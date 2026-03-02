IT पेक्षा पाठ खाजवण्यात अधिक पैसा.. Professional Back Scratching म्हणजे काय? यातून किती कमाई करता येते?
What Is Professional Back Scratching Income: पाठ खाजवणे हा एक प्रोफेशनल व्यवसाय म्हणजेच स्वयंरोजगाराचा भाग आहे असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच याबद्दल आपल्याला कल्पनाच नाही असं नक्कीच मनात येईल. पण हे खरं आहे. या नोकरीला म्हणतात काय? त्यामध्ये नक्की किती पैसा कमवता येतो पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Mar 02, 2026, 02:56 PM IST
1/9
आयटी क्षेत्रापेक्षा पाठ खाजवण्यात अधिक पैसा
पाठ खाजवण्याचाही जॉब असतो असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटेल. पण त्याहून अधिक आश्चर्य या कामासाठी मिळणारा पैसा पाहून वाटेल. भारतात आयटी क्षेत्रामध्ये सुरुवातीला जितका पगार दिला जातो त्यापेक्षाही अधिक कमाई यामध्ये आहे, असं सांगितल्यास तुम्हाला धक्का बसेल. पण हे खरं आहे. याच प्रोफेशनबद्दल जाणून घेऊयात...
2/9
पाठ खाजवून देण्याचं काम
'ऐ, जरा पाठ खाजवून दे ना!' किंवा 'जरा पाठ खाजवून देतोस का? माझा हात नाही पुरतंय' ही वाक्य तुम्ही कधी ना कधी ऐकली असतील किंवा म्हटली असतील. खरं तर पाठ खाजवून देण्याचं काम आपल्यापैकी अनेकांनी घरच्यांच्या सांगण्यावरुन लहान असताना केलं असेल. मात्र अमेरिकेमध्ये पाठ खाजवून देणे हे कमाईचं एक माध्यम आहे असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटेल ना? पण हे खरं आहे. हा व्यवसाय अनेकांना काही तासांमध्ये बक्कळ कमाई करुन देतो. भारतात एखाद्या नव्याने नोकरीला लागलेल्या आठवड्याभरात जेवढा पैसा मिळत नाही त्याहून अधिक पैसा या व्यवसायामध्ये अमेरिकेला दर तासाला मिळतो. चला तर जाणून घेऊयात या अनोख्या व्यवसायाला नेमकं प्रोफेश्नल नाव काय आहे आणि त्यासाठी किती पैसे मोजले जातात.
3/9
या नोकरी काय म्हणतात?
अमेरिकेमध्ये मागील एका तपाहून अधिक काळापासून ट्रेण्डमध्ये असलेल्या पाठ खाजवण्याच्या नोकरीला प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंग असं म्हणतात. तर पाठ खाजवून घेणं इथं थेरिपीचा एक भाग असून या थेरिपीला स्क्रॅच थेरिपी म्हणतात. सदर नोकरी ही आरोग्य विषय नोकऱ्यांचा भाग मानली जाते. म्हणजेच वेलनेस आणि रिलॅक्सेशन कॅटेगरीमध्ये हा नोकरीचा समावेश होतो. अमेरिकेतील या नोकरीसंदर्भात यापूर्वी वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क पोस्ट यासारख्या वृत्तपत्रांनीही विशेष वृत्तांकन केलं आहे.
4/9
कधीपासून झाली या सेवेला सुरुवात?
खरं तर ही सेवा 2010 पासून अमेरिकेत उपलब्ध आहे. टोनी जॉर्ज आणि त्यांच्या कुटुंबाने फ्लोरिडा राज्यातील मियामी येथे पहिल्यांदा स्क्रॅच गर्ल्स नावाची कंपनी सुरु केली. आज या कंपनीच्या मियामीबरोबरच कॅलिफॉर्निया, न्यूयॉर्क या ठिकाणीही शाखा आहेत. ही कंपनी स्पा सर्व्हिस चालवते. या स्पा सेंटरमध्ये सॉफ्ट टच एएसएमआर स्पा किंवा दर स्क्रॅच स्पा नावाने प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंग सेवा पुरवली जाते.
5/9
काय करणं अपेक्षित असतं?
प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंगमध्ये ज्या व्यक्तीला सेवा दिली जात आहे तिच्या पाठीवर, डोक्यावर, मानेवर, खांद्यांवर, हातांवर, पायांवर आणि कधीकधी कानांच्या आतही नखांनी हळूच खाजवलं जातं. याला ऑटोनॉमस सेन्सरी मेरिडयन रिस्पॉन्स (एएसएमआर) असंही म्हटलं जातं. म्हणजेच असा प्रतिसाद ज्यामधून अल्हाददायक, आमरामदायक, तणाव कमी करणारा अनुभव मिळतो आणि झोप येण्यास मदत होते.
6/9
काम कसे होते?
क्लायंट्स स्पा किंवा घरी प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंग सेवा घेऊ शकतात. स्क्रॅचर्स म्हणजेच खाजवण्याची सेवा देणाऱ्यांची नखं लांब, मॅनिक्युअर केलेली नखे असतात साधारण तीन इंचांपर्यंत असतात. खाजवणाऱ्यांची नखं स्वच्छ असतील याची काळजी घेतली जाते. सेशनमध्ये क्लायंट झोपतात किंवा डोळे बंद करुन पडून असतात. पाठीवर नखांनी खाजवल्याने आल्हाददायक वाटतं. यावेळेस शरीरामध्ये ऑक्सिटोसिन, डोपामाइन रिलीज होते. ज्यामुळे तणाव कमी होतो.
7/9
व्हायरल झाल्याने प्रोफेशन वाढलं
सोशल मिडिया खास करुन इन्स्टाग्राम आणि टिकटॉकवरील व्हिडीओ आणि व्हायरल ट्रेंडमुळे प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंग सेवा घेणाऱ्यांची आणि देणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अनेक नामांकित वृत्तपत्रांनी केलेल्या वृत्तांकनामुळे हा ट्रेंड सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला. अनेकांनी तर आपल्या लाखो रुपयांच्या पगाराच्या नोकऱ्या सोडून प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंग सेवा देण्यास सुरुवात केली.
8/9
किती पैसे मिळतात?
प्रोफेश्नल बॅक स्क्रॅचिंग सेवेसाठी प्रति तास 100 ते 130 अमेरिकी डॉलर्स मिळतात. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम तासासाठी आठ ते 11 हजार रुपये इतकी आहे. काही स्पामध्ये स्क्रॅचिंगसोबत इतर सेवा असं मिळून 150 ते 250 अमेरिकी डॉलर्सचं पॅकेजही दिलं जातं. 30 मिनिटांसाठी 75 डॉलर्स तर 50 मिनिटांसाठी 110 अमेरिकी डॉलर्स मिळू शकतात. काही ठिकाणी 15 मिनिटांसाठी 15 डॉलर्सपर्यंत रक्कम मोजली जाते.
9/9