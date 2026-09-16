सूर्यास्त पाहण्याचा मेंटल हेल्थवर होतो 'असा' परिणाम, ताण-चिंता कमी करण्यास मदत? जाणून घ्या

Sunrise benefits: ढळत्या सूर्याचं सौंदर्य पाहताना मनाला का शांततेचा अनुभव मिळतो? ‘Sunset Awe Effect’चा मेंटल हेल्थवर नेमका कसा परिणाम होतो याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
Sunset Awe Effect : दिवसभराच्या धावपळीनंतर क्षितिजावर हळूहळू मावळणारा सूर्य पाहणं हा अनेकांसाठी निवांतपणाचा क्षण असतो. आकाशात पसरलेले लाल, केशरी आणि सोनेरी रंग पाहताना मनावरील ताण काही काळासाठी दूर झाल्यासारखा वाटतो. निसर्गाच्या या अनुभवाला मानसशास्त्रात ‘ऑ’ (Awe) म्हणजेच विस्मयाची भावना असं म्हटलं जातं. सूर्यास्त किंवा सूर्योदय पाहताना निर्माण होणारी ही भावना मानसिक आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. यालाच ‘Sunset Awe Effect’ असं संबोधलं जातं.
निसर्गाच्या भव्यतेसमोर काही क्षण थांबल्याने रोजच्या चिंता, कामाचा ताण आणि मानसिक थकवा यापासून मनाला विश्रांती मिळते. मात्र, सूर्यास्त पाहणं हा कोणत्याही मानसिक आजारावरील उपचार नाही. तरीही, नियमितपणे निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं आणि मन शांत ठेवण्याच्या सवयी मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
सूर्योदय किंवा सूर्यास्त पाहताना मनात निर्माण होणारी विस्मयाची भावना आपलं लक्ष रोजच्या समस्यांपासून काही काळ दूर नेते. या अनुभवामुळे मनाला शांतता मिळू शकते आणि ताण-तणावाची तीव्रता कमी झाल्यासारखी वाटू शकते. निसर्गाकडे एकटक पाहण्याचा हा निवांत क्षण भावनिक स्वास्थ्यासाठी उपयुक्त ठरतो.
दिवसभर सतत स्क्रीन पाहणं, कामाचा दबाव आणि अनेक गोष्टींचा विचार यामुळे मेंदूवर मानसिक थकवा येतो. अशावेळी सूर्यास्ताचं दृश्य पाहणं म्हणजे मेंदूला मिळालेला छोटासा ब्रेक असतो. मनावरील ताण कमी झाल्याने लक्ष केंद्रित करणं, नव्या कल्पना सुचणं आणि दैनंदिन कामांकडे पुन्हा उत्साहाने पाहणं सोपं होऊ शकतं.
निसर्गाच्या सुंदर दृश्यांचा आनंद घेताना अनेकांना आनंद, समाधान आणि सकारात्मकतेचा अनुभव येतो. सूर्यास्त पाहताना निर्माण होणारी ही सुखद भावना दिवसभरातील नकारात्मक विचारांपासून काही काळ दूर ठेवू शकते. त्यामुळे मनःस्थिती सुधारण्यास आणि भावनिक संतुलन राखण्यास मदत होऊ शकते.
सकाळचा नैसर्गिक प्रकाश आणि संध्याकाळच्या प्रकाशातील बदल आपल्या शरीराच्या सर्केडियन रिदमशी संबंधित असतात. सकाळी सूर्यप्रकाशात वेळ घालवल्याने शरीराचं जैविक घड्याळ योग्य पद्धतीने सेट होण्यास मदत होते. संध्याकाळी प्रकाश कमी होत गेल्याने शरीर झोपेची तयारी करू लागतं. त्यामुळे नियमित झोपेची वेळ राखणं आणि सकाळी योग्य वेळी उठणं सोपं होऊ शकतं.
सूर्यास्त पाहताना आपण काही काळ मोबाईल, काम आणि इतर चिंतांपासून दूर राहतो. आकाशातील रंग, वाऱ्याची झुळूक आणि बदलत जाणारं दृश्य यावर लक्ष केंद्रित केल्याने मन वर्तमान क्षणात रमू शकतं. हीच सवय ‘माइंडफुलनेस’ म्हणजे सजगपणे वर्तमानाचा अनुभव घेण्याशी संबंधित आहे.
दररोज काही मिनिटं मोकळ्या जागेत किंवा गच्चीवर बसून सूर्यास्त पाहण्याचा प्रयत्न करा. त्या वेळी मोबाईल बाजूला ठेवा, शांतपणे श्वास घ्या आणि निसर्गाचा अनुभव घ्या. सूर्यास्त शक्य नसेल, तर सकाळचा सूर्यप्रकाश किंवा निसर्गात फेरफटका मारणं हाही चांगला पर्याय ठरू शकतो. ( महत्त्वाचं: सूर्यास्त पाहण्यामुळे ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते; मात्र, मानसिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर त्रास असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. )