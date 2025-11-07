पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे चर्चेत आला विषय
मालमत्ता खरेदी किंवा विकणे हे सोपे काम नाही, हे आपल्या सर्वानांच माहीत आहे. परंतु अनेक वेळा या संबंधित अनेक बारकावे आपल्याला माहीत नसतात. जसे की तुम्ही पॉवर ऑफ अटर्नीचा उल्लेख अनेकदा ऐकला असेल, पण तुम्हाला त्याचा नेमका अर्थ माहित आहे का?
What Is A Power Of Attorney : पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील शेकडो कोटींच्या जमीन व्यवहाराचं प्रकरण झी 24 तासनं उघडकीस आणलं. पार्थ अजित पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं जमीन खरेदी करताना अनेक नियमितता केल्याचं समोर आलंय. महार वतनाची जमीन म्हणजेच इन्फिरिअर वतन लँडची खरेदी विक्री करता येत नाही. तरीही नियम डावलून या जमिनीची विक्री 300 कोटींना करण्यात आली. ही जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. ती जमीन सरकारच्या ताब्यातून सोडवणं आणि त्याच्या विक्रीसाठी कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी करवून घेतली. शीतल तेजवानी नावाच्या महिलेने दोन ते तीन वर्ष परिसरातल्या 272 जणांचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या पॉवर ऑफ अटर्नी करवून घेतल्या. या पॉवर ऑफ अटर्नीच्या मोबदल्यात कुणाला 2 हजार कुणाला 5 हजार तर कुणाला 25 हजार देऊन त्यांना वाटेस लावलं. पॉवर ऑफ अटॉर्नी केली असेल तर मालमत्ता आपल्या नावावर होऊ शकते का? जाणून घेऊया पॉवर ऑफ अटर्नीचा नेमका अर्थ काय.