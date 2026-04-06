पाकिस्तानमध्ये कितीये एका सायकलची किंमत? उत्तर ऐकून विश्वास बसणार नाही
जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईचा भडका उडालेला आहे. अशातच भारताच्या शेजारील राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानातील महागाई सुद्धा नियंत्रणाबाहेर जाताना दिसतेय. पाकिस्तानातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती या गगनाला भिडल्या असून भारतात अतिशय स्वस्त वाटणाऱ्या गोष्टी पाकिस्तानात खूप मोठ्या किंमतीला विकल्या जात आहेत. अशातच पाकिस्तानातील सायकलींच्या किंमतींविषयी माहिती समोर आलीये. भारतात अवघ्या 8 ते 15 हजारांना मिळणाऱ्या सायकलीची पाकिस्तानातील किंमत ऐकून अनेकांना धक्का बसेल.