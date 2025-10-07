केळी खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी प्यायलं तर शरिरात नेमकं काय होतं?
एक केळं खाऊन त्यानंतर चार ग्लास पाणी प्यायल्याने आम्लपित्त लगेच बरे होते असा दावा करणारा एक व्हायरल हॅक आहे. पण ते खरं आहे का?
Shivraj Yadav | Oct 07, 2025, 01:59 PM IST
1/11
2/11
4/11
पण हा उपाय प्रभावी आहे का? यामुळेच नक्की आराम मिळू शकतो, पण तो प्रत्येकासाठी जादूचा उपाय नाही. केळी नैसर्गिकरित्या अल्कधर्मी असतात आणि पोटासाठी सौम्य असतात. ते पोटाच्या अस्तरांना शांत करण्यास आणि आम्ल कमी करण्यास मदत करू शकतात. पाणी पिण्यामुळे पोटातील आम्ल तात्पुरते पातळ होऊ शकते. म्हणून, सौम्य आम्लतेसाठी, हे मिश्रण काही प्रमाणात आराम देऊ शकते.
5/11
7/11
8/11
10/11