Sim Binding काय आहे? ज्यामुळे तुमचं WhatsApp होणार बंद; कोणाला बसणार फटका?
Sim Binding Rules: आजपासून 1 मार्चपासून अनेक नियमात बदल झाले आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा बदल ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. सिम बाइंडिंग यामुळे तुमचं WhatsApp बंद होणार आहे. कसं ते जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Mar 01, 2026, 03:21 PM IST
आजपासून सिम कार्ड व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामवर नोंदणीकृत असलेल्या त्याच नंबरसह फोनमध्ये असणे आवश्यक आहे. जर सिम कार्ड फोनमध्ये नसेल तर अॅप काम करणार नाही. संगणक किंवा लॅपटॉपवर लिंक्ड डिव्हाइस म्हणून चालणारे व्हॉट्सअॅप दर सहा तासांनी लॉग आउट होणार आहे. ते पुन्हा वापरण्यासाठी पुन्हा पडताळणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
