2 महिन्याचा पगार, अतिरिक्त 50 हजार, रजेचा मोबदला...; Oracle ने भारतात नोकरीवरुन काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला भरपाई, सेवरेंस पॅकेज ऐकून बसेल धक्का

Oracle India Severance: आयटी कंपनी ओरॅकलने जवळपास 30 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकलं आहे. नोकरकपातीचा सर्वात मोठा फटका भारतात बसला आहे. भारतातील जवळपास 12 हजार कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागली आहे.   

Shivraj Yadav | Apr 07, 2026, 04:50 PM IST
30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं

आयटी क्षेत्रात दोन दिवसांपूर्वी खळबळ माजली जेव्हा दिग्गज सॉफ्टवेअर कंपनी ओरॅकलने आपल्या जगभरातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर कुऱ्हाड चालवली. ओरॅकलने आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 18 टक्के म्हणजे 30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकलं आहे.   

भारतात मोठा प्रभाव

नोकरकपातीचा सर्वात मोठा फटका भारताला बसला आहे. रिपोर्टनुसार, भारतातील Oracle च्या विविध केंद्रांमधून सुमारे 12 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आलं. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्राच्या इतिहासातील कर्मचारी कपातीची ही एक सर्वात मोठी घटना मानली जात आहे.  

एक ईमेल आणि गेली नोकरी

ही संपूर्ण प्रक्रिया ज्याप्रकारे पार पडली, त्यावरुन कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मंगळवारी सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास जेव्हा बहुतेक कर्मचारी दिवसाची सुरुवात करत होते तेव्हा त्यांना एक ई-मेल आला. यामध्ये कंपनीला आला त्यांच्या सेवेची गरज नाही असं सांगण्यात आलं होतं.   

प्रत्येक पदावरील कर्मचारी कपात

आश्चर्याची बाब म्हणजे, कंपनीने कोणत्याही विशेष पद, विभाग किंवा अनुभवाच्या आधारे कारवाई केली नाही. ज्युनिअर डेव्हलरपपासून ते वरिष्ठांपर्यंत अनेकांना कामावरुन काढून टाकण्यात आलं. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करताना आपल्याला साधं सांभाळण्याचीही संधी दिली नाही असं त्यांनी म्हटलं.   

'सेव्हरन्स पॅकेज'मध्ये (सेवा समाप्ती पॅकेजमध्ये) काय दिलं?

कर्मचाऱ्याला नोकरीवरुन काढल्यानंतर किंवा सेव्हरन्स पॅकेज कंपनीने अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. तथापि, बंगळुरू येथील 'Oracle India Development Center' (IDC) मधील बाधित कर्मचाऱ्यांनी 'Reddit' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या पोस्टनुसार, भारतीय कर्मचाऱ्यांना देऊ करण्यात येत असलेले हे संभाव्य पॅकेज आश्चर्यकारक आहे.  

सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टमध्ये, 15 दिवसांचा पगार आणि अधिक जमा झालेल्या रजेचा मोबदला, दोन महिन्यांचा अतिरिक्त पगार, कंपनीत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी अतिरिक्त 15 दिवसांचे वेतन, एका महिन्याच्या 'गार्डन लीव्ह' कालावधीचा पगार आणि वैद्यकीय विम्याऐवजी अंदाजे 50 हजारांची एकरकमी रक्कम अशा तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला होता.  

अमेरिकेत स्थिती चांगली

पाहायला गेल्यास, भारतीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या अनुभवाच्या आधारे जवळपास साडे तीन महिन्यांचा पगार आणि अतिरिक्त लाभ देण्याबद्दल सांगण्यात आलं आहे. बिझनेस इनसायडनुसार, अमेरिकेत स्थिती चांगली आहे. येथे कंपनी जवळपास 26 आठवडे म्हणजे 6 महिन्यांचा पगार भरपाई म्हणून देत आहे.   

कर्मचाऱ्यावंर कारवाई का?

इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपातीमागे प्रामुख्याने दोन कारणं असल्याचे दिसून येत आहे. पहिले कारण म्हणजे 'कृत्रिम बुद्धिमत्ते'वर (AI) वाढता भर. Oracle ने प्रचंड क्षमतेची AI डेटा केंद्रे उभारण्यासाठी OpenAI सोबत 156 अब्ज डॉलर्सचा एक ऐतिहासिक करार केला आहे. या केंद्रांसाठी केवळ प्रगत चिप्स खरेदी करण्यावरच 50 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची कंपनीची योजना आहे.  

कंपनीवरील वाढता आर्थिक दबाव

तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचाऱ्यांची कपात करून कंपनीचे दरवर्षी अंदाजे 8 ते 10 अब्ज डॉलर्स वाचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही रक्कम पूर्णपणे AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवली जाईल. दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे कंपनीवरील वाढता आर्थिक दबाव असल्याचं समजत आहे.   

108 बिलिअन डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्ज

Oracle वर सध्या 108 बिलिअन डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा आहे. कर्जाचा हा बोजा कमी करण्याच्या हेतूने आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी, कंपनीने खर्चात कपात करण्याचा हा कठोर मार्ग स्वीकारला आहे. या घडामोडीमुळे आयटी (IT) क्षेत्रातील नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

