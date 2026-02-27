English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण

T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण

T20i World Cup Semi Final Scenario IND vs WI: टीम इंडियाला सेमी फायनलमध्ये पोहचण्यासाठी मोठं प्लॅनिंग करून खेळावं लागणार आहे. सुपर 8 फेरीतील शेवटच्या सामन्यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? याबद्दल अधिक जाणून घ्या...   

Tejashree Gaikwad | Feb 27, 2026, 02:25 PM IST
twitter
1/8

team India semi final qualification scenario

टी-20 विश्वचषक 2026 मधील सुपर 8 फेरी आता अत्यंत निर्णायक वळणावर आली आहे. भारतीय संघासाठी पुढील सामना ‘करो या मरो’ ठरणार आहे. उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी भारताला वेस्ट इंडिजविरुद्ध किती मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

twitter
2/8

दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने समीकरण सोपं

team India semi final qualification scenario

सुपर 8 फेरीत साऊथ आफ्रिकाने वेस्ट इंडिजवर मात केली आणि त्यामुळे भारताच्या आशा जिवंत राहिल्या. त्यानंतर भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध दमदार कामगिरी करत 72 धावांनी विजय मिळवला. या निकालामुळे गुणतालिकेतील गणित भारताच्या बाजूने झुकलं आहे.

twitter
3/8

झिम्बाब्वेविरुद्ध प्रभावी प्रदर्शन

team India semi final qualification scenario

चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम येथे भारताने 256 धावांचा भक्कम डोंगर उभारला जो स्पर्धेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च स्कोअर ठरला. वरच्या फळीतील फलंदाजांनी भक्कम पाया रचला, तर गोलंदाजांनी झिम्बाब्वेला 184 धावांवर रोखत सामना 72 धावांनी जिंकला.

twitter
4/8

आता समीकरण कसं?

team India semi final qualification scenario

ए गटातून दक्षिण आफ्रिकेने आधीच सेमीफायनल गाठले आहे. उरलेल्या एका जागेसाठी भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात थेट लढत होणार आहे. चांगली गोष्ट म्हणजे  भारताला आता कोणत्याही विशिष्ट धावफरकाची गरज नाही. फक्त विजय मिळवला तरी भारताच्या खात्यात 4 गुण होतील आणि उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित होईल.

twitter
5/8

दोन्ही संघांसाठी अंतिम परीक्षा

team India semi final qualification scenario

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पुढील सामना म्हणजे सरळ सेमीफायनलसाठीची पात्रता ठरवणारी लढत आहे. जो संघ जिंकेल, तो पुढे जाईल; पराभूत संघाचे आव्हान संपेल. त्यामुळे हा सामना उच्च दाबाचा आणि रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे.

twitter
6/8

निर्णायक सामना

team India semi final qualification scenario

क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष आता या निर्णायक सामन्याकडे लागले असून, टीम इंडियाला सातत्यपूर्ण कामगिरी करत विजय मिळवणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.  

twitter
7/8

नेट रनरेटचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी

team India semi final qualification scenario

सध्याच्या परिस्थितीत टीम इंडिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना हा थेट पात्रतेचा ठरणार आहे. त्यामुळे नेट रनरेटच्या गुंतागुंतीत न अडकता साधा विजय पुरेसा ठरेल. मात्र पराभव झाल्यास नेट रनरेट काहीही असो, स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल.

twitter
8/8

दडपण हाताळण्याची खरी कसोटी

team India semi final qualification scenario

नॉकआऊटसदृश या सामन्यात मानसिक स्थैर्य आणि अनुभव महत्त्वाचा ठरेल. मोठ्या स्पर्धांमध्ये दबावाखाली शांत राहून योग्य निर्णय घेणे हीच जमेची बाजू ठरते. सुरुवातीचे पॉवरप्ले षटके आणि डेथ ओव्हर्समधील कामगिरी या दोन टप्प्यांवर सामन्याचे पारडे झुकू शकते.

twitter
पुढील
अल्बम

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

पुढील अल्बम

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय? 8
लग्न रश्मिकाचं पण चर्चा बहिणीची! अभिनेत्रीची 16 वर्षांनी लहान असलेली बहिण आहे तरी कोण?

लग्न रश्मिकाचं पण चर्चा बहिणीची! अभिनेत्रीची 16 वर्षांनी लहान असलेली बहिण आहे तरी कोण?

लग्न रश्मिकाचं पण चर्चा बहिणीची! अभिनेत्रीची 16 वर्षांनी लहान असलेली बहिण आहे तरी कोण? 9
Abhishek Sharma: &quot;मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा अन्...&quot; अर्धशतकानंतर अभिषेक शर्माने केलं महत्त्वाचे विधान

Abhishek Sharma: "मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा अन्..." अर्धशतकानंतर अभिषेक शर्माने केलं महत्त्वाचे विधान

Abhishek Sharma: "मैदानावर थोडा वेळ घालवायचा अन्..." अर्धशतकानंतर अभिषेक शर्माने केलं महत्त्वाचे विधान 8
एअरपोर्टवर अभिजीत सावंतला भेटली मिस वर्ल्ड! अभिनेत्याने प्रियांका चोप्रासोबतचा किस्सा केला शेअर

एअरपोर्टवर अभिजीत सावंतला भेटली मिस वर्ल्ड! अभिनेत्याने प्रियांका चोप्रासोबतचा किस्सा केला शेअर

एअरपोर्टवर अभिजीत सावंतला भेटली मिस वर्ल्ड! अभिनेत्याने प्रियांका चोप्रासोबतचा किस्सा केला शेअर 9