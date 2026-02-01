English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काय आहे 'She-Marts', महिलांना या योजनेचा कशाप्रकारे फायदा होणार?

2026 Budget Nirmala Sitaramn On She-Mart: भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस होता. आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी महिला सक्षमीकरणाला चालना देणाऱ्या 'शी-मार्ट' या योजनेची घोषणा केली आहे. पण ही योजना नक्की काय आहे? आणि महिलांना या योजनेचा कसा फायदा होणार आहे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.   

Manali Sagvekar | Feb 01, 2026, 04:25 PM IST
अर्थसंकल्प

संपूर्ण भारत ज्याची वाट पाहत होता तो भारतीय केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सादर झाला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्पन्न, खर्च, कर बदल, नवीन योजना, आर्थिक लक्ष्ये आणि देशाच्या विसाकासाची दिशा सांगणारा संपूर्ण तपशील सादर केला. ज्यामध्ये महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे.   

'शी-मार्ट्स' योजना

केंद्र सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा देणारी 'शी-मार्ट्स' (She-Marts) ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना स्वयं-मदत उद्योजक मार्ट्सवर (Self-Help Entrepreneur Marts) आधारित आहे.   

लखपती दीदी कार्यक्रम

ग्रामीण महिलांना फक्त उपजीविकेपुरते मर्यादीत न ठेवता त्यांना थेट उद्योजकता आणि बाजारपेठेशी जोडणे हे या 'शी-मार्ट' योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. 'लखपती दीदी' कार्यक्रमाच्या यशाने प्रेरित होऊन ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.   

सामुदायिक रिटेल आउटलेट्स

शी-मार्ट्स हे सामुदायिक रिटेल आउटलेट्स असतील ज्यांचे मालकी हक्क आणि चालवले जाणारे काम पूर्णपणे महिला करतील. या मार्ट्सद्वारे ग्रामीण महिला शेती, संबंधित क्षेत्रातील आणि लहान घरगुती व्यवसायांमधील उत्पादने थेट बाजारात विकू शकतील.   

योजनेचा प्राथमिक उद्देश काय आहे?

या योजनेचा प्राथमिक उद्देश महिलांना केवळ उत्पादन करण्यासाठीच नव्हे तर, त्यांना निर्णय घेणारे उद्योजक म्हणून स्थापित करण्यासाठी सक्षम करणे आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न शाश्वतपणे वाढेल आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.   

50 खरेदीदार आणि विक्रेता बैठका

हे शी-मार्ट्स कृषी क्लस्टर्समध्ये विकसित केले जातील, जिथे महिला नियमित बाजारपेठांसारखे काम करतील. तसेच महिलांना खेळते भाडंवल, सुलभ कर्ज आणि आधुनिक तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाईल. याशिवाय मोठे खरेदीदार आणि संस्थात्मक बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी सुमारे 50 खरेदीदार आणि विक्रेता बैठकाही आयोजित केल्या जातील.   

ऑनलाइन कर्ज प्रणाली

ही योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयद्वारे संयुक्तपणे राबवली जाणार आहे. तसेच एक ऑनलाइन कर्ज प्रणाली प्रदान केली जाईल, ज्यामुळे महिलांना कोणत्याही गुंतागुंतीशिवाय कर्ज मिळेल.   

गेम-चेंजर योजना

She-Mart Policy

तज्ज्ञांच्या मते ही योजना ग्रामीण महिलांसाठी गेम-चेंजर ठरू शकते. यामुळे महिलांचे उत्पन्न तर वाढणारच आहे, शिवाय त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील आणि ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योजकता बळकट होईल.   

