Nude Party: न्यूड पार्टी म्हणजे काय? भारतात कुठे होते? जाणून घ्या उद्देश आणि नियम!
न्यूड पार्टी ही एक वैयक्तिक किंवा सामाजिक संमेलन आहे ज्यात उपस्थित होणारे सहभागी कपडे न घालता उपस्थित राहतात.
Pravin Dabholkar | Sep 16, 2025, 03:12 PM IST
न्यूड पार्टी म्हणजे काय? भारतात कशी मिळते परवानगी? जाणून घ्या उद्देश आणि नियम!
Nude Party: छत्तीसगडच्या राजधानी रायपूरमध्ये सोशल मीडियावर एका नग्न पार्टीच्या जाहिरातीच्या पोस्टर्समुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. २१ सप्टेंबरला होणाऱ्या या कथित 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' आणि 'न्यूड पार्टी'च्या आमंत्रणामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. यानंतर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिंह यांनी पोलिसांना दोषींवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
दोघेजण ताब्यात
कसे पडले राजकीय पडसाद?
न्यूड पार्टीची व्याख्या
आयोजनाचा हेतू काय?
नियम काय असतात?
कायदा काय सांगतो?
भारतात न्यूड पार्टीसाठी स्वतंत्र कायदा नाही, मात्र सार्वजनिक स्थळी नग्नता किंवा अश्लील वर्तनावर आयपीसी कलम 294 आणि इतर तरतुदी लागू होऊ शकतात. जर आयोजन पूर्णतः वैयक्तिक असेल आणि त्यात कुठलाही अवैध कृत्य नसेल, तर ते थेट गुन्हेगारी मानले जाणार नाही. तरीही, देशाची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, असे कार्यक्रम नेहमीच विवादास्पद ठरतात.
