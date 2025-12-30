English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Snack Tourism: स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? 2026 मध्ये फूड लव्हर्समध्ये येणार ट्रॅव्हल ट्रेंड

What is snack tourism : कधी कोणता ट्रेंड येईल हे सांगता येत नाही. कपडे, स्टाईल यानंतर आता अगदी खाण्यापिण्याच्या पदार्थातही ट्रेंड आला आहे. पुढच्या वर्षी एक ट्रेंड तरुणाईमध्ये हिट होणार आहे. हा ट्रेंड नक्की कोणता आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Dec 30, 2025, 07:02 AM IST
आता प्रवास म्हणजे फक्त पर्यटनस्थळे पाहणे किंवा वेगळा अनुभव घेणे एवढ्यावर मर्यादित राहिलेला नाही. जसा अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझम अ‍ॅस्ट्रो टुरिझम वेगवेगळा   अनुभव देतो, तसाच फूड लव्हर्ससाठी एक नवीन आणि चविष्ट ट्रेंड वेगाने पुढे येत आहे जो आहे स्नॅक टुरिझम!   

आता प्रश्न पडतो स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? तर यामध्ये  एखाद्या शहराची ओळख तिथल्या छोट्या, स्थानिक आणि खास स्ट्रीट फूडच्या माध्यमातून करून घेतली जाते. जलेबीसारखी गोड चव असो किंवा काठी रोलसारखा खारट स्नॅक प्रत्येक घासामध्ये त्या ठिकाणाची संस्कृती, परंपरा आणि गोष्ट दडलेली असते. ट्रॅव्हल तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रवासाचा असा प्रकार आहे जिथे कमी वेळात वेगवेगळ्या चवींमधून एखाद्या डेस्टिनेशनचा अनुभव घेता येतो. त्यामुळेच 2026 मध्ये हा ट्रेंड फूड लव्हर्समध्ये विशेष लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.  

इंदोर हे स्नॅक टुरिझमसाठी एक महत्त्वाचे शहर मानले जाते. इथे पोहे-जलेबी, कणिसाचा कीस, गराडू चाट आणि साबुदाणा यांसारखे स्नॅक्स खूप प्रसिद्ध आहेत. सराफा बाजार आणि 56 दुकान ही ठिकाणे इंदूरच्या स्ट्रीट फूड संस्कृतीची ओळख बनली आहेत.  

अमृतसर आपल्या देसी चवींसाठी ओळखले जाते. अमृतसरी कुलचा, आलू टिक्की, पनीर पकोडा आणि लस्सी हे इथले खास स्नॅक्स आहेत. हॉल बाजार आणि गुरु बाजारमध्ये मिळणारे पदार्थ पंजाबच्या खाद्यसंस्कृतीचे सुंदर दर्शन घडवतात.  

कोलकाताचे स्ट्रीट फूडही तितकेच वेगळे आणि खास आहे. पुछका, काठी रोल, झालमुरी आणि टेली भाजा हे इथले लोकप्रिय स्नॅक्स असून गरियाहाट मार्केट आणि न्यू मार्केटमध्ये प्रत्येक पदार्थामागे एक वेगळी कहाणी लपलेली असते.  

अहमदाबाद हे शाकाहारी स्नॅक्ससाठी विशेष ओळखले जाते. खाखरा, फाफडा-जलेबी, खांडवी आणि ढोकळा हे इथले आवडते पदार्थ असून मानेक चौक आणि लाल दरवाजा मार्केट या ठिकाणी हे स्नॅक्स खास चवीत मिळतात.  

याशिवाय बेंगळुरूचे स्नॅक्स दक्षिण भारतीय चवींचे प्रतिनिधित्व करतात. बेन्ने डोसा, मड्डूर वडा, चटणी पुडी इडली आणि मंगळोर बन्स हे इथले लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आहे.  

एकूणच, वेगवेगळ्या शहरांच्या छोट्या पण खास चवींचा आस्वाद घेत त्या ठिकाणची संस्कृती समजून घेण्याचा अनुभव म्हणजेच स्नॅक टुरिझम आणि म्हणूनच तो 2026 मध्ये फूड लव्हर्ससाठी एक हॉट ट्रॅव्हल ट्रेंड ठरणार आहे.  

