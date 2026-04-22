Pravin Dabholkar | Apr 22, 2026, 05:08 PM IST
Earth stopped: पृथ्वी फक्त 1 सेकंदासाठी थांबली तर? महाप्रलय की त्याहून भीषण? जाणून घ्या वैज्ञानिक सत्य!
Earth Day 2026: दरवर्षी 22 एप्रिल रोजी आपण 'जागतिक पृथ्वी दिन' म्हणजेच अर्थ डे साजरा करतो. निसर्ग, पर्यावरण आणि पृथ्वीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे. मात्र, 2026 च्या पृथ्वी दिनानिमित्त एका अत्यंत थरारक आणि वैज्ञानिक प्रश्नाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. "जर आपली पृथ्वी तिच्या अक्षावर फिरण्याची क्रिया फक्त 1 सेकंदासाठी थांबली, तर काय होईल?"
ताशी 1600 किमी वेगाचा प्राणघातक 'जडत्व' (Inertia) परिणाम
पृथ्वी आपल्या अक्षावर विषुववृत्तापाशी सुमारे 1600 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने फिरते. जर पृथ्वी अचानक 1 सेकंदासाठी थांबली, तर 'जडत्वाच्या' (Law of Inertia) नियमानुसार, पृथ्वीवरील सर्व गोष्टी (माणसे, इमारती, गाड्या आणि अगदी डोंगरही) त्याच प्रचंड वेगाने पूर्वेकडे फेकले जातील. हे अगदी तसेच असेल जसे वेगाने चालणाऱ्या बसने अचानक ब्रेक मारल्यावर आपण पुढे फेकले जातो, पण इथे वेग ताशी 1600 किमी असेल!
महाकाय त्सुनामी आणि समुद्राचा तांडव
पृथ्वी थांबली तरी समुद्राचे पाणी थांबणार नाही. पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे पाणी एका विशिष्ट लयीत असते. अचानक थांबण्यामुळे महासागरातील पाणी प्रचंड वेगाने जमिनीवर धडकेल. मैलोन्मैल पसरलेल्या महाकाय लाटा (त्सुनामी) क्षणार्धात किनारपट्टीवरील शहरे आणि देश नकाशावरून पुसून टाकतील. संपूर्ण पृथ्वीवर जलप्रलयाची स्थिती निर्माण होईल.
वातावरणातील विध्वंसक वादळे
केवळ जमीन आणि पाणीच नाही, तर पृथ्वीचे वातावरण (Atmosphere) देखील पृथ्वीसोबत फिरत असते. पृथ्वी थांबली तरी हवा 1600 किमी प्रति तास वेगाने वाहत राहील. यामुळे पृथ्वीवर इतकी शक्तिशाली वादळे निर्माण होतील, जी आजवरच्या मानवी इतिहासात कधीही पाहिली गेली नाहीत. ही वादळे अवाढव्य झाडे आणि सिमेंटची जंगले एका झटक्यात उखडून टाकतील.
गुरुत्वाकर्षण आणि वजनातील बदल
पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्समुळे (Centrifugal Force) पृथ्वीचा आकार विषुववृत्तावर थोडा फुगीर आहे. पृथ्वी थांबताच हा बल नाहीसा होईल. यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी ध्रुवांकडे (Poles) सरकू लागेल, ज्यामुळे पृथ्वीच्या भौगोलिक रचनेत कायमस्वरूपी बदल होईल. तसेच, काही काळासाठी मानवी शरीराला गुरुत्वाकर्षणात विचित्र बदल जाणवतील.
दिवसाच्या कालावधीत बदल
चुंबकीय क्षेत्राला धोका
पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र तिच्या फिरण्यामुळे आणि गाभ्यातील वितळलेल्या धातूंच्या हालचालीमुळे टिकून आहे. जरी 1 सेकंदाचा काळ कमी वाटत असला, तरी पृथ्वीच्या अंतर्गत रचनेत होणारी ही अचानक हालचाल चुंबकीय क्षेत्रामध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकते. यामुळे सूर्यापासून येणारी घातक सौर किरणे थेट पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करण्याची भीती निर्माण होईल.
भूगर्भातील हालचाली आणि ज्वालामुखींचा उद्रेक
