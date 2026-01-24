26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण याच्यात काय फरक? 99% भारतीयांना माहितच नाही
15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी रोजी देशभरात तिरंगा ध्वज मोठ्या थाटामाटात फडकवला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की या दोन्ही ध्वजांना फडकवण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या प्रकारे सांगितल्या जातात. दोन्ही प्रसंगी ध्वज वेगवेगळ्या ठिकाणी देखील लावले जातात?
Dakshata Thasale | Jan 24, 2026, 08:59 PM IST
1/8
कोणत्या विशेष प्रसंगी परदेशी प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहतात?
26 जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनी, दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांना प्रमुख पाहुणे म्हणून अनिवार्यपणे आमंत्रित केले जाते. हा राजनैतिक आणि धोरणात्मक संबंधांचा एक भाग आहे. यावेळी, युरोपियन युनियनमधील राजकारण्यांना ही विशेष संधी देण्यात आली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी सहसा कोणताही परदेशी प्रमुख पाहुणा नसतो. हा पूर्णपणे अंतर्गत आणि देशांतर्गत समारंभ असतो.
2/8
15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण समारंभ कोठे आयोजित केला जातो?
3/8
21 तोफांची सलामी कधी दिली जाते?
4/8
26 जानेवारी रोजी तिरंगा कुठे फडकवला जातो?
5/8
26 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती तिरंगा का फडकवतात?
6/8
स्वातंत्र्यानंतर तिरंगा फडकवणारे पंतप्रधान
7/8
तिरंग्या ध्वजाचे स्थानही वेगळे
8/8