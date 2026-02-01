काय आहे 'She-Marts', महिलांना या योजनेचा कशाप्रकारे फायदा होणार?
2026 Budget Nirmala Sitaramn On She-Mart: भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस होता. आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी महिला सक्षमीकरणाला चालना देणाऱ्या 'शी-मार्ट' या योजनेची घोषणा केली आहे. पण ही योजना नक्की काय आहे? आणि महिलांना या योजनेचा कसा फायदा होणार आहे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.
Manali Sagvekar | Feb 01, 2026, 04:25 PM IST
अर्थसंकल्प
संपूर्ण भारत ज्याची वाट पाहत होता तो भारतीय केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सादर झाला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्पन्न, खर्च, कर बदल, नवीन योजना, आर्थिक लक्ष्ये आणि देशाच्या विसाकासाची दिशा सांगणारा संपूर्ण तपशील सादर केला. ज्यामध्ये महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे.
'शी-मार्ट्स' योजना
लखपती दीदी कार्यक्रम
सामुदायिक रिटेल आउटलेट्स
योजनेचा प्राथमिक उद्देश काय आहे?
50 खरेदीदार आणि विक्रेता बैठका
