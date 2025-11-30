मोबाईल चार्जरवर दिलेल्या 'या' अंकांचा नेमका अर्थ काय, तुम्ही वापरत असलेला चार्जर खरंच सुरक्षित आहे का?
Mobile charger safety tips: मोबाईल चार्जरवरचे अंक चार्जिंग त्याची क्षमता, सुरक्षितता आणि BIS प्रमाणितता दर्शवतात; बनावट चार्जरमुळे बॅटरी फुगणे किंवा स्फोटाचा धोका असतो. चार्जर खरेदी करताना हे अंक तपासा, ई-वेस्ट वेगळे जमा करा आणि जुना असुरक्षित चार्जर त्वरित बदलून टाका.
Mobile charger safety tips: मोबाईल चार्जरवरचे अंक चार्जिंग त्याची क्षमता, सुरक्षितता आणि BIS प्रमाणितता दर्शवतात; बनावट चार्जरमुळे बॅटरी फुगणे किंवा स्फोटाचा धोका असतो. चार्जर खरेदी करताना हे अंक तपासा, ई-वेस्ट वेगळे जमा करा आणि जुना असुरक्षित चार्जर त्वरित बदलून टाका.