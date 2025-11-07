English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे चर्चेत आला विषय

मालमत्ता खरेदी किंवा विकणे हे सोपे काम नाही, हे आपल्या सर्वानांच माहीत आहे. परंतु अनेक वेळा या संबंधित अनेक बारकावे आपल्याला माहीत नसतात. जसे की तुम्ही पॉवर ऑफ अटर्नीचा उल्लेख अनेकदा ऐकला असेल, पण तुम्हाला त्याचा नेमका अर्थ माहित आहे का?  

Vanita Kamble | Nov 07, 2025, 06:30 PM IST
twitter

What Is A Power Of Attorney :  पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील शेकडो कोटींच्या जमीन व्यवहाराचं प्रकरण झी 24 तासनं उघडकीस आणलं. पार्थ अजित पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं जमीन खरेदी करताना अनेक नियमितता केल्याचं समोर आलंय. महार वतनाची जमीन म्हणजेच इन्फिरिअर वतन लँडची खरेदी विक्री करता येत नाही. तरीही नियम डावलून या जमिनीची विक्री 300 कोटींना करण्यात आली. ही जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. ती जमीन सरकारच्या ताब्यातून सोडवणं आणि त्याच्या विक्रीसाठी कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी करवून घेतली. शीतल तेजवानी नावाच्या महिलेने दोन ते तीन वर्ष परिसरातल्या 272 जणांचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या पॉवर ऑफ अटर्नी करवून घेतल्या. या पॉवर ऑफ अटर्नीच्या मोबदल्यात कुणाला 2 हजार कुणाला 5 हजार तर कुणाला 25 हजार देऊन त्यांना वाटेस लावलं. पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? जाणून घेऊया पॉवर ऑफ अटर्नीचा   नेमका अर्थ काय. 

1/11

पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणात शीतल शीतल तेजवानीनं जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नीचं हत्यार वापरलं. तिनं जमीन थेट नावावर करण्यासाठी वेगवेगळे फंडेही वापरले. पार्थ अजित पवार यांची या प्रकरणात जेवढी महत्वाची भूमिका आहे तेवढीच महत्वाची भूमिका शीतल तेजवानीनं बजावलीये. जाणून घेऊया पॉवर ऑफ अटर्नीचा वापर कशासाठी होतो. ही कशा प्रकारे बनवतात. 

twitter
2/11

जोपर्यंत मुखत्यारपत्र जारी करणारा अनुदानकर्ता सुदृढ आहे, तोपर्यंत त्याला पॉवर ऑफ अटर्नी  काढून घेण्याचा अधिकार आहे. अनुदान देणाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, पॉवर ऑफ अटर्नी आपोआप रद्द होते. त्यासाठी त्याला नोटरीच्या उपस्थितीत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करावी लागेल आणि पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करण्यासाठी एजंटला लेखी कळवावे लागेल.

twitter
3/11

कायद्यानुसार, अनुदान देणारा 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही विश्वासू व्यक्तीच्या नावाने पॉवर ऑफ अटर्नी जारी करू शकतो. एवढेच नाही तर एकापेक्षा जास्त पॉवर ऑफ अटर्नी देखील नियुक्त करू शकतो, जे कोणतेही काम संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळ्या अधिकारांनी हाताळू शकतात. मात्र, पॉवर ऑफ अटर्नी करण्यासाठी तुम्हाला मुद्रांक शुल्क आणि Deed साठी नोंदणी शुल्क भरावे लागेल.

twitter
4/11

जनरल पॉवर ऑफ अटर्नीमध्ये समोरच्या व्यक्तीला अम्ब्रेला अधिकार मिळतात.  बँकिंग, कर आकारणी, मालमत्ता, गुंतवणूक आणि कायदेशीर आश्वासने यासंबंधी सर्व प्रकारच्या व्यवहारांचे अधिकार हस्तांतरित केले जातात. तर स्पेशल पॉवर ऑफ अटर्नीमध्ये, विशिष्ट काम हाताळण्याचे अधिकार हस्तांतरित केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीकडून टिकाऊ प्रकारची पॉवर ऑफ अटर्नी जारी केली जाते, परंतु ज्याचे काम त्याच्या मृत्यूनंतरही चालू ठेवायचे असते.

twitter
5/11

पॉवर ऑफ अटर्नी भारतात फक्त पॉवर ऑफ अटर्नी कायदा, 1982 अंतर्गत जारी केला जातो. या अंतर्गत तीन प्रकारचे पॉवर ऑफ अटर्नी देण्याची तरतूद आहे. एक साधा किंवा पारंपारिक, दुसरा विशेष किंवा मर्यादित आणि तिसरा टिकाऊ किंवा टिकाऊ नसलेला मुखत्यारपत्र.

twitter
6/11

 पॉवर ऑफ अटर्नीचा केवळ मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठीच नाही तर इतर कारणांसाठीही वापर केला जातो. टॅक्स रिटर्न भरणे, शेअर्सचे व्यवहार करणे, बँकिंगशी संबंधित कामे हाताळणे इत्यादींचा समावेश आहे.  वृद्ध, खूप आजारी लोकांसाठी हे एक अतिशय उपयुक्त कायदेशीर साधन असू शकते.  

twitter
7/11

 संबधीत मालमत्ता धारक जवळच्या नातेवाईक किंवा ओळखीच्या व्यक्तीच्या नावावर त्या मालमत्तेशी संबंधित पॉवर ऑफ अटर्नी बनवतात. यामुळे ज्याच्या नावे पॉवर ऑफ अटर्नी केलेली आहे तो व्यक्ती संबधीत ल मालमत्ता विकण्यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतो.

twitter
8/11

एखादा व्यक्ती परदेशात किंवा दूरच्या शहरात राहत असल्यास प्रॉपर्टी जिथे आहे तिथे प्रत्यक्षात जाऊ शकत नाही अशा वेळेस पॉवर ऑफ अटर्नीचा कायदेशीर साधन म्हणून वापर केला जातो.  

twitter
9/11

पॉवर ऑफ अटर्नी अंतर्गत नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला प्रिन्सिपल, दाता किंवा अनुदानकर्ता म्हणतात. अधिकृत व्यक्तीला एजंट किंवा पॉवर ऑफ अटर्नी एजंट म्हणतात. अटी व शर्तींच्या आधारे, अधिकृत एजंटला मालमत्तेशी संबंधित कायदेशीर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.  

twitter
10/11

मालमत्तेचा मालक किंवा एखाद्या व्यक्तीने त्याचे अधिकार दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित (ट्रान्सफर) करण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नी केली जाते. पॉवर ऑफ अटर्नीमुळे संबधीत व्यक्ती त्याच्या जागी आवश्यक निर्णय घेऊ शकते.   

twitter
11/11

पॉवर ऑफ अटर्नी अर्थात मुखत्यारपत्र हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तावेज आहे. एखादी व्यक्ती त्याच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नीचा वापर करते. 

twitter
पुढील
अल्बम

'साधेपणाने जगा...' म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील

पुढील अल्बम

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट

शाही घराण्यातील मुलगी पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, 19 वर्षांत दिला नाही एकही हिट चित्रपट 8
बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार?

बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार?

बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार? 11
&#039;साधेपणाने जगा...&#039; म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील

'साधेपणाने जगा...' म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील

'साधेपणाने जगा...' म्हणणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे अलिशान घर, देवघर अन् किचन पाहून डोळे दिपतील 10
Home made Face mask: लग्नाच्या दिवशी सुंदर दिसायचंय? आत्ताच ट्राय करा &#039;हे&#039; घरगुती स्क्रब

Home made Face mask: लग्नाच्या दिवशी सुंदर दिसायचंय? आत्ताच ट्राय करा 'हे' घरगुती स्क्रब

Home made Face mask: लग्नाच्या दिवशी सुंदर दिसायचंय? आत्ताच ट्राय करा 'हे' घरगुती स्क्रब 8