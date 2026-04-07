2 महिन्याचा पगार, अतिरिक्त 50 हजार, रजेचा मोबदला...; Oracle ने भारतात नोकरीवरुन काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला भरपाई, सेवरेंस पॅकेज ऐकून बसेल धक्का
Oracle India Severance: आयटी कंपनी ओरॅकलने जवळपास 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकलं आहे. नोकरकपातीचा सर्वात मोठा फटका भारतात बसला आहे. भारतातील जवळपास 12 हजार कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे.
Shivraj Yadav | Apr 07, 2026, 04:50 PM IST
30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं
भारतात मोठा प्रभाव
एक ईमेल आणि गेली नोकरी
प्रत्येक पदावरील कर्मचारी कपात
आश्चर्याची बाब म्हणजे, कंपनीने कोणत्याही विशेष पद, विभाग किंवा अनुभवाच्या आधारे कारवाई केली नाही. ज्युनिअर डेव्हलरपपासून ते वरिष्ठांपर्यंत अनेकांना कामावरुन काढून टाकण्यात आलं. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करताना आपल्याला साधं सांभाळण्याचीही संधी दिली नाही असं त्यांनी म्हटलं.
'सेव्हरन्स पॅकेज'मध्ये (सेवा समाप्ती पॅकेजमध्ये) काय दिलं?
कर्मचाऱ्याला नोकरीवरुन काढल्यानंतर किंवा सेव्हरन्स पॅकेज कंपनीने अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. तथापि, बंगळुरू येथील 'Oracle India Development Center' (IDC) मधील बाधित कर्मचाऱ्यांनी 'Reddit' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या पोस्टनुसार, भारतीय कर्मचाऱ्यांना देऊ करण्यात येत असलेले हे संभाव्य पॅकेज आश्चर्यकारक आहे.
सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टमध्ये, 15 दिवसांचा पगार आणि अधिक जमा झालेल्या रजेचा मोबदला, दोन महिन्यांचा अतिरिक्त पगार, कंपनीत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी अतिरिक्त 15 दिवसांचे वेतन, एका महिन्याच्या 'गार्डन लीव्ह' कालावधीचा पगार आणि वैद्यकीय विम्याऐवजी अंदाजे 50 हजारांची एकरकमी रक्कम अशा तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला होता.
अमेरिकेत स्थिती चांगली
कर्मचाऱ्यावंर कारवाई का?
इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपातीमागे प्रामुख्याने दोन कारणं असल्याचे दिसून येत आहे. पहिले कारण म्हणजे 'कृत्रिम बुद्धिमत्ते'वर (AI) वाढता भर. Oracle ने प्रचंड क्षमतेची AI डेटा केंद्रे उभारण्यासाठी OpenAI सोबत 156 अब्ज डॉलर्सचा एक ऐतिहासिक करार केला आहे. या केंद्रांसाठी केवळ प्रगत चिप्स खरेदी करण्यावरच 50 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची कंपनीची योजना आहे.
कंपनीवरील वाढता आर्थिक दबाव
