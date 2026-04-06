पाकिस्तानमध्ये कितीये एका सायकलची किंमत? उत्तर ऐकून विश्वास बसणार नाही

जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईचा भडका उडालेला आहे. अशातच भारताच्या शेजारील राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानातील महागाई सुद्धा नियंत्रणाबाहेर जाताना दिसतेय. पाकिस्तानातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती या गगनाला भिडल्या असून भारतात अतिशय स्वस्त वाटणाऱ्या गोष्टी पाकिस्तानात खूप मोठ्या किंमतीला विकल्या जात आहेत. अशातच पाकिस्तानातील सायकलींच्या किंमतींविषयी माहिती समोर आलीये. भारतात अवघ्या 8 ते 15 हजारांना मिळणाऱ्या सायकलीची पाकिस्तानातील किंमत ऐकून अनेकांना धक्का बसेल.  

Pooja Pawar | Apr 06, 2026, 03:14 PM IST
इराणवर अमेरिका आणि इस्राईलने केलेल्या हल्ल्यानंतर आता संपूर्ण जगात इंधनाच्या पुरवठ्याबाबत गंभीर संकट उभं राहिलेलं आहे. यामुळे प्रभावित झालेल्या देशांच्या यादीत पाकिस्तानचा सुद्धा समावेश आहे.   

एक व्हिडीओ समोर आला असून यात दावा करण्यात आला आहे पाकिस्तानात एका सायकलची किंमत ही जवळपास 80 हजार पर्यंत पोहोचली आहे.   

सोशल मीडियावर केलेल्या एका दाव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी आलेल्या एका व्यक्तीने असा दावा केला की सर्वचजण चकित झाले.   

व्हायरल व्हिडीओमध्ये एका व्यक्तीने सायकलची किंमत ही जवळपास 80 हजार रुपये असल्याचे सांगितले. मात्र या व्यक्तीने केलेल्या दाव्याची सत्यता तपासली असता काही वेगळंच समोर आलंय.   

व्हायरल व्हिडीओत व्यक्तीने पाकिस्तानात एका सायकलची किंमत ही 80 हजार रुपये असल्याचे सांगितले होते. पण ही किंमत प्रत्येक सायकलवर लागू होत नाही. ही किंमत काही खास हाय एंड मॉडेल्ससाठी असू शकते.   

पाकिस्तानात सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या सायकलची किंमत ही जवळपास 15,000 ते 30,000 पाकिस्तानी रुपयांमध्ये आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही किंमत 4,500 ते 9,000 रुपयांच्या जवळपास येते.   

इम्पोर्टेड, गियर असणाऱ्या स्पोर्ट्स सायकलची किंमत पाकिस्तानमध्ये 60,000 ते 80,000 पाकिस्तान रुपये एवढी आहे. हीच त्या कॅटेगरीची सायकल आहे ज्याचा उल्लेख सदर व्यक्तीने व्हिडिओमध्ये केलाय.   

पाकिस्तामध्ये Sohrab, Road Prince आणि Phoenix सारखे सायकल ब्रँड स्वस्त सायकल बनवतात. यांची किंमत सर्वसामान्य व्यक्तीच्या खिशाला परवडणारी असते.   

पाकिस्तानमध्ये वाढत्या महागाई आणि चलनात घसरण झाल्याने अनेक प्रकारच्या वस्तूंसह दररोजच्या वस्तूंच्या किंमतींमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. विशेषतः इम्पोर्टेड पार्ट खूप महाग झाले आहेत.   

'तिच' भीती सतावतेय! इराण युद्धामुळं अंबरनाथ, डोंबिवलीतून नागरिकांचं स्थलांतर; महिन्याभरात ₹100,00,00,00,000 चं नुकसान

