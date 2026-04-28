English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • Car Care Tips : पेट्रोल गाडीत चुकून डिझेल टाकले तर काय होईल?

Car Care Tips : पेट्रोल गाडीत चुकून डिझेल टाकले तर काय होईल?

पेट्रोलच्या गाडीत चुकून डिझेल भरलं तर काय होईल? याचा कधी विचार केला आहे? असं झाल्यावर तुमच्या गाडीसोबत काय काय होऊ शकतं? तुम्हाला किती लाखांचा फटका बसेल, हे जाणून घ्या.   

Dakshata Thasale | Apr 28, 2026, 10:16 PM IST
twitter
1/7

Car Care Tips

Wrong Fuel in Care : भारतात जास्त करुन पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांचा वापर होतो. इलेक्ट्रिक कार फार कमी प्रमाणात वापरली जाते. तुम्ही कधी विचार केला आहे का? जर पेट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्यांच्या चुकीने पेट्रोलच्या गाडीत डिझेल भरलं तर काय होईल? यामुळे गाडीचं किती नुकसान होईल? किती लाखांचा फटका बसू शकतो?

twitter
2/7

किरकोळ नाही तर भयंकर चूक

Car Care Tips

पेट्रोल गाडीत डिझेल जाणे ही एक किरकोळ चूक वाटू शकते, परंतु ती तुमच्या गाडीसाठी खूप धोकादायक आहे. यामुळे तुमच्या गाडीचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. 

twitter
3/7

पेट्रोल-डिझेल गाड्यांमध्ये काय फरक असतो?

Car Care Tips

एका अहवालानुसार, पेट्रोल इंजिनमध्ये स्पार्क प्लग आणि कार्बोरेटर असतो, तर डिझेल इंजिनमध्ये इंधन खूप जास्त दाबाखाली संकुचित केले जाते. दोन्हीमध्ये इंधन भरण्याची पद्धत वेगळी असते. 

twitter
4/7

डिझेल गाडीमध्ये पेट्रोल वापरल्यास?

Car Care Tips

डिझेल हे गाडीत वंगणाचे काम करते. अशावेळी डिझेलच्या गाडीत पेट्रोल भरल्यास इंजिनच्या भागांत घर्षण वाढते. ज्यामुळे इंजिन बिघडते. अशा परिस्थितीतही, गाडी चालवल्यास किंवा इंजिन चालू ठेवल्यास इंजिन पूर्णपणे निकामी होऊ शकते. 

twitter
5/7

रस्त्यात अडकलात तर काय कराल?

Car Care Tips

जर समजा तुम्हाला ही चूक उशिरा लक्षात आली. तुम्ही गाडीत चुकीचं इंधन भरुन गाडीला चालवलात आणि रस्त्यावर असताना हा प्रकार लक्षात आला तर Roadside Assistance ला कॉल करा जेणेकरून गाडी सर्व्हिस स्टेशनला नेता येईल. ज्यामुळे पुढे होणारं मोठं नुकसान टळेल.   

twitter
6/7

अशावेळी काय कराल?

Car Care Tips

जर तुम्ही चुकून तुमच्या गाडीत चुकीचे इंधन भरले, तर घाबरू नका. सर्वात आधी तुम्ही गाडीसुरू करणे टाळावे. तुमची गाडी बाजूला ढकला आणि तुमच्या मेकॅनिककडून ती पूर्णपणे काढून घ्या. त्यानंतरच हवं ते योग्य इंधन भरून गाडी सुरू करा.

twitter
7/7

किती खर्च येईल

Car Care Tips

वरील सर्व सुचना तंतोतंत पाळल्या तरीही गाडीसाठी तुम्हा मोठा फटका बसू शकते. गाडीमध्ये चुकीचे इंधन टाकल्यावर तुम्ही ती गाडी फार चालवली नाही तर त्याचे परिणाम कमी होतात. ही चूक लक्षात आल्यावर तात्काळ मेकॅनिककडून इंधन बाहेर काढणे आवश्यक आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

PM Kisan Yojana : 23 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

पुढील अल्बम

PM Kisan Yojana : 23 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

PM Kisan Yojana : 23 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात येणार बाजारात नवे स्मार्टफोन! बजेटमध्ये मिळणार Lava चा मोबाईल

एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात येणार बाजारात नवे स्मार्टफोन! बजेटमध्ये मिळणार Lava चा मोबाईल 7
पायलट नाही तर एअरपोर्टवर काम करणाऱ्या 'या' व्यक्तीला मिळतो सर्वाधिक पगार? आकडा वाचून डोळे फिरतील

पायलट नाही तर एअरपोर्टवर काम करणाऱ्या 'या' व्यक्तीला मिळतो सर्वाधिक पगार? आकडा वाचून डोळे फिरतील 6
48 तास बंद पडलं होतं हृदय; नंतर उठून बसला रुग्ण; डॉक्टरांनी उलगडलं या चमत्कारामागील रहस्य

48 तास बंद पडलं होतं हृदय; नंतर उठून बसला रुग्ण; डॉक्टरांनी उलगडलं या चमत्कारामागील रहस्य 8