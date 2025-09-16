English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nude Party: न्यूड पार्टी म्हणजे काय? भारतात कुठे होते? जाणून घ्या उद्देश आणि नियम!

न्यूड पार्टी ही एक वैयक्तिक किंवा सामाजिक संमेलन आहे ज्यात उपस्थित होणारे सहभागी कपडे न घालता उपस्थित राहतात.

Pravin Dabholkar | Sep 16, 2025, 03:12 PM IST
न्यूड पार्टी म्हणजे काय? भारतात कशी मिळते परवानगी? जाणून घ्या उद्देश आणि नियम!

Nude Party: छत्तीसगडच्या राजधानी रायपूरमध्ये सोशल मीडियावर एका नग्न पार्टीच्या जाहिरातीच्या पोस्टर्समुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. २१ सप्टेंबरला होणाऱ्या या कथित 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' आणि 'न्यूड पार्टी'च्या आमंत्रणामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. यानंतर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिंह यांनी पोलिसांना दोषींवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

दोघेजण ताब्यात

या प्रकरणात दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, तपास सुरू आहे. इन्स्टाग्रामवरून पसरलेल्या या पोस्टर्समध्ये कपल्स आणि मुलींनाच आमंत्रित करण्यात आले असल्याचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे सामाजिक संवेदनशीलता जागृत झाली आहे. पोलिसांनी इतर संशयितांच्या शोधातही प्रयत्न सुरू केले आहेत.

कसे पडले राजकीय पडसाद?

या घटनेमुळे महिला आयोग, बजरंग दल आणि काँग्रेसच्या महिला शाखेने तीव्र निषेध नोंदवला असून, कठोर दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे. काँग्रेसने भाजप सरकारला नैतिकदृष्ट्या जबाबदार धरले असून, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी अशा आयोजनोंला परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यूड पार्टीची व्याख्या

न्यूड पार्टी ही एक वैयक्तिक किंवा सामाजिक संमेलन आहे ज्यात उपस्थित होणारे सहभागी कपडे न घालता उपस्थित राहतात. ही कल्पना पाश्चिमात्य संस्कृतीत सामान्य असून, ती शारीरिक मुक्ती आणि आत्म-प्रत्येकीकरणाचे प्रतिनिधित्व करते. सहभागींना यातून मानसिक आराम आणि शारीरिक स्वाभिमानाची अनुभूती मिळते.

आयोजनाचा हेतू काय?

न्यूड पार्टीचे मुख्य उद्दिष्ट शरीरातील आत्मविश्वास बळकट करणे आणि सामाजिक पूर्वग्रहांपासून मुक्त होण्याचा अनुभव देणे आहे. काहींसाठी हे मानसिक उपचाराचे माध्यम असते, तर इतरांसाठी ते सामाजिक सीमांचा परीक्षण करणारा प्रयोग ठरते, ज्यात लाजीरवाणी आणि सांस्कृतिक बंधने तोडली जातात.

नियम काय असतात?

सहमती ही अनिवार्य बाब आहे - कोणालाही भाग घेण्यास भाग पाडले जात नाही. सहभागींच्या खासगीपणाचा सन्मान केला जातो आणि ठिकाण पूर्णपणे बंद आणि सुरक्षित ठेवले जाते. फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येते.

कायदा काय सांगतो?

भारतात न्यूड पार्टीसाठी स्वतंत्र कायदा नाही, मात्र सार्वजनिक स्थळी नग्नता किंवा अश्लील वर्तनावर आयपीसी कलम 294 आणि इतर तरतुदी लागू होऊ शकतात. जर आयोजन पूर्णतः वैयक्तिक असेल आणि त्यात कुठलाही अवैध कृत्य नसेल, तर ते थेट गुन्हेगारी मानले जाणार नाही. तरीही, देशाची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, असे कार्यक्रम नेहमीच विवादास्पद ठरतात.

कुठे होतात या पार्ट्या?

भारतात अशा पार्ट्या अत्यंत कमी प्रमाणात आणि गुप्त स्वरूपात होतात. जे सहसा रिसॉर्ट्स किंवा ग्रामीण निवासी स्थळांवर आयोजित केल्या जातात. सामान्य जनतेपासून या पार्ट्या लपवल्या जातात पण जेव्हा माहिती बाहेर पडते तेव्हा नैतिक आणि सांस्कृतिक विरोध वाढतो. छत्तीसगड प्रकरण हे केवळ एक उदाहरण नसून, बदलत्या मूल्यांमधील संघर्षाचे द्योतक आहे, जिथे कायद्याची व्याख्या आणि सामाजिक मान्यता यांच्यातील अंतर दिसून येते.

