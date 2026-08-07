/महाराष्ट्रात ज्यांच्या नावाने सगळे थरथर कापतात त्या IAS अधिकारी तुकाराम मुंढेंचा पगार किती?

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदी विराजमान झाल्यानंतर महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढेंचा दरारा पाहिला मिळतोय. ज्या प्रकारे ते धडाकेबाज कारवाई करत आहे, ते पाहता त्यांची सर्वत्र जोरदार चर्चा आहे.
महाराष्ट्रात ज्याप्रकारे तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र त्यांचा एक फॅन क्लब तयार झाला आहे. अगदी यंदा वारीमध्येही तुकाराम मुंढे यांचे कौतुकाचे फोटो झळकले होते.
महाराष्ट्रातील लोकप्रिय असे हे आयएएस अधिकारी यांच्या जन्म 3 जून 1975 मध्ये झाला आहे. त्यांचं मूळ गाव बीड जिल्ह्यातील ताडसोन्ना आहे. गरीब शेतकरी कुटुंबातील मुंढे यांच्या गेल्या दहा वर्षांमध्ये तब्बल 23 वेळा बदल्या झाल्या आहेत.
त्यांच्या प्रामाणिकपणा, वक्तशीरपणा आणि दुसरीकडील सत्ताधाऱ्यांची नाराजी यामुळे यामुळे त्यांना अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्या कामामुळे ते जनतेचे लाडके अधिकारी मानले गेले आहेत. त्यामुळे या जनतेमुळे त्यांच्या अनेक ठिकाणावरून बदली रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती.
आयएएस अधिकारी झाल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी जिल्हाधिकारी, सचिव आणि आयुक्तपदावर काम केलं आहे. सध्या ते अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपद सांभाळत आहेत.
आयएएस अधिकाऱ्यांना बेसिक पगार हा साधारण 1.18 ते 1.44 लाखांच्या घरात असतो. यावर महागाई भत्ता अतिरिक्त देण्यात येतो. तर महागाई भत्ता हा 55 टक्क्यांच्याही पुढे गेला आहे. काही अधिकाऱ्यांना सरकारी निवास किंवा घरभाडे मिळतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार सचिव दर्जाच्या पदांवर जाण्यापूर्वी त्यांच्या पगार हा अंदाजे एक लाख चौवळेचाळीस एवढा होता. त्यानंतर सचिव दर्जाच्या पदावर गेल्यावर सातव्या वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे तो वाढला.
सध्या तुकाराम मुंढे यांचे वेतन दोन लाख ते अडीच लाख रुपयांच्या घरात असू शकते. त्यांच्या सेवेला दहा वर्षे पूर्ण झालेली असल्यानेही भरीव वेतन मिळते. अधिकृत वाहन, ड्रायव्हर आणि इतर सुविधाही दिल्या जातात.
महत्त्वाचे म्हणजे पोस्टिंग झाली नाही कुठे तरीही ते सेवेत असल्याने त्यांना पगार मिळत असतो. तुकाराम मुंढे यांच्या पगाराबद्दल अधिकृत माहिती नाही. पण आएएस अधिकारी यांच्या विविध पदांच्यानुसार किती पगार आहे, याबद्दल साधारण माहिती देण्यात आली आहे.