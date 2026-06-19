/FIFA World Cup 2026: पाकिस्तानात बनवलेल्या फिफा वर्ल्ड कपच्या बॉलची किंमत माहितीये का? काय आहेत यात खास?

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेला 11 जून पासून सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत सर्व 48 संघांनी त्यांचे प्रत्येकी एक - एक सामने खेळले आहेत. भारत - पाकिस्तान सारखे आशियायी संघ आतापर्यंत एकदाही फिफा या जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेसाठी क्वालिफाय होऊ शकले नाहीत. मात्र फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फुटबॉलचं पाकिस्तान सोबत एक खास कनेक्शन आहे. फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरला जाणारा फुटबॉल हा पाकिस्तानच्या सियालकोट शहरात बनवला गेलाय. तेव्हा या फुटबॉल आणि पाकिस्तानच्या कनेक्शनबाबत रंजक गोष्टी जाणून घेऊयात.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली आहे. यंदा वर्ल्ड कप सामन्यात वापरण्यात येणाऱ्या फुटबॉलला 'ट्रायोंडा' असं नाव देण्यात आलंय. खास गोष्ट अशी की हा फुटबॉल पाकिस्तानच्या सियालकोट शहरात बनवला गेलाय. या फुटबॉलमुळे जगभरात सियालकोट पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाचा वापर करून तयार केलेला तसेच खास वर्ल्ड कपसाठी डिझाइन केलेला हा फुटबॉल, खेळाडूंच्या पायांपासून ते लाखो प्रेक्षकांच्या नजरेपर्यंतचा प्रवास करतो.
पाकिस्तानातील सियालकोट शहराला अनेक दशकांपासून खेळ उपकरण बनवण्याचं केंद्र मानलं जात आहे. येथे तयार करण्यात आलेले फुटबॉल, क्रिकेट बॅट आणि अन्य क्रीडा सामग्री अनेक देशांमध्ये निर्यात केली जाते.
फुटबॉलच्या निर्मिती क्षेत्रात सियालकोटची ख्याती इतकी आहे की फिफाच नाही तर इतर सुद्धा मोठ्या स्पर्धेत येथील बॉल वापरला जातो.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी तयार करण्यात आलेला ट्रायोंडा बॉल हा चांगलं नियंत्रण, अचूक पासिंग आणि स्थिर उड्डाणला लक्षात घेऊन डिझाईन करण्यात आला आहे. या बॉलमध्ये मॉर्डन मटेरियल आणि नवीन टेक्निक वापरण्यात आली असून त्यामुळे खेळाडूंना सामन्यादरम्यान चांगलं प्रदर्शन करण्यास मदत होते.
ट्रायोंडा बॉलमध्ये फिफा वर्ल्ड कप 2026 चं यजमानपद भूषवणाऱ्या देशांची झलक पाहायला मिळते. ट्रायोंडा हा फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील पहिला असा बॉल आहे ज्याला केवळ चार थर्मली बॉन्डेड पॅनेल्स आहेत. या फुटबॉलचा पुष्ठभाग अधिक गुळगुळीत होतो आणि हवेतून जाताना अधिक नियंत्रित उड्डाण घेण्यास मदत होते.
ट्रायोंडा बॉलमध्ये 500Hz सेंसर बसवण्यात आलं असून जे 500 वेळा बॉलच्या हालचाली रेकॉर्ड करतात. यामुळे पंचांना ऑफसाइड, हँडबॉल आणि इतर VAR निर्णयांबाबत अधिक अचूक माहिती मिळते.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फ़ुटबॉलची किंमत ही जवळपास 12 हजार ते 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे. नवीन फुटबॉलच्या पृष्ठभागावर विशेष उठावदार नक्षीकाम करण्यात आलं असून ज्यामुळे पावसाळी किंवा दमट हवामानात खेळाडूंना त्यावर अधिक चांगले नियंत्रण मिळवता येते.