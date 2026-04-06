पाकिस्तानात अंड किती रुपयाला मिळतं? दर ऐकून चक्रावून जाल

Pakistan Egg Price : जगभरात अंड्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सर्वात स्वस्त आणि सर्वात महाग अंडी कुठे मिळतात? भारतात अंड्याचा दर काय आहे?   

Dakshata Thasale | Apr 06, 2026, 03:21 PM IST
जगभरात अंड्यांचा सरासरी दर काय?

79 देशांचा डेटा एकत्र केल्यानंतर रिपोर्ट सांगतो की, एक डझन म्हणजे 12 अंड्यांची सरासरी किंमत जवळपास 3.28डॉलर असते. अशावेळी सर्वात स्वस्त अंड कुठे मिळतात? 

सर्वात स्वस्त अंडी कुठे मिळतात?

सर्वात स्वस्त अंडी पाकिस्तानात 1.40 डॉलरमध्ये म्हणजे भारतीय किंमतीनुसार 129.80 रुपयात मिळतात. एका अंड्याची किंमत 10.8 रुपये असते. म्हणजे जवळपास एक अंड 11 रुपाला मिळते.

सर्वात महागडे अंड कुठे मिळते?

सर्वात महागडे अंड हे स्वित्झर्लंडमध्ये मिळतं. या अंड्यांचा दर 7.96 डॉलर आहे. म्हणजे 740.08 रुपयाला मिळते. म्हणजे एका अंड्याचा दर हा 61.66 रुपयाला मिळणार आहे. 

भारतात 12 अंडी कितीला मिळतात?

भारताला एक डझन अंडी जवळपास 1.94 डॉलर म्हणजे भारतीय किंमतीनुसार 180 रुपये दराने मिळतात. सरासरीमध्ये हा दर अतिशय कमी आहे. 

2022 ते 2026 चा ट्रेंड

मार्च 2022 मध्ये किंमती जवळपास 2.39 डॉलर होती. हळू हळू हे दर वाढून मार्च 2026 मध्ये 3.35 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. 

2023 मध्ये दर वाढले

2023 दरम्यान,  अंड्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली. अनेक महिने हा दर 3 डॉलरच्या जवळपास होती. 

2024 दरात स्थिती पाहाला मिळाली

2024 मध्ये अंड्यांच्या दरात फार चढ-उतार पाहायला मिळाले. या काळात 2.93 ते 3.01 डॉलरच्या दरात पाहायला मिळाली. 

2025-26 पुन्हा दर वधारले

2025 आणि 2026 मध्ये अंड्यांच्या दरात वाढ पाहायला मिळाली. यावेळी अंड्यांचा दर 3.30 डॉलरच्या आसपास पाहायला मिळालं. 

अंडी कोणत्या देशात महागले

ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, नॉर्वे आणि डेनमार्क यांच्या देशात अंड्याचे दर खूप महागले आहे. जिथे अंड्यांचे दर 6 डॉलरपेक्षा जास्त आहेत. 

स्वस्त दरांची यादी

पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्त्र आणि श्रीलंका सारख्या देशांमध्ये अंड्याचे दर खूप स्वस्त झाले आहेत. किंमत 2 डॉलरहून कमी आहे. 

