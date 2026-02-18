English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Shiv Jayanti 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वर्षातून 3 वेळा का साजरी केली जाते जयंती? काय यामागील वाद?

Shiv Jayanti 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वर्षातून 3 वेळा का साजरी केली जाते जयंती? काय यामागील वाद?

 Shiv Jayanti 2026 : हिंदूहृदयसम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म पुण्याजवळील शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. 19 फेब्रुवारीला देशभरासह विदेशातही मोठ्या थाट्यामाट्या शिव जयंती साजरी करण्यात येते. पण दरवर्षी महाराजांची जयंती वर्षातून तीन वेळा साजरी करण्यात येते. यामागील कारण तुम्हाला माहितीय का?

Neha Choudhary | Feb 18, 2026, 07:55 PM IST
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी पहिले हिंदू साम्राज्य स्थापन केलं. त्यांनी 16 व्या शतकात दख्खन राज्यांना स्वतंत्र मराठा साम्राज्यात एकत्र आणलं. हिंदूहृदयसम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती 19 फेब्रुवारीला साजरी करण्यात येणार आहे. पण वर्षभरात शिवाजी महाराज यांची तीन वेळा जयंती साजरी करण्यात येते.

जुन्या हिंदू कॅलेंडरनुसार 1630 मध्ये शिवनेरी किल्ल्यावर त्यांचा जन्म झाला खरा, पण त्यांच्या जन्मतारखेवरून आजही वाद सुरु आहे. इतिहासकार सांगतात की, तिथीनुसार शिवाजी महाराजांचा जन्म हा फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील तिसऱ्या दिवशी 1551 शक संवत्सरा झाला. 

तर काही इतिहासकार आणि जाणकार म्हणतात की, शिवाजी महाराजांचा जन्मदिन वैशाख महिन्याचा दुसरा दिवस, 1549 शक संवत्सरा मानला गेला तर तो 6 एप्रिल 1627 ला झाला आहे.

विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी बाळ गंगाधर टिळक यांनी महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्याची परंपरा सुरु केली. पण टिळक आणि जाणकारांनी महाराजांच्या जन्मतारीखेवरून वाद सुरु केला. टिळकांनी त्यांच्या केसरी मासिकाच्या 14 एप्रिल 1990 च्या अंकात या मुद्द्यावर सविस्तरपणे मांडणी केली. या लेखात टिळकांनी मान्य केलं की शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख निश्चित करण्यासाठी कोणतीही ठोस मिळत नाहीत. काही लेखांच्या आधारे, शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख 6 एप्रिल 1627 निश्चित झाली. त्यानुसार काही लोक हे शिवाजी महाराजांची जयंती 6 एप्रिल साजरी करतायेत. 

दिवसेंदिवस छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मतारखेवरुन वाद चिघळत होता. अशात 1966 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा वाद मिटवण्यासाठी इतिहासकारांची एक समिती नियुक्त केली. या समितीने एक चर्चेनंतर असा निष्कर्ष काढला की, शिवाजी महाराजांचा जन्म फाल्गुन वद्य तृतीया शके 1551, म्हणजेच 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी झाला होता. 

पण दुसरीकडे याच समितीमधील इतिहासकार एन.आर. फाटक यांनी मात्र वेगळा दावा केला. ते म्हणाले की, शिवाजी महाराजांचा जन्म हा वैशाख शुक्ल द्वितीय शके 1549, म्हणजेच 6 एप्रिल 1927 रोजी झाला होता. अखेर समितीच्या बैठकीत, इतिहासकारांनी कबूल केलं की शिवाजी महाराजांच्या जन्माची एकच तारीख निश्चित करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने एक तारीख निश्चित करणे कठीण आहे. पण यावर तोडगा काढण्यासाठी इतिहासकारांमध्ये एकमत होईपर्यंत जुनी तारीख, 6 एप्रिल ही शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख मानली गेली. 

आता प्रश्न असा उपस्थितीत होतो की, 19 फेब्रुवारी ही तारीख शिवाजी महाराज यांची जयंती म्हणून कुठून आली. तर ते झालं असं की, 2000 मध्ये महाराष्ट्राच्या माजी आमदार रेखाताई खेडेकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मतारखेसंदर्भात मागील समितीचा अहवाल आणि इतर पुरावे महाराष्ट्र सरकारला सादर केलं. त्यानंतर, 19 फेब्रुवारी 1930 रोजी विधानसभेत ठराव मंजूर झाला. तत्कालीन देशमुख सरकारच्या मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यताही दिली आणि तो निर्णय लागू तर झाला. पण, तत्कालीन विरोधी पक्षातील शिवसेनेने याला जोरदार विरोध सुरु केला. त्यांनी 6 एप्रिल रोजी शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्याचा अट्टाहास धरला. 

त्यामुळे काही ठिकाणी शिवाजी जयंती जुन्या तारखेला, 6 एप्रिल रोजी साजरी करण्यात येते. तर काही ठिकाणी 19 फेब्रुवारी रोजी साजरी होती. तर तिथीनुसार शिवाजी महाराज यांची जयंतीची तारीख दरवर्षी बदलते. खरंतर तब्बल 100 वर्षांचा संशोधनातून करण्यात आले तरी आजही जन्मतारखेचा वाद कायम असल्याचे पाहिला मिळतं. 

