पाकिस्तानात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते? इतिहासाच्या पुस्तकांत काय लिहिले आहे?

Chhatrapati Shivaji Maharaj History In Pakistan History Book : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्याचा गौरव जगभर केला जातो. जगभरातील लेख, संशोधक, इतिहास प्रेमी शिवाजी महाराजांबाबत लिकाण करतात. जगभरात शिवाजी महाराजांबद्दल अनेक पुस्तके लिहिण्यात आली आहेत. जगभरात अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून शिवरायांच्या कार्याचा गौरव केला जातो. मराठ्यांच्या या पराक्रमाचा उल्लेख पाकिस्तानच्या इतिहासातही होतो. पाकिस्तानच्या शालेय अभ्यासक्रमात आणि स्पर्धा परीक्षांच्या पुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याबाबत काय शिकवले जाते जाणून घेऊया.