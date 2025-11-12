English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तुमचा मोबाईल बनेल सिनेमा थिएटर, क्रिकेट पाहताना स्टेडियममध्ये बसल्याचा अनुभव; Jio Dive चा अनुभव थक्क करणारा!

Jio Dive: जिओ डायव्ह हे रिलायन्स जिओने लाँच केलेले पहिले व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR) हेडसेट आहे.

Pravin Dabholkar | Nov 12, 2025, 07:50 PM IST
तुमचा मोबाईल बनेल सिनेमा थिएटर, क्रिकेट पाहताना स्टेडियममध्ये बसल्याचा अनुभव; Jio Dive चा अनुभव थक्क करणारा!

Jio Dive: जिओ डायव्ह हे रिलायन्स जिओने लाँच केलेले पहिले व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR) हेडसेट आहे. हे तुमच्या स्मार्टफोनला जोडून वापरता येते आणि त्यामुळे तुम्ही फोनवर ३६० अंशांचा पूर्णपणे वास्तविक अनुभव घेऊ शकता. उदाहरणार्थ, क्रिकेट मॅच किंवा चित्रपट पाहताना असा वाटेल की तुम्ही थिएटर किंवा स्टेडियममध्ये बसले आहात.

जिओ कनेक्शन आवश्यक

हे हेडसेट फोनच्या स्क्रीनला दोन लेन्सद्वारे ३डी व्ह्यू देते, ज्यामुळे सामान्य पडद्यापेक्षा खूपच वेगळा मजा येतो. जिओ वापरकर्त्यांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेले असले तरी, इतर नेटवर्कसोबतही ते चालते, फक्त जिओ इमर्स अॅप डाउनलोड करावे लागते. हे अॅप नसतानाही YouTube ३६० व्हिडिओज पाहता येतात, पण जिओ सर्व्हिसेससाठी जिओ कनेक्शन आवश्यक आहे.

जिओ इमर्स अॅप काय करते?

जिओ इमर्स हे जिओ डायव्हसोबत जोडलेले विशेष अॅप आहे, जे VR अनुभवासाठी तयार केलेले कंटेंट देते. या अॅपमध्ये लाइव्ह क्रिकेट मॅचेस, चित्रपट, टीव्ही शो, ३६० अंश VR गेम्स आणि शिकण्यासाठी अॅप्सचा मोठा संग्रह आहे. अॅपमध्ये कंटेंटला दोन भागांत विभागून दाखवले जाते, जेणेकरून हेडसेटमध्ये ते ३डीसारखे दिसते.

जिओ नंबरने लॉगिन

तुम्ही जिओटिव्ह XR द्वारे १००० हून अधिक लाइव्ह चॅनेल्स ३६० अंश व्ह्यूमध्ये पाहू शकता. याशिवाय, जिओस्फियर XR सारखे ब्राउझर अॅपद्वारे इंटरनेट आणि OTT प्लॅटफॉर्म्स ब्राउझ करणे शक्य आहे. अॅप Android ९+ किंवा iOS १५+ वर चालते आणि जिओ नंबरने लॉगिन करावे लागते. हे अॅप फ्री आहे आणि त्यामुळे जिओ डायव्हचा पूर्ण वापर होतो.

जिओ डायव्हचे मुख्य वैशिष्ट्ये

जिओ डायव्हमध्ये अनेक जबरदस्त फीचर्स आहेत जे ते सामान्य VR हेडसेटपेक्षा वेगळे करतात. प्रथम, ३६० अंश व्ह्यू: क्रिकेटप्रेमींसाठी हे परफेक्ट आहे, कारण IPL किंवा T20 मॅचेस स्टेडियममध्ये बसल्यासारखे अनुभवता येतात. जिओटिव्ह XR द्वारे १०००+ चॅनेल्स ३६० व्ह्यूमध्ये मिळतात, ज्यामुळे टीव्ही पाहणे थिएटरसारखे होते. गेझ-एंड-क्लिक इंटरॅक्शनमुळे हेडसेट घातलेल्या अवस्थेतही अॅप्समध्ये नेव्हिगेट करता येते.

कन्सर्ट्स, ट्रॅव्हल आणि अॅडव्हेंचर व्हिडिओ

याशिवाय, ३०+ VR गेम्स, १०+ एज्युकेशन अॅप्स आणि YouTube ३६० व्हिडिओजचा समावेश आहे. हे ४.७ ते ६.७ इंच स्क्रीन असलेल्या Android/iOS फोनशी सुसंगत आहे, ज्यात जायरोस्कोप आणि अॅक्सेलरोमीटर असावे. जिओवर्सद्वारे भारतातील सर्वात मोठा ३६० कंटेंट लायब्ररी उपलब्ध आहे, ज्यात कन्सर्ट्स, ट्रॅव्हल आणि अॅडव्हेंचर व्हिडिओज आहेत.

क्रिकेट आणि स्पोर्ट्ससाठी खास

क्रिकेट शौकीन्ससाठी जिओ डायव्ह खास आहे. सामान्य फ्लॅट स्क्रीनऐवजी, हे हेडसेट मॅचला ३६० अंश व्ह्यू देते, ज्यामुळे स्टेडियमच्या गर्दीचा, खेळाडूंच्या हालचालींचा आणि चाहत्यांच्या उत्साहाचा पूर्ण अनुभव मिळतो. IPL, WPL किंवा टीम इंडियाच्या मॅचेस जिओसिनेमावर पाहताना तुम्ही '१२ व्या खेळाडू'सारखे वाटाल. 

घरबसल्या स्टेडियमची मजा

हे घरबसल्या स्टेडियमची मजा देते, आणि ते खूपच कमी किमतीत. जिओ इमर्स अॅपद्वारे लाइव्ह स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग शक्य आहे, ज्यामुळे ट्रॅव्हलची गरज नाही. याशिवाय, इतर स्पोर्ट्स इव्हेंट्ससाठीही हे उपयुक्त आहे, कारण ३६० व्ह्यूमुळे प्रत्येक कोन दिसतो.

जिओ डायव्हचे डिझाइन आणि आराम

जिओ डायव्हचे डिझाइन अतिशय सोपे आणि वापरकर्ता-मैत्रीपूर्ण आहे. ते हलके वजनाचे आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळ वापरता येते. ब्रेथेबल फेस कशन आणि थ्री-वे अॅडजस्टेबल स्ट्रॅपमुळे डोके दुखत नाही. चष्म्यांवर घालता येते, आणि फोकस अॅडजस्टमेंट व्हील्समुळे धूसर प्रतिमा स्पष्ट होतात. लेन्स फोनच्या स्क्रीनसमोर बसवल्या जातात, ज्यामुळे ३डी इफेक्ट मिळतो. ब्लॅक कलरमध्ये उपलब्ध असून, ते सर्वसामान्यांसाठी सोयीचे आहे. एकदा फोन आत बसवला की, हेडसेट बंद होऊन VR वर्ल्ड उघडते. हे डिझाइन आरामदायक असल्याने, मूवी किंवा मॅचच्या वेळी तासन्तास वापरता येते.

जिओ डायव्हची किंमत आणि खरेदी

जिओ डायव्हची किंमत फक्त १,२९९ रुपये आहे, जी बाजारातील इतर VR हेडसेटपेक्षा खूपच परवडणारी आहे. ते जिओच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा जिओमार्टवरून खरेदी करता येते. Paytm Wallet ने पेमेंट केल्यास ५०० रुपयांचा कॅशबॅक मिळतो, आणि ५००+ खरेदीवर १०० रुपयांची सूट आहे. तीन महिन्यांची वॉरंटी आहे. हे Jio वापरकर्त्यांसाठी विशेष आहे.

जिओ App डाउनलोड

हे इतर नेटवर्क किंवा WiFi सोबतही चालते. फोनची सुसंगतता जिओच्या साइटवर तपासता येते – Samsung, Apple, OnePlus सारख्या ब्रँड्सशी जुळते. खरेदीनंतर लगेच जिओ इमर्स अॅप डाउनलोड करून सुरू करता येते.

जिओ डायव्ह कसे वापरावे?

जिओ डायव्ह वापरण्यासाठी प्रथम जिओ इमर्स अॅप डाउनलोड करा आणि जिओ नंबरने लॉगिन करा. नंतर, ४.७ ते ६.७ इंच फोन (ज्यात जायरोस्कोप असावा) हेडसेटमध्ये फिट करा. हेडसेट बंद करून अॅपमधून 'JioDive मोड' निवडा. आता क्रिकेट मॅच किंवा मूवी सुरू करा – ३६० व्ह्यू उघडेल. गेझ-एंड-क्लिकने नेव्हिगेट करा, ज्यामुळे हेडसेट काढण्याची गरज नाही. ऑफलाइन फोटो/व्हिडिओजसाठी जिओफोटोज VR अॅप वापरा. सुरुवातीला फोकस अॅडजस्ट करा. हे सोपे असल्याने नवशिक्यांसाठीही ठीक आहे, आणि १० मिनिटांत तयार होते.

फायदे आणि मर्यादा

जिओ डायव्हचे मुख्य फायदे म्हणजे परवडणारी किंमत, सोपे डिझाइन आणि जिओच्या मोठ्या कंटेंट लायबरीचा प्रवेश. घरबसल्या स्टेडियम किंवा थिएटरचा अनुभव मिळतो, ज्यामुळे एंटरटेनमेंट पातळी वाढते. गेमिंग, लर्निंग आणि OTT साठी उपयुक्त. मर्यादा म्हणजे JioCinema सारखे काही फीचर्स अपडेट्सनंतर काढले गेले असल्याने, कंटेंटवर अवलंबून आहे. फक्त सुसंगत फोनच चालतात, आणि Jio नंबर आवश्यक. तरीही, हे VR चा प्रवेश सोपा करते आणि भविष्यात JioGlass सारख्या अॅडव्हान्स्ड डिव्हाइसेसची तयारी आहे.

