बँकेला मराठीत काय म्हणतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 13, 2026, 10:36 PM IST|Updated: May 13, 2026, 10:36 PM IST

बँक हा एका असा शब्द आहे, जो आपल्या दैनंदिन आयुष्यात नेहमी तोंडातून बाहेर पडत असतो. पण बँकेला मराठीत काय म्हणतात तुम्हाला माहिती आहे का? 99 टक्के लोकांना याचं उत्तर माहिती नाही. 

 

बँकेच खातं असणं ही आजच्या काळातील सामान्य गरज आहे. आजकाल छोटासा व्यवहारही ऑनलाइन होत असताना, त्यासाठी बँक खातं असणं गरजेचं आहे. 

 

फक्त नोकरी किंवा व्यवसाय करणारेच नाही तर शेतकऱ्यांचंही बँक खातं आहे. 

 

आपण मागील कित्येक वर्षांपासून बँकेच्या सेवेचा वापर करत आहोत, मात्र बँकेसंदर्भातील काही गोष्टी आपल्याला आजही माहिती नाहीत. 

 

जसं की, तुम्ही कधी विचार केलाय का की बँकेला मराठी किंवा हिंदी भाषेत काय म्हणतात? बँक हा शब्द आपल्या तोंडात इतका बसला आहे की, जवळपास 99 टक्के लोकांना मराठी किंवा हिंदी शब्द माहिती नाही. 

 

तुम्हालाही माहिती नसेल तर मग आज जाणून घ्या. कदाचित बँकेत काम कऱणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांनाही याचं उत्तर माहिती नसेल. 

 

बँकेला मराठी शब्द काय असं विचारलं तर अनेकजण पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी, कर्ज देणारी आर्थिक संस्था अशी उत्तरं देतील. 

 

बँकेला मराठीत 'अधिकोष' म्हणतात. पण बोलण्यासाठी बँक हा शब्द सोपा असल्याने अनेकजण तोच वापरतात. 

 

हिंदीत बँकेला "कोषागार" किंवा "अधिकोष" म्हणतात. 

 

दैनंदिन आयुष्यात आपण असे अनेक शब्द वापरतो, जे मुळात इंग्रजी आहेत पण आपल्याला त्याची कल्पनाच नसते. जसं की, हॉस्पिटल, पेन, जीन्स, बॅट...हे शब्द आता इतके तोंडात बसले आहेत की ते आपल्या भाषेतलेच वाटतात. 

