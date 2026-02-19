₹50046865000000 ची उलाढाल.. तुम्हीही आहात 'स्लीप इकॉनॉमी'चा भाग! ...तर तासभरात वाचतील 20558 कोटी रुपये
What Is Sleep Economy: तुम्ही कधी स्लीप इकॉनमीबद्दल ऐकलं आहे का? बरं ऐकलं नसेल तरी तुम्ही याचा भाग आहात हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? या दोन्हींची उत्तरं नाही अशी असतील तर तुम्ही इथे दिलेली माहिती वाचलीच पाहिजे. ही माहिती वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.
Swapnil Ghangale | Feb 19, 2026, 10:04 AM IST
1/9
तुम्हीसुद्धा ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग; पण याचा अर्थ काय?
2/9
'झोपे'ने घेतलं जागतिक बाजाराचे रूप
3/9
'स्लीप इकॉनॉमी' म्हणजे काय?
4/9
स्लीप इकॉनॉमीचा आकार केवढा?
5/9
फक्त औषधं नाही तर या गोष्टींचाही समावेश
6/9
झोपेच्या औषधांचा बाजार किती मोठा?
7/9
प्रौढ भारतीयांची झोप कमी
भारतातील शहरी भागातील सुमारे 61 टक्के प्रौढ नागरिक रात्री 7 तासांपेक्षा कमी झोप घेतात. अपुऱ्या झोपेमुळे कर्मचारी आपल्या कार्यक्षमतेच्या केवळ 80 टक्केच वापर करू शकतात. झोपेसंदर्भात कोणतीही गोष्ट खरेदी करणारी व्यक्ती ही या ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग आहे. म्हणजेच तुम्ही या ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग आहात हे नक्कीच...
8/9
लोकांनी एका तासाने झोप वाढवली तरी...
9/9