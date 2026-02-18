English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • पाकिस्तानात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते? इतिहासाच्या पुस्तकांत काय लिहिले आहे?

पाकिस्तानात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते? इतिहासाच्या पुस्तकांत काय लिहिले आहे?

 पाकिस्तानमध्ये  छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते?

Vanita Kamble | Feb 18, 2026, 10:09 PM IST
twitter

Chhatrapati Shivaji Maharaj History In Pakistan History Book : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्याचा गौरव जगभर केला जातो. जगभरातील लेख, संशोधक, इतिहास प्रेमी शिवाजी महाराजांबाबत लिकाण करतात.  जगभरात शिवाजी महाराजांबद्दल अनेक पुस्तके लिहिण्यात आली आहेत. जगभरात अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून शिवरायांच्या कार्याचा गौरव केला जातो. मराठ्यांच्या या पराक्रमाचा उल्लेख पाकिस्तानच्या इतिहासातही होतो. पाकिस्तानच्या शालेय अभ्यासक्रमात आणि स्पर्धा परीक्षांच्या पुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याबाबत काय शिकवले जाते जाणून घेऊया.

1/8

पाकिस्तानच्या शालेय पुस्तके तसेच स्पर्धा परीक्षांच्या पुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याचा उल्लेख  केला जातो. पाकिस्तानात शिवाजी महाराजंबद्दल नेमकं काय शिकवले जाते जाणून  घेऊया. 

twitter
2/8

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या मराठा साम्राज्य  भारतच नव्हे, तर आजच्या पाकिस्तानमध्ये तसेच अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत पसरलेले होते. 

twitter
3/8

पाकिस्तानच्या शालेय अभ्यासक्रमात  विशेषत: पंजाब स्टेट बोर्डाच्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये प्रामुख्याने इस्लामच्या इतिहासावर अधिक भर देण्यात आला  आहे. यात शिवाजी महाराजांचा देखील उल्लेख आहे.     

twitter
4/8

पाकिस्तानात शिकवला जाणारा इतिहास पाहिला असता पाचवी ते सातवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना इस्लाम विषयी अधिक शिकवले जाते.  इतिहासात.  मध्ययुगीन मुस्लिम राजवटींची माहिती देण्यात आली आहे. यानंतर भारतातील ब्रिटिश राजवटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.     

twitter
5/8

पाकिस्तानच्या इतिहासाच्या पुस्तकात मराठ्यांच्या इतिहासाबद्दल माहिती देण्यात आली.  मराठ्यांनी दक्षिण आशियात निर्माण केलेला प्रभाव आणि त्यांचे योगदान यांचा उल्लेख जवळपास टाळला जातो.  

twitter
6/8

पाकिस्तानच्या सेंट्रल सुपीरियर सर्व्हिस (सीएसएस) परीक्षेच्या तयारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच थेट उल्लेख नाही. 1760 मध्ये अहमदशहा अब्दालीने मराठ्यांचा पराभव केला आणि मराठा साम्राज्य संपले असे नमूद करण्यात आले आहे.     

twitter
7/8

हमीद खान यांच्या कॉन्स्टिट्यूशनल अँड पॉलिटिकल हिस्टरी ऑफ पाकिस्तान या पुस्तकात  औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मराठे एक नवीन शक्ती म्हणून उदयाला आले असे लिहीण्यात आले आहे. 

twitter
8/8

पाकिस्तानातील लेखक के. अली यांनी लिहिलेल्या द न्यू हिस्टरी ऑफ इंडो-पाकिस्तान आफ्टर 1526 या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सकारात्मक वर्णन  करण्यात आले आहे. या पुस्तकात शिवाजी महाराजांना “भारताचा अलौकिक बुद्धिमत्तेचा निर्माता” (The Constructive Genius of Hindu India) असे संबोधले आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला

पुढील अल्बम

शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला

शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला

शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला 10
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? एका तोळ सोनं किती रुपयांना मिळायचे? 8
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 400 किल्ले जिंकले पण हा किल्ला जिंकता आला नाही; चारही बाजूने पाण्याने वेढलेला महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना किल्ला

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 400 किल्ले जिंकले पण हा किल्ला जिंकता आला नाही; चारही बाजूने पाण्याने वेढलेला महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना किल्ला

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 400 किल्ले जिंकले पण हा किल्ला जिंकता आला नाही; चारही बाजूने पाण्याने वेढलेला महाराष्ट्रातील 500 वर्ष जुना किल्ला 10
संत्र्याच्या साली फेकून देताय? थांबा! त्यापासून घरीच बनवा त्वचा उजळणारा सौंदर्य साबण

संत्र्याच्या साली फेकून देताय? थांबा! त्यापासून घरीच बनवा त्वचा उजळणारा सौंदर्य साबण

संत्र्याच्या साली फेकून देताय? थांबा! त्यापासून घरीच बनवा त्वचा उजळणारा सौंदर्य साबण 8