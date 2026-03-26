पगारामधील ECI म्हणजे काय? 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना माहित नसतील याचे मोठे फायदे

पगारवाढीसाठी सतत वरिष्ठांकडे मागणी करण्यापेक्षा तुम्ही ECI च्या मदतीने हक्काने पगारवाढ मिळवू शकता. हे काय आहे आणि याचा कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होतो ते जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 26, 2026, 07:00 PM IST
ECI म्हणजे काय?

Employee Cost Index: दर महिन्याला येणाऱ्या पागारावर एका सामान्य कर्मचाऱ्याला महनाभरात काय खर्च करावा ठरवावे लागते. अनेक कर्मचारी पगारवाढीसाठी वरिष्ठांकडे मागणी करत असतात. पण 99 टक्क्यांपैक केवळ 1 टक्के लोकांना त्यांच्या पगारातील एम्पलॉयी कॉस्ट इंडेक्स (ECI) बद्दल माहित असते. ज्यामधून तुम्हाला तुमच्या हक्काचे पैसै मिळू शकतात, ते ही न मागता. पगारवाढीसाठी याचे मोठे फायदे होऊ शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया इसीआय म्हणजे काय आणि त्याचा काय फायदा होतो?   

इसीआय हे एक असे मोजमाप आहे

कोर्पोरेट जगतात आणि विशेषतः पगारवाढीच्या गणितात हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. इसीआय हे एक असे मोजमाप आहे जे कंपन्यांना सांगते की बाजारपेठेत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च किती टक्क्यांनी वाढला आहे.   

ECI चे फायदे

याचे अनेक मोठे फायदे आहेत. जेव्हा तुम्ही वरिष्ठांतकडे पगारवाढीची मागणी करता तेव्हा 'अधिक पागर वाढ हवीय' हे म्हणणे नेहमीचेच ठरेल.   

स्मार्ट मूव्ह

पण याऐवजी तुम्ही जर 'बाजारातील इसीआय वाढला आहे, त्यामुळे पगारातही त्याप्रमाणे वाढ व्हायला हवे' असे थेट सांगितल्यास एक स्मार्ट मूव्ह ठरते.   

अधिकृत डेटा

यावेळी कंपनी तुमचा पगार नाकारू शकत नाही. कारण इसीआयचा संपूर्ण डेटा अधिकृत असतो. त्यात कोणतीही गफलत करता येत नाही.   

एम्पलॉयी कॉस्ट इंडेक्स

जर एम्पलॉयी कॉस्ट इंडेक्स वाढूनही तुमच्या पगाराचे आकडे स्थिर असतील तर, तुम्ही कमी पागारावर काम करत आहात. केवळ महागाई वाढली म्हणून पगार वाढत नाही, तर एम्पलॉयी कॉस्ट वाढली की पगार वाढ होते. अशावेळी नोकरी बदलणे हीच हुशारी ठरेल.   

नॉन -कॅश बेनिफिट्स

इसीआय हा केवळ पगार नाही तर, त्यात विमा, बोनस आणि ग्रॅच्युइटी यांचाही समावेश असतो. जर कंपनीकडून पगारवाढ मिळत नसेल तर, तुम्ही इसीआयचा संदर्भ देऊन इतर नॉन -कॅश बेनिफिट्स वाढवून मागू शकता.   

लेबर ब्युरो किंवा मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स

भारतात सामान्यतः लेबर ब्युरो किंवा मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अशा प्रकारचे इंडक्स जाहीर करण्यात येतात. जे प्रत्येक क्षेत्रासाठी वेगळे असते. या आकड्यांच्या मदतीने एम्पलॉयी कॉस्ट इंडेक्स वाढला आहे की, नाही हे तपासू शकता.   

900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का!

900 हून अधिक पेट्रोल पंपांवर वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर; वाहन चालकांना अचानक मोठा धक्का! 10
8 स्टार क्रिकेटर्स ज्यांच्यावर IPL मध्ये लावण्यात आला बॅन; ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतीय खेळाडूंचाही समावेश

8 स्टार क्रिकेटर्स ज्यांच्यावर IPL मध्ये लावण्यात आला बॅन; ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतीय खेळाडूंचाही समावेश 8
नाटकं पुरे झाली! आता पाइप गॅस घ्यावाच लागेल, सरकारने नेमके कोणते नियम बदलले?

नाटकं पुरे झाली! आता पाइप गॅस घ्यावाच लागेल, सरकारने नेमके कोणते नियम बदलले? 10
BCCI चा मोठा निर्णय! यंदा IPL 2026 ची ओपनिंग सेरेमनी होणार नाही, नेमकं कारण काय?

BCCI चा मोठा निर्णय! यंदा IPL 2026 ची ओपनिंग सेरेमनी होणार नाही, नेमकं कारण काय? 8