Thalapathy Vijay Numerology:काय आहे थालापती विजयचा मूलांक, राहुने अचानक बदललं आयुष्य; भविष्य कसं?
Thalapathy Vijays Mulank: थालापती विजयचा मूलांक 4 हा स्वामी ग्रह 'राहू' आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू हा असा ग्रह आहे जो व्यक्तीला पारंपरिक चौकटीबाहेर विचार करायला लावतो.
Pravin Dabholkar | May 05, 2026, 07:26 PM IST
Thalapathy Vijays Mulank: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचा 'टीना' जोसेफ विजय चंद्रशेखर याने आता अभिनयाच्या पडद्यावरून राजकारणाच्या रणांगणात अधिकृतपणे पाऊल ठेवले आहे. 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) या आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून विजयने तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजवली आहे. मात्र, विजय यांच्या या नव्या इनिंगमागे केवळ जनशक्तीच नाही, तर अंकशास्त्राचे (Numerology) एक विशेष गुपित दडलेले असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांचा जन्मदिनांक आणि 'मूलांक 4' चा त्यांच्या आयुष्यावरील प्रभाव सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
काय आहे थालापतीचा मूलांक?
थालापती विजय यांचा जन्म 22 जून 1974 रोजी झाला. अंकशास्त्रानुसार, ज्या व्यक्तींचा जन्म 22 तारखेला होतो, त्यांचा मूलांक '4' (2+2=4) असतो. अंकशास्त्रात 4 हा आकडा अत्यंत शक्तिशाली आणि संघर्षातून यश मिळवून देणारा मानला जातो. विजय यांच्या जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे, त्यांचे करिअर आणि आताचा राजकीय प्रवेश या सर्वांमध्ये या आकड्याचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. कोणत्याही महिन्याच्या 4,13,22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचे नेतृत्वगुण विलक्षण असतात, असे मानले जाते.
राहू ग्रहाचा प्रभाव
मूलांक 4 चा स्वामी ग्रह 'राहू' आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू हा असा ग्रह आहे जो व्यक्तीला पारंपरिक चौकटीबाहेर विचार करायला लावतो. राहूच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्ती अचानक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्यासाठी ओळखल्या जातात. विजय यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना अभिनय सोडण्याचा आणि पूर्णवेळ राजकारणात येण्याचा जो धाडसी निर्णय घेतला, त्यामागे राहूची हीच 'आउट ऑफ बॉक्स' विचारसरणी कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
संघर्षातून उभारी घेण्याची वृत्ती
मूलांक 4 असलेल्या व्यक्तींचे आयुष्य कधीच सरळ नसते. त्यांना पावलोपावली आव्हानांचा सामना करावा लागतो. विजय यांच्या चित्रपट प्रवासातही सुरुवातीला त्यांना अनेक टीकाकारांचा सामना करावा लागला होता. मात्र, राहूचा प्रभाव असलेल्या व्यक्ती पडल्यानंतर पुन्हा जोमाने उभ्या राहतात. हीच जिद्द विजय यांना राजकारणातील प्रस्थापित शक्तींशी लढण्यासाठी बळ देत आहे. 'टीव्हीके' पक्षाची स्थापना हा त्यांच्या संघर्षाचाच एक नवा अध्याय मानला जातो.
जनमानसावर मोहिनी आणि युनिक स्टाईल
राहू हा ग्रह व्यक्तीला इतरांपेक्षा वेगळे बनवतो. थालापती विजय यांची डायलॉग डिलिव्हरी, त्यांची स्क्रीन प्रेझन्स आणि त्यांची संवाद साधण्याची पद्धत यामुळेच ते तमिळ जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. ही 'युनिकनेस' त्यांच्या राजकीय भाषणांमध्येही दिसून येत आहे. ते जुन्या राजकारण्यांच्या पठडीत न बसता, तरुणांशी जोडले जाणारे आधुनिक विचार मांडत आहेत, जे ४ या अंकाच्या वैशिष्ट्याशी तंतोतंत जुळते.
राजकीय यशाची समीकरणे
राजकारणात प्रवेश करण्याची वेळ अत्यंत महत्त्वाची असते. विजय यांनी अशा वेळी राजकारणात एन्ट्री केली आहे, जेव्हा तामिळनाडूमध्ये नवीन नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होत आहे. अंकशास्त्रानुसार, राहूच्या प्रभावाखालील व्यक्तींना अचानक मोठे यश मिळते. त्यामुळे, आगामी निवडणुकांमध्ये विजय यांचा पक्ष 'किंगमेकर' किंवा मोठी शक्ती म्हणून समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नेतृत्व करण्याची क्षमता
या मूलांकाच्या व्यक्ती केवळ स्वप्न पाहत नाहीत, तर ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शिस्तबद्ध नियोजन करतात. विजय यांनी आपला पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी अनेक वर्षे समाजसेवा आणि संघटनात्मक बांधणीवर भर दिला होता. हीच शिस्त त्यांना एक प्रगल्भ राजकीय नेता म्हणून घडवत आहे. राहू त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास आणि शत्रूला चक्रावून टाकण्यास मदत करतो, असे मानले जाते.
चाहत्यांचे रूपांतर मतदारांमध्ये करण्याचे आव्हान
विशाल फॅन फॉलोइंग असणे ही विजय यांची जमेची बाजू आहे. मात्र, या चाहत्यांचे रूपांतर मतदारांमध्ये करणे हे मोठे आव्हान असते. 4 या अंकाच्या प्रभावामुळे विजय यांच्याकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे. राहुच्या प्रभावामुळे ते लोकांच्या मनातील भावना अचूक ओळखू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा आणि कार्यपद्धती अधिक लोकभिमुख ठरण्याची शक्यता आहे.
