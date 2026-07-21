/केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलं नेमकी काय करतात? सोशल मीडिया प्रोफाईल व्हायरल

Who Is Minister Dharmendra Pradhan Daughter : NEET UG परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी जबाबदारी स्वीकारून देशाचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी कॉक्रोचे जनता पार्टी आणि लाखो युवकांकडून केली जातेय. मात्र या प्रकरणी केंद्र सरकारने अद्याप कोणतंही पाऊल न उचलल्याने धर्मेंद्र प्रधान आणि केंद्र सरकार विरोधात लोकांमध्ये रोष वाढत आहे. अशातच धर्मेंद्र प्रधान यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी सुद्धा लोकांमध्ये मोठी चर्चा आहे. तेव्हा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलं नेमकी काय करतात? याविषयी सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल होत आहेत.
NEET UG परीक्षेचा पेपर फुटला आणि यामुळे देशभरातील तब्बल 20 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. तेव्हा या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून देशाचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी लावून धरून कॉक्रोचे जनता पार्टीने आंदोलनाचं हत्यार उपसलं होतं. यात सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे सुद्धा मागील २२ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. (Photo Credit Social Media)
तेव्हा देशभरातून ज्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहेत असे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नेमके आहेत तरी कोण? त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी कशी आहे याविषयी जाणून घेऊयात. (Photo Credit Social Media)
धर्मेंद्र प्रधान हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) वरिष्ठ नेते असून सध्या केंद्र सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. ओडिशातील तालचेर येथे जन्मलेल्या धर्मेंद्र यांचे वडील देवेंद्र प्रधान हे देखील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री होते. (Photo Credit Social Media)
कॉलेज काळात धर्मेंद्र यांनी अनेक विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचे प्रतिनिधित्व केले आहे. शिक्षण क्षेत्राशी जवळचा संबंध आणि विविध धोरणात्मक निर्णयांमधील सहभागामुळे त्यांच्यावर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंमलबजावणीसह अनेक महत्त्वाच्या शैक्षणिक सुधारणांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.(Photo Credit Social Media)
देशात दरवर्षी पेपरफुटीच्या अनेक घटना समोर येतात. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे टांगणीला लागते. तेव्हा अशातच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलं नेमकी काय करतात याविषयी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना दोन मुलं आहेत. त्यांना एक मुलगी आणि मुलगा असं अशी दोन अपत्य असून नैमिषा आणि निशांत अशी मुलांची नाव आहेत. (Photo Credit Social Media)
सोशल मीडियावरून समोर आलेल्या माहितीनुसार मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुलगी नैमिषा प्रधान हिने कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार या क्षेत्रांत शिक्षण घेतले आहे. एका अलीकडील अहवालानुसार, तिने टफ्ट्स युनिव्हर्सिटीच्या 'द फ्लेचर स्कूल'मधून एलएल.एम. (मास्टर ऑफ लॉज) ही पदवी पूर्ण केली आहे. (Photo Credit Social Media)
धर्मेंद्र प्रधान यांनी मराठी भाषेतील शिक्षणाच्या संदर्भातही आपल्या मुलीचा उल्लेख केला असून, तिने इयत्ता आठवीपर्यंत मराठीचा अभ्यास केल्याचे त्यांनी सांगितले होते. (Photo Credit Social Media)
धर्मेंद्र प्रधान यांना मुलगा निशांत सुद्धा असून त्याने सुद्धा उच्च शिक्षण घेतलं आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलांनी परदेशातून शिक्षण घेतलं आहे, मात्र देशातील युवांच्या भविष्याची पेपरफुटी सारख्या प्रकरणामुळे माती होत असल्याचा रोष विद्यार्थी आंदोलनातून व्यक्त होत आहे. (Photo Credit Social Media)