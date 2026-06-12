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काय आहे शिगेला? ज्यामुळे लोकांचा उडेल थरकाप, केरळमध्ये धडाधड बंद होतायत रेस्टॉरंट; लक्षण एकदा जाणून घ्या?

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 12, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:20 AM IST

What is Shiigella : केरळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून शिगेलाचे रुग्ण समोर आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या बॅक्टेरियामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. केरळमध्ये 20 लोकांना शिगेलाची लागण झाली असून ते रुग्णालयात दाखल आहेत. सरकारकडून शिगेलाबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. 

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केरळमध्ये एका नव्या बॅक्टेरियामुळे भीतीचं वातावरण पसरलं आहे ज्याचं नाव आहे शिगेला. धक्कादायक बाब म्हणजे आता लोकं रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करत आहेत. रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत या बॅक्टेरियामुळे कमीत कमी 20 लोकांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. 

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शिगेलाची प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकार हाय अलर्टमोडवर गेलं आहे. या प्रकरणात मिळालेल्या माहितीनुसार, रेस्टॉरंट देखील बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे की, घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाही, सगळ्या गोष्टी नियंत्रणात आहेत. 

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काय आहे शिगेला बॅक्टेरिया?

सरकारच्या मते, शिगेला हा एक प्रकारचा जिवाणू आहे आणि त्यामुळे होणाऱ्या आजाराला शिगेलोसिस म्हणतात. तज्ञांच्या मते, हा जिवाणू मानवी आतड्यांवर हल्ला करतो आणि पोटदुखी, ताप आणि तीव्र अतिसार यांसारख्या समस्या निर्माण करतो. तज्ञांच्या मते, हा जिवाणू शरीरात कमी प्रमाणात प्रवेश करतो आणि संसर्ग पसरवतो.

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हा संसर्ग कसा पसरतो?

शिगेला प्रामुख्याने दूषित अन्न आणि पाण्याद्वारे पसरतो. जर रेस्टॉरंटमध्ये स्वच्छता राखली जात नसेल, किंवा स्वयंपाकी हात धूत नसतील किंवा अस्वच्छ पाण्याचा वापर करत असतील, तर हा जिवाणू सहजपणे शरीरात प्रवेश करू शकतो. म्हणूनच, या जिवाणूच्या वाढत्या प्रकरणानंतर केरळ सरकार अस्वच्छ रेस्टॉरंट्सवर कठोर कारवाई करत आहे.

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शिगेलाची लक्षणे?

तज्ञांच्या मते, शिगेलाची सुरुवातीची लक्षणे सामान्य अन्न विषबाधेसारखी दिसू शकतात. या जिवाणूने संक्रमित व्यक्तीला वारंवार अतिसार आणि पोटदुखीचा अनुभव येऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, शौचातून रक्त येऊ शकते. तज्ञांच्या मते, या संसर्गाचे वृद्ध आणि मुलांवर धोकादायक परिणाम होऊ शकतात.

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केरळमध्ये शिगेलाची 20 रुग्णे

शिगेला जिवाणू केरळमध्ये हाहाकार माजवत आहे. राज्यात आतापर्यंत 20 जणांना या जिवाणूची लागण झाली आहे. शिगेलाच्या प्रकरणांबाबत मंत्री के. मुरलीधरन यांनी सांगितले की, एकूण 20 जणांना शिगेलाची लागण झाल्याचे निदान झाले आहे. 

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ज्यामध्ये तिरुवनंतपुरममधील 6, कोल्लममधील 2, कोझिकोडमधील 3 आणि वायनाडमधील 9 जणांचा समावेश आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे: वायनाडमध्ये 47, कोझिकोडमध्ये 3, तिरुवनंतपुरममध्ये 3 आणि कोल्लममध्ये 2.

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केरळमध्ये 'निपाह' च्या पाठोपाठ आता 'शिगेला' संक्रमणाचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात धोक्याचं वातावरण आहे. 

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असा करावा बचाव?

डॉक्टरांच्या मते, शिगेलाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन). सततच्या अतिसारामुळे रुग्ण अशक्त होऊ शकतो. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास, स्थिती गंभीर होऊ शकते. तथापि, योग्य उपचार आणि पुरेसे पाणी प्यायल्यास बहुतेक रुग्ण बरे होतात.

TAGS:
Shigella
Health news
Symptoms

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