकासादरम्यान नाक आणि ओठांच्या जोडणीमुळे ही रेष तयार होते.   

5/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

ही रेषा चेहर्‍याच्या समरूपतेसाठी महत्त्वाची मानली जाते. ही रेषा चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढवते. अनेक मॉडेल आणि चित्रपटसृष्टीत काम करणारे कलाकार कॉस्मेटिक सर्जरी करून फिल्ट्रमची लांबी कमी करतात.  यामुळे चेहरा अधिक तरुण आणि आकर्षक दिसतो.   

6/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

फिल्ट्रम फक्त सौंदर्यच खुलवत नाही तर आपल्या आरोग्याबद्दलही सांगते. काही आजारांमध्ये याचा आकार बदलतो. उदाहरणार्थ, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम.   

7/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

गर्भवती असताना आईने मद्यपान केल्यास फीटल अल्कोहोल सिंड्रोम हा आजार होण्याची शक्यता असते. हा आजार झालेल्या मुलांमध्ये फिल्ट्रम सपाट आणि कमी दिसते.   

8/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

आजकाल सौंदर्य आणि फेशिअल फीचर्सबद्दल लोक जागरूक आहेत. योग्य फिल्ट्रम असणे हे नैसर्गिक सुंदरतेचे एक लक्षण मानले जाते.  

9/9

नाक आणि ओठांच्या मधली रेष

Line Between Nose And Lips

ही माहिती वाचल्यानंतर तुम्ही जेव्हा स्वतःचा चेहरा आरशात बघाल. तेव्हा नक्कीच तुम्हाला शरीर रचनेबाबत नवल आणि कौतुक वाटेल.   

