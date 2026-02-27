T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण
T20i World Cup Semi Final Scenario IND vs WI: टीम इंडियाला सेमी फायनलमध्ये पोहचण्यासाठी मोठं प्लॅनिंग करून खेळावं लागणार आहे. सुपर 8 फेरीतील शेवटच्या सामन्यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? याबद्दल अधिक जाणून घ्या...
Tejashree Gaikwad | Feb 27, 2026, 02:25 PM IST
1/8
2/8
दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने समीकरण सोपं
3/8
झिम्बाब्वेविरुद्ध प्रभावी प्रदर्शन
4/8
आता समीकरण कसं?
5/8
दोन्ही संघांसाठी अंतिम परीक्षा
6/8
निर्णायक सामना
7/8