Snack Tourism: स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? 2026 मध्ये फूड लव्हर्समध्ये येणार ट्रॅव्हल ट्रेंड
What is snack tourism : कधी कोणता ट्रेंड येईल हे सांगता येत नाही. कपडे, स्टाईल यानंतर आता अगदी खाण्यापिण्याच्या पदार्थातही ट्रेंड आला आहे. पुढच्या वर्षी एक ट्रेंड तरुणाईमध्ये हिट होणार आहे. हा ट्रेंड नक्की कोणता आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Dec 30, 2025, 07:02 AM IST
1/8
2/8
आता प्रश्न पडतो स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय? तर यामध्ये एखाद्या शहराची ओळख तिथल्या छोट्या, स्थानिक आणि खास स्ट्रीट फूडच्या माध्यमातून करून घेतली जाते. जलेबीसारखी गोड चव असो किंवा काठी रोलसारखा खारट स्नॅक प्रत्येक घासामध्ये त्या ठिकाणाची संस्कृती, परंपरा आणि गोष्ट दडलेली असते. ट्रॅव्हल तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रवासाचा असा प्रकार आहे जिथे कमी वेळात वेगवेगळ्या चवींमधून एखाद्या डेस्टिनेशनचा अनुभव घेता येतो. त्यामुळेच 2026 मध्ये हा ट्रेंड फूड लव्हर्समध्ये विशेष लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8