/कार खरेदी करताय? हे नक्की विचारा; मिळू शकते जबरदस्त सूट, सिक्रेट डिस्काउंट’ची जोरदार चर्चा

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बऱ्याचदा अनेक कंपन्या या कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस अशा अनेक ऑफर देत असतात. त्यांचा फायदा घेण्यासाठी ग्राहक अनेकदा या ऑफरकडे आकर्षित देखील होतात. तुम्हाला हा फायदा माहिती आहे का? एक फायदा असाही आहे ज्याबद्दल खूप कमी लोकांना माहिती आहे ज्याला लॉयल्टी बोनस असे म्हंटले जाते.
लॉयल्टी बोनस बद्दल सांगायचे झाले तर हा बोनस म्हणजेच ब्रँडची दुसरी कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी असतो. जर तुमच्याकडे एखाद्या कंपनीची कार असल्यास त्याचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.
जर तुमच्याकडे एखाद्या कंपनीची कार असेल आणि तुम्हाला त्याच कंपनीची कार घ्यायची असल्यास तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. लॉयल्टी बोनस ही एक विशेष प्रकारची सवलत आहे
लॉयल्टी बोनस ही ऑफर फक्त जुन्या कंपन्यांना मिळत आहे, म्हणजेच कंपनी त्याच्या जुन्या ग्राहकांना ही ऑफर देत आहे. हे एका रेकॉर्डसारखे आहे ज्याचा उपयोग ग्राहकांना कंपनीशी कनेक्ट ठेवण्यासाठी केला जात आहे. आजकाल कार, बाईक क्षेत्रामध्ये खूप स्पर्धा पाहायला मिळत आहे.
अनेक नवनवे ब्रॅन्ड बाजारामध्ये आले आहेत, त्यामुळे अनेकदा एखादा ब्रॅन्ड हा ग्राहकांना आवडला नाही तर मग ते दुसऱ्या ब्रॅन्डकडे वळतात. जुन्या ग्राहकाने दुसऱ्या ब्रँडकडे जाण्याऐवजी पुन्हा त्याच कंपनीची कार खरेदी करावी अशी कंपन्यांचा प्लान असतो.
लॉयल्टी बोनस या ऑफरमध्ये 5,000 रुपयांपासून 20,000 रुपयांपर्यंत ग्राहकांची बचत होऊ शकते. या ऑफरचा लॉयल्टी बोनस त्या कारच्या मॅाडेलवर अवलंबून असते. कंपन्या अनेकदा त्याच्या ऑफरमध्ये त्याचबरोबर योजनांमध्ये बदल करत असतात.
लॉयल्टी बोनस जर तुम्हाला मिळवायचा असल्यास तुमच्याकडे कंपनीची जुनी कार असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आरसी आणि विमा जुन्या कारची कागदपत्रे देखील असणे महत्वाचे आहे.
अनेक अशा कंपन्या आहेत ज्या आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर देखील कारवर हा लाभ देतात. अनेकदा गाडी वडील, आई, जोडीदार किंवा मुलांच्या नावावर असली तरी नवीन कार खरेदी करताना तुम्हाला लॉयल्टी बोनस मिळू शकतो.