तुमचे पुढचे दोन दात थोडे बाहेर आहेत का? मग तुमच्या स्वभावाबद्दल 'या' गोष्टी नक्की जाणून घ्या
Protruding Teeth Personality Secrets: आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरात काही ना काही वेगळेपण असते. हे वेगळेपण आपलं व्यक्तिमत्व अधोरेखित करत असतात. दात पुढे असणे हे तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाला फुलवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जाणून घ्या संपूर्ण स्वभाव.
Dakshata Thasale | Feb 24, 2026, 03:02 PM IST
सामुद्रिक शास्त्र
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व आणि स्वभाव त्यांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांवरून ठरवता येतो. आज, सामुद्रिक शास्त्रात, आपण तोंडातून थोडेसे बाहेर पडणाऱ्या दातांबद्दल चर्चा करू. आचार्य इंदू प्रकाश यांनी बाहेर पडलेले दात असलेल्या लोकांचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, असे लोक इतरांना पटवून देण्यात पटाईत असतात आणि स्वभावाने दयाळू असतात. सामान्यपेक्षा थोडे लांब दात असलेल्या लोकांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल आणि स्वभावाबद्दल तपशीलवार जाणून घ्या.
व्यक्तिमत्व आणि स्वभाव
सामान्यपेक्षा लांब असल्यामुळे तोंडातून थोडेसे बाहेर पडणारे दात असलेले लोक बोलके असतात, म्हणजेच ते खूप बोलतात. त्यांना कितीही वेळ बोलण्यास सांगितले तरी ते कधीही थकत नाहीत. ते इतरांना पटवून देण्यात पटाईत असतात. त्यांचा स्वभाव कधीकधी हास्याने तर कधीकधी रागाने दिसून येतो. जरी ते खूप दयाळू आणि सर्वत्र आदरणीय असले तरी, त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांशी अनेकदा किरकोळ वाद होतात.
या लोकांना सामाजिक समज असते
दाते बाहेर पडणारे लोक केवळ चांगले बोलणारे नसतात तर त्यांना चांगली सामाजिक समज देखील असते. ते लोकांशी सहजपणे संबंध निर्माण करतात आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे म्हणणे कसे मांडायचे हे जाणतात. तथापि, त्यांचा खेळकर स्वभाव आणि कधीकधी रागावणे त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी थोडे त्रासदायक ठरू शकते. त्यांनी त्यांच्या तणावावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि त्यांच्या कुटुंबासोबत संतुलन राखण्यास शिकले पाहिजे. समाजात त्यांचा आदर केला जातो आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व स्पष्टपणे करिष्मा आणि आत्मविश्वास दर्शवते.
बोलण्यात तरबेज
महत्त्वाकांक्षी आणि जिद्दी
आनंदी आणि अष्टपैलू
