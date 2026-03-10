English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Prithvi Shaw and Akriti Agarwal: पृथ्वी शॉ आणि आकृती यांच्या वयात किती वर्षांचे अंतर? जाणून घ्या कोण आहे मोठं

Prithvi Shaw and Akriti Agarwal: पृथ्वी शॉ आणि आकृती यांच्या वयात किती वर्षांचे अंतर? जाणून घ्या कोण आहे मोठं

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal: भारतीय सलामीवीर पृथ्वी शॉने अलीकडेच त्याची प्रेयसी आकृती अग्रवाल सोबत साखपुडा केला आहे.  या क्रिकेटपटूने इंस्टाग्रामवर एका पोस्टद्वारे चाहत्यांसह ही आनंदाची बातमी शेअर केली. दरम्यान या दोघाच्या वयात किती अंतर आहे हे जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Mar 10, 2026, 01:59 PM IST
1/8

शॉ सध्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका मोठ्या बातमीमुळे चर्चेत

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

भारतीय सलामीवीर पृथ्वी शॉ सध्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका मोठ्या बातमीमुळे चर्चेत आला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या टी-२० विश्वचषक २०२६  च्या अंतिम सामन्याच्या चर्चांदरम्यान शॉने एक आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली. त्याने आपल्या दीर्घकाळाच्या मैत्रीण आकृती अग्रवालसोबत साखरपुडा केल्याची घोषणा केली.   

2/8

कपल फोटो शेअर केले

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

क्रिकेटरने ही माहिती इंस्टाग्रामवरील पोस्टद्वारे चाहत्यांना दिली.त्याने साखरपुड्याचे सुंदर कपल फोटो शेअर केले आहेत.   

3/8

आकृती अग्रवालसोबत पृथ्वी शॉचे नाव

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

अनेक काळापासून आकृती अग्रवालसोबत पृथ्वी शॉचे नाव जोडले जात होते. अखेरीस त्या दोघांनी आपलं आयुष्य एकत्र घालवायचं ठरवलं आहे आणि त्यांनी आता साखरपुडा केला आहे.   

4/8

प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

आकृती अग्रवाल ही प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर म्हणून ओळखली जाते. ती मूळची लखनऊ येथील आहे. इंस्टाग्रामवर तिचे 32 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असून सोशल मीडियावर तिची मोठी लोकप्रियता आहे. कंटेंट क्रिएशनसोबतच तिने मनोरंजन क्षेत्रातही काम केले आहे आणि अभिनयातही हात आजमावला आहे.  

5/8

आकृतीने काही चित्रपटांमध्येही काम केले आहे

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

सोशल मीडियावरील व्यतिरिक्त आकृतीने काही चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. त्यामध्ये त्रिमुखा या चित्रपटाचा समावेश आहे. तिच्या अभिनय आणि ऑनलाइन उपस्थितीमुळे तिला मोठ्या प्रमाणात लोकप्रियता मिळाली आहे. शॉसोबतच्या साखरपुड्याची घोषणा झाल्यानंतर क्रिकेट चाहत्यांचे लक्षही तिच्याकडे वेधले गेले आहे.

6/8

नात्याबद्दलच्या चर्चा सर्वप्रथम 2025 मध्ये

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

शॉ आणि आकृती यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चा सर्वप्रथम 2025 मध्ये सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर दोघेही सोशल मीडियावर एकमेकांसोबतचे फोटो आणि क्षण शेअर करत होते. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांच्या नात्याबद्दल उत्सुकता वाढली होती. अखेर 8 मार्च 2026 रोजी साखरपुड्याची अधिकृत घोषणा करत त्यांनी आपल्या नात्याला सार्वजनिक मान्यता दिली.

7/8

वयात किती अंतर?

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

वयाबद्दल बोलायचे झाल्यास, 1999 मध्ये जन्मलेला पृथ्वी शॉ सध्या 26 वर्षांचा आहे. तर 2 मे 2003 रोजी जन्मलेली आकृती अग्रवाल 22 वर्षांची आहे. म्हणजेच दोघांच्या वयात सुमारे साडेतीन वर्षांचे अंतर आहे. साखरपुड्यानंतर आता दोघेही आयुष्यातील नवीन टप्प्याची सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहेत.  

8/8

शॉचे नाव मॉडेल निधी टपरिया सोबत जोडले जात होते

Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal

दरम्यान, आकृतीपूर्वी शॉचे नाव मॉडेल निधी टपरिया सोबत जोडले जात होते. इंडियन प्रीमियर लीगच्या सामन्यांदरम्यान ती अनेकदा शॉला सपोर्ट करताना दिसली होती. 2023 मध्ये व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी शॉने एक रोमँटिक फोटो पोस्ट केला होता. मात्र नंतर त्याने तो फोटो एडिट केलेला असल्याचे सांगत त्या नात्याच्या चर्चांना नकार दिला होता.  

