Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Sim Binding काय आहे? ज्यामुळे तुमचं WhatsApp होणार बंद; कोणाला बसणार फटका?

Sim Binding काय आहे? ज्यामुळे तुमचं WhatsApp होणार बंद; कोणाला बसणार फटका?

Sim Binding Rules: आजपासून 1 मार्चपासून अनेक नियमात बदल झाले आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा बदल ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. सिम बाइंडिंग यामुळे तुमचं WhatsApp बंद होणार आहे. कसं ते जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Mar 01, 2026, 03:21 PM IST
WhatsApp

देशात मेसेजिंग अॅप्स वापरण्याची पद्धत 1 मार्च 2026 पासून बदलण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय पण सांगितलं की सिम-बाइंडिंग नियम वेळापत्रकानुसार लागू करण्यात आली आहे. 

WhatsApp

 या नियमानुसार, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि सिग्नल सारखी अ‍ॅप्सवर परिणाम होणार आहे. हे तिन्ही अॅप्स यापुढे तेव्हाच तुम्ही वापरू शकणार आहात, जेव्हा अकाउंट तयार करण्यासाठी वापरलेले सिम कार्ड फोनमध्ये असेल. 

WhatsApp

सायबर फसवूणक, फसवे कॉल आणि फसव्या प्रोफाइल रोखण्यासाठी सरकारने हे नियम लागू केलं आहे. पण सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कंपन्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. 

WhatsApp

सिम बाइंडिंग यामुळे तुमचे मेसेजिंग अकाउंट तुमच्या प्रत्यक्ष सिम कार्डशी जोडलं जाणार आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही अ‍ॅपवर नोंदणी करण्यासाठी वापरलेले सिम कार्ड तुमच्या मोबाइलमध्ये सक्रिय असलं पाहिजे.

Sim Binding Rules

जर तुम्ही  सिम फोनमधून काढलं तर, निष्क्रिय झाले किंवा दुसऱ्या फोनमध्ये घातले तर ते अॅप लॉग आउट होऊ शकतं किंवा त्याचा वापर मर्यादित होणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, सिमशिवाय व्हॉट्सअॅप वापरणे आता शक्य होणार नाहीय.

Sim Binding Rules

आजपासून सिम कार्ड व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामवर नोंदणीकृत असलेल्या त्याच नंबरसह फोनमध्ये असणे आवश्यक आहे. जर सिम कार्ड फोनमध्ये नसेल तर अॅप काम करणार नाही. संगणक किंवा लॅपटॉपवर लिंक्ड डिव्हाइस म्हणून चालणारे व्हॉट्सअॅप दर सहा तासांनी लॉग आउट होणार आहे. ते पुन्हा वापरण्यासाठी पुन्हा पडताळणी करणे आवश्यक राहणार आहे.

Sim Binding Rules

शिवाय सिम व्हॅलिडेशन नियमितपणे करण्यात येऊ शकतं, म्हणजेच खाते सक्रिय सिमशी जोडलेले आहे. अहवालांनुसार, व्हॉट्सअॅप भारतीय वापरकर्त्यांसाठी एक वैशिष्ट्य आणत आहे जे बॅकग्राउंडमध्ये सिम वैधता तपासू शकणार आहे. जर एखादे खाते सक्रिय सिमशी अनलिंक केलेले आढळले तर ते प्रतिबंधित करण्यात येईल.

Sim Binding Rules

केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितलंय की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डिजिटल फसवणूक रोखणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता राहणार आहे. या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाहीय.  

Sim Binding Rules

असं म्हटलं जात आहे की, हा नियम विशेषतः अशा वापरकर्त्यांना फटका बसणार आहे जे एकाच नंबरसह अनेक डिव्हाइसवर व्हॉट्सअॅप वापरतात. जे वारंवार सिम कार्ड बदलत राहतात किंवा लहान व्यवसाय किंवा व्यावसायिक जे लिंक केलेल्या डिव्हाइसद्वारे संगणकावर बराच काळ काम करतात.

Sim Binding Rules

इंटरनेट उद्योगाशी संबंधित संघटना असलेल्या इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने असेही म्हटलंय की, वारंवार लॉगआउट आणि पडताळणीमुळे व्यावसायिक वापरकर्त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. 

