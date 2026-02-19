English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Shivam Dube: दबाव होता, पण... शिवम दुबेला अशा परिस्थितीतच खेळायला आवडतं! दिली स्पष्ट कबुली

Shivam Dube: दबाव होता, पण... शिवम दुबेला 'अशा' परिस्थितीतच खेळायला आवडतं! दिली स्पष्ट कबुली

Shivam Dube Statement After Being Named Player of the Match Against Netherlands: नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात सामनावीरचा पुरस्कार शिवम दुबेला मिळाला. त्यानंतर बोलताना तो नक्की काय म्हणाला हे जाणून घेऊयात...    

Tejashree Gaikwad | Feb 19, 2026, 02:29 PM IST
twitter
1/8

Shivam Dube Statement After Being Named Player of the Match Against Netherlands:

वर्ल्ड कप ( ICC T20 World Cup) मधील गट फेरीत नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात दमदार कामगिरी करत सामनावीराचा किताब पटकावल्यानंतर भारतीय अष्टपैलू शिवम दुबेने आपल्या खेळीबाबत मनमोकळं वक्तव्य केलं. फलंदाजी करताना दबाव जाणवत होता, पण अशीच आव्हानात्मक परिस्थिती त्याला अधिक प्रेरणा देते, असं तो म्हणाला.  

twitter
2/8

भारताने दिलेल्या १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सची धावगती एका टप्प्यावर चांगली होती. मात्र मधल्या षटकांत भारतीय गोलंदाजांनी अचूक मारा करत सामन्याची दिशा बदलली. दुबेने ३५ धावांत २ बळी घेत गोलंदाजीतही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

twitter
3/8

फलंदाजीत दमदार खेळी

त्याआधी फलंदाजीत दुबेने आपल्या टी-२० कारकिर्दीतील संस्मरणीय खेळी साकारली. अवघ्या ३१ चेंडूत ६ षटकार आणि ४ चौकारांसह ६६ धावा करत त्याने डाव सावरला. पाचव्या विकेटसाठी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) सोबत ३५ चेंडूत ७६ धावांची भागीदारी करत भारताला १९३ धावांपर्यंत पोहोचवण्यात त्याचा मोलाचा वाटा होता. कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) (३४) आणि तिलक वर्मा (Tilak Varma) (३१) यांनीही उपयुक्त योगदान दिले.

twitter
4/8

“दबाव होता, पण मजाही येत होती”

सामन्यानंतर दुबे म्हणाला, “परिस्थिती थोडी कठीण होती, पण मला अशाच वेळी फलंदाजी करायला आवडतं. दबाव नक्कीच होता, मात्र मी त्या क्षणांचा आनंद घेत होतो.”

twitter
5/8

त्याने पुढे सांगितले की, चेंडू थोडा घसरत होता आणि काही वेळा खाली राहत होता. त्यामुळे सुरुवातीला संयम बाळगणे गरजेचे होते. “मला माहिती होतं की मी मोठे फटके मारू शकतो, पण सुरुवातीला परिस्थितीनुसार खेळणं आवश्यक होतं.

twitter
6/8

 गोलंदाज मला फसवण्याचा प्रयत्न करतील, स्लोअर बॉल टाकतील याची जाणीव होती. त्यामुळे मी मानसिक तयारी करूनच मैदानात उतरलो,” असे त्याने स्पष्ट केले.  

twitter
7/8

गोलंदाजीतही मेहनतीचे फळ

दुबेने हेही नमूद केले की, तो फलंदाजीसोबत गोलंदाजीतही सातत्याने मेहनत घेत आहे. “कर्णधार आणि प्रशिक्षकांनी मला स्ट्राइक रेट उंच ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र खेळ परिस्थितीनुसार बदलतो. गोलंदाजीत मी कष्ट घेतोय आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. कधी कधी मोठे फटके बसतात, पण विकेट्सही मिळतात,” असे तो म्हणाला.

twitter
8/8

दबावाखाली शांत राहून संघासाठी निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या दुबेच्या या कामगिरीमुळे भारताचा आत्मविश्वास अधिक बळकट झाला आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात

पुढील अल्बम

Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात

Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात

Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात 9
&#039;घराचे दोन भाग...&#039;, लग्नाच्या काही महिन्यात सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालचा मोठा निर्णय !

'घराचे दोन भाग...', लग्नाच्या काही महिन्यात सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालचा मोठा निर्णय !

'घराचे दोन भाग...', लग्नाच्या काही महिन्यात सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालचा मोठा निर्णय ! 9
Tulsi Plant: सुकलेल्या तुळशीला पुन्हा ताजेतवाने कसे कराल? जाणून घ्या प्रभावी गार्डनिंग उपाय

Tulsi Plant: सुकलेल्या तुळशीला पुन्हा ताजेतवाने कसे कराल? जाणून घ्या प्रभावी गार्डनिंग उपाय

Tulsi Plant: सुकलेल्या तुळशीला पुन्हा ताजेतवाने कसे कराल? जाणून घ्या प्रभावी गार्डनिंग उपाय 8
&#039;बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी एकत्र ...&#039;, राज ठाकरे भेटीनंतर एकनाथ शिंदेच्या विश्वासू नेत्याची सूचक पोस्ट; &#039;हिंदुत्वाच्या विचारासाठी....&#039;

'बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी एकत्र ...', राज ठाकरे भेटीनंतर एकनाथ शिंदेच्या विश्वासू नेत्याची सूचक पोस्ट; 'हिंदुत्वाच्या विचारासाठी....'

'बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी एकत्र ...', राज ठाकरे भेटीनंतर एकनाथ शिंदेच्या विश्वासू नेत्याची सूचक पोस्ट; 'हिंदुत्वाच्या विचारासाठी....' 8