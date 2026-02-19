English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • ₹50046865000000 ची उलाढाल.. तुम्हीही आहात स्लीप इकॉनॉमीचा भाग! ...तर तासभरात वाचतील 20558 कोटी रुपये

₹50046865000000 ची उलाढाल.. तुम्हीही आहात 'स्लीप इकॉनॉमी'चा भाग! ...तर तासभरात वाचतील 20558 कोटी रुपये

What Is Sleep Economy: तुम्ही कधी स्लीप इकॉनमीबद्दल ऐकलं आहे का? बरं ऐकलं नसेल तरी तुम्ही याचा भाग आहात हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? या दोन्हींची उत्तरं नाही अशी असतील तर तुम्ही इथे दिलेली माहिती वाचलीच पाहिजे. ही माहिती वाचून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

Swapnil Ghangale | Feb 19, 2026, 10:04 AM IST
twitter
1/9

तुम्हीसुद्धा ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग; पण याचा अर्थ काय?

sleepeconomy

तुम्हीसुद्धा ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग आहात असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच तुमचा गोंधळ उडेल यात शंका नाही. मात्र तुम्ही ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग असल्याचा दावा खरा आहे. याचा नेमका अर्थ काय हे जाणून घेऊयात...

twitter
2/9

'झोपे'ने घेतलं जागतिक बाजाराचे रूप

sleepeconomy

आजच्या युगात मानवाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या 'झोपे'ने मोठ्या जागतिक बाजाराचे रूप घेतले. यासंदर्भातील थक्क करणारी आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे.

twitter
3/9

'स्लीप इकॉनॉमी' म्हणजे काय?

sleepeconomy

खरं तर झोपेसंदर्भातील आर्थिक व्यवहार आणि उद्योगांचा समावेश असलेल्या क्षेत्राला एकत्रितपणे 'स्लीप इकॉनॉमी' असे म्हटले जात आहे.  

twitter
4/9

स्लीप इकॉनॉमीचा आकार केवढा?

sleepeconomy

विविध संस्थांच्या अहवालानुसार, 2024-25 मध्ये जागतिक स्लीप इकॉनॉमीचा आकार 550 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाला आहे. रुपयांमध्ये सांगायचं झाल्यास या क्षेत्रातील आर्थिक उलाढाल तब्बल 5004686 कोटींहून अधिक आहे. म्हणजेच झोपेसंदर्भातील उद्योगांचं क्षेत्र हे 50 हजार कोटींहून अधिक मोठं आहे.

twitter
5/9

फक्त औषधं नाही तर या गोष्टींचाही समावेश

sleepeconomy

यामध्ये केवळ झोपेची औषधेच नव्हे, तर गाद्या, उश्या, स्लीप ट्रॅकर्स, स्मार्ट वॉच आणि व्हाइट नॉईज मशीन यांचाही समावेश आहे.   

twitter
6/9

झोपेच्या औषधांचा बाजार किती मोठा?

sleepeconomy

धक्कादायक म्हणजे, 2025 पर्यंत जगभरात झोपेच्या औषधांचा आणि सप्लिमेंट्सचा बाजार 88 अब्ज डॉलरवर (8 लाख 501 कोटी रुपयांवर) पोहोचला आहे.

twitter
7/9

प्रौढ भारतीयांची झोप कमी

sleepeconomy

भारतातील शहरी भागातील सुमारे 61 टक्के प्रौढ नागरिक रात्री 7 तासांपेक्षा कमी झोप घेतात. अपुऱ्या झोपेमुळे कर्मचारी आपल्या कार्यक्षमतेच्या केवळ 80 टक्केच वापर करू शकतात. झोपेसंदर्भात कोणतीही गोष्ट खरेदी करणारी व्यक्ती ही या ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग आहे. म्हणजेच तुम्ही या ‘स्लीप इकनॉमी’चा भाग आहात हे नक्कीच...

twitter
8/9

लोकांनी एका तासाने झोप वाढवली तरी...

sleepeconomy

जर 6 तासांपेक्षा कमी झोप घेणाऱ्यांनी आपली झोप 7 तासांपर्यंत वाढवली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुमारे 226 अब्ज डॉलरची (20558 कोटी रुपयांची) भर पडू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. 

twitter
9/9

झोप पूर्ण न झालेले लोक...

sleepeconomy

झोप पूर्ण न झालेले लोक चुकीचे निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त असते, ज्यामुळे नुकसानही होते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

पुढील अल्बम

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच 8
मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय &#039;मिस्टर झिरो&#039;, शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक 8
मोहम्मद शमी विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचली हसीन जहाँ, केली एवढ्या पैशांची मागणी

मोहम्मद शमी विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचली हसीन जहाँ, केली एवढ्या पैशांची मागणी

मोहम्मद शमी विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचली हसीन जहाँ, केली एवढ्या पैशांची मागणी 7
महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील 'या' किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील 'या' किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल 8