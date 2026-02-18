Shiv Jayanti 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वर्षातून 3 वेळा का साजरी केली जाते जयंती? काय यामागील वाद?
Shiv Jayanti 2026 : हिंदूहृदयसम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म पुण्याजवळील शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. 19 फेब्रुवारीला देशभरासह विदेशातही मोठ्या थाट्यामाट्या शिव जयंती साजरी करण्यात येते. पण दरवर्षी महाराजांची जयंती वर्षातून तीन वेळा साजरी करण्यात येते. यामागील कारण तुम्हाला माहितीय का?
विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी बाळ गंगाधर टिळक यांनी महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्याची परंपरा सुरु केली. पण टिळक आणि जाणकारांनी महाराजांच्या जन्मतारीखेवरून वाद सुरु केला. टिळकांनी त्यांच्या केसरी मासिकाच्या 14 एप्रिल 1990 च्या अंकात या मुद्द्यावर सविस्तरपणे मांडणी केली. या लेखात टिळकांनी मान्य केलं की शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख निश्चित करण्यासाठी कोणतीही ठोस मिळत नाहीत. काही लेखांच्या आधारे, शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख 6 एप्रिल 1627 निश्चित झाली. त्यानुसार काही लोक हे शिवाजी महाराजांची जयंती 6 एप्रिल साजरी करतायेत.
दिवसेंदिवस छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मतारखेवरुन वाद चिघळत होता. अशात 1966 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा वाद मिटवण्यासाठी इतिहासकारांची एक समिती नियुक्त केली. या समितीने एक चर्चेनंतर असा निष्कर्ष काढला की, शिवाजी महाराजांचा जन्म फाल्गुन वद्य तृतीया शके 1551, म्हणजेच 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी झाला होता.
पण दुसरीकडे याच समितीमधील इतिहासकार एन.आर. फाटक यांनी मात्र वेगळा दावा केला. ते म्हणाले की, शिवाजी महाराजांचा जन्म हा वैशाख शुक्ल द्वितीय शके 1549, म्हणजेच 6 एप्रिल 1927 रोजी झाला होता. अखेर समितीच्या बैठकीत, इतिहासकारांनी कबूल केलं की शिवाजी महाराजांच्या जन्माची एकच तारीख निश्चित करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने एक तारीख निश्चित करणे कठीण आहे. पण यावर तोडगा काढण्यासाठी इतिहासकारांमध्ये एकमत होईपर्यंत जुनी तारीख, 6 एप्रिल ही शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख मानली गेली.
