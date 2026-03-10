Prithvi Shaw and Akriti Agarwal: पृथ्वी शॉ आणि आकृती यांच्या वयात किती वर्षांचे अंतर? जाणून घ्या कोण आहे मोठं
Age Difference between Prithvi Shaw and Akriti Agarwal: भारतीय सलामीवीर पृथ्वी शॉने अलीकडेच त्याची प्रेयसी आकृती अग्रवाल सोबत साखपुडा केला आहे. या क्रिकेटपटूने इंस्टाग्रामवर एका पोस्टद्वारे चाहत्यांसह ही आनंदाची बातमी शेअर केली. दरम्यान या दोघाच्या वयात किती अंतर आहे हे जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Mar 10, 2026, 01:59 PM IST
शॉ सध्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका मोठ्या बातमीमुळे चर्चेत
भारतीय सलामीवीर पृथ्वी शॉ सध्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका मोठ्या बातमीमुळे चर्चेत आला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्याच्या चर्चांदरम्यान शॉने एक आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली. त्याने आपल्या दीर्घकाळाच्या मैत्रीण आकृती अग्रवालसोबत साखरपुडा केल्याची घोषणा केली.
कपल फोटो शेअर केले
आकृती अग्रवालसोबत पृथ्वी शॉचे नाव
प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर
आकृतीने काही चित्रपटांमध्येही काम केले आहे
नात्याबद्दलच्या चर्चा सर्वप्रथम 2025 मध्ये
शॉ आणि आकृती यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चा सर्वप्रथम 2025 मध्ये सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर दोघेही सोशल मीडियावर एकमेकांसोबतचे फोटो आणि क्षण शेअर करत होते. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांच्या नात्याबद्दल उत्सुकता वाढली होती. अखेर 8 मार्च 2026 रोजी साखरपुड्याची अधिकृत घोषणा करत त्यांनी आपल्या नात्याला सार्वजनिक मान्यता दिली.
वयात किती अंतर?
