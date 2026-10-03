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भारताचा रिअर हिरो कॅप्टन स्मित मच्छार यांचा पगार किती? मुंबईच्या मच्छार यांनी वाचवले 174 प्रवाशांचा जीव

Written ByNeha Choudhary
Published: Oct 03, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 01:13 PM IST

मुंबईचा कॅप्टन स्मित मच्छार हे फ्लाईदुबईत रुजू होण्यापूर्वी भारताच्या स्पाइसजेट कंपनीमध्ये काम करत होते. आपल्या शौर्याने 174 प्रवाशांचा जीव वाचवणाऱ्या फ्लाईदुबईतमध्ये किती पगार मिळायचा याबद्दल जाणून घेऊयात. 

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 कॅप्टन स्मित मच्छारवर आकाशात विमान उडत असताना सह को पालटनने प्राणघातक हल्ला केला. विमानातील या थरारामुळे  174 प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला होता. पण स्मित यांच्या प्रसंगावधान आणि विमानातील प्रवाशांच्या मदतीमुळे एक मोठी दुर्घटना टळली आहे. 

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39 वर्षीय स्मित यांची प्रकृती आता स्थिर असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधला आहे. दरम्यान मुंबईतील कॅप्टन स्मित मच्छार यांचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. 

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मिळालेल्या माहितीनुसार कॅप्टन स्मित मच्छार जून 2022 पासून फ्लाईदुबई कंपनीत बोईंग ७३७ चे कॅप्टन म्हणून काम करत आहेत. फ्लायदुबई, जिचे अधिकृत नाव दुबई एव्हिएशन कॉर्पोरेशन आहे, तिची स्थापना दुबई सरकारने जुलै २००८ मध्ये केलीय. 

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भारतीय नागरिक असलेले कॅप्टन स्मित मच्छार हे गेल्या चार वर्षांपासून अमिराती सरकारच्या मालकीच्या 'फ्लायदुबई' या विमान कंपनीत काम करतात. त्यापूर्वी त्यांनी १० वर्षे 'स्पाइसजेट'मध्ये काम केलंय. 

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९,७५० तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव असलेल्या स्मित मच्छार यांना किती पगार मिळायचा याबद्दल चर्चा सुरु आहे. पण त्यांच्या पगाराबद्दल कुठलीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. 

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पण फ्लाईदुबई कंपनीच्या अधिकृत वेतनरचनेनुसार याचा अंदाज लावण्यात आला आहे. ही कंपनी वैमानिकाला दरमहा ५०,२३५ दिरहम मूळ वेतन आणइ भत्ते देतात. जर ७० तासांच्या उड्डाणाचा साधारण १६,३१० दिरहम अतिरिक्त भत्तादेखील देण्यात येतो. 

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भारतीय चलनानुसार बोलायचं झालं तर कॅप्टन स्मित मच्छार यांना दरमहा १७ लाख ३९ हजार म्हणजेच त्यांची वर्षाची कमाई तब्बल २ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. 

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पगाराव्यतिरिक्त फ्लाईदुबई आपल्या वैमानिकांना अनेक सुविधा देण्यात येतात. वैमानिक आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी वैद्यकीय विमा, मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्ता, वर्षाकाठी ४२ दिवसांची पगारी सुट्टी, आणि नातेवाईकांसाठी सवलतीच्या दरात विमान तिकिटे,'इन्कम प्रोटेक्शन' आणि निवृत्तीनंतरचे विशेष सेवा देण्यात येते. 

TAGS:
Smit Machhar
dubai
Fly Dubai
Hijack
Indian pilot
Flydubai Incident
smit machchhar

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