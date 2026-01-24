English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण याच्यात काय फरक? 99% भारतीयांना माहितच नाही

26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण याच्यात काय फरक? 99% भारतीयांना माहितच नाही

15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी रोजी देशभरात तिरंगा ध्वज मोठ्या थाटामाटात फडकवला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की या दोन्ही ध्वजांना फडकवण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या प्रकारे सांगितल्या जातात. दोन्ही प्रसंगी ध्वज वेगवेगळ्या ठिकाणी देखील लावले जातात? 

Dakshata Thasale | Jan 24, 2026, 08:59 PM IST
कोणत्या विशेष प्रसंगी परदेशी प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहतात?

26 जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनी, दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांना प्रमुख पाहुणे म्हणून अनिवार्यपणे आमंत्रित केले जाते. हा राजनैतिक आणि धोरणात्मक संबंधांचा एक भाग आहे. यावेळी, युरोपियन युनियनमधील राजकारण्यांना ही विशेष संधी देण्यात आली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी सहसा कोणताही परदेशी प्रमुख पाहुणा नसतो. हा पूर्णपणे अंतर्गत आणि देशांतर्गत समारंभ असतो.

15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण समारंभ कोठे आयोजित केला जातो?

15 ऑगस्टचा समारंभ लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून होतो. मुघल राजवटीच्या पतनानंतर आणि ब्रिटिश राजवटीच्या जाण्यानंतर ते भारतीय सार्वभौमत्वाचे केंद्र बनले.

21 तोफांची सलामी कधी दिली जाते?

प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रपती ध्वजारोहण करताना, राष्ट्रगीतासोबत 21 तोफांची सलामी दिली जाते. लष्करी शिस्त आणि आदराचे प्रतीक म्हणून ध्वजारोहण समारंभानंतर लगेचच ही सलामी दिली जाते, ज्यामुळे तो स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभापेक्षाही भव्य बनतो.

26 जानेवारी रोजी तिरंगा कुठे फडकवला जातो?

26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत. 26 जानेवारीचा कार्यक्रम कार्तव्य पथ (पूर्वी राजपथ) वर होतो. हे ठिकाण भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचे आणि सांस्कृतिक विविधतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी समर्पित आहे.

26 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती तिरंगा का फडकवतात?

संविधान लागू झाल्यापासून, राष्ट्रपती 26 जानेवारी रोजी राष्ट्रध्वज फडकवतात, कारण संविधान लागू झाल्यानंतर ते देशाचे संवैधानिक प्रमुख बनले आहेत. प्रजासत्ताक दिन हा संविधानाच्या अंमलबजावणीचा उत्सव आहे.

स्वातंत्र्यानंतर तिरंगा फडकवणारे पंतप्रधान

ध्वज फडकवण्याचा आणि तिरंगा फडकवण्याचा इतिहास स्वातंत्र्याच्या काळापासूनचा आहे. 15 ऑगस्ट रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, 1947 मध्ये भारताचे राष्ट्रपती नसल्यामुळे, सरकारचे प्रमुख पंतप्रधान ध्वज फडकवत होते. हे पद 1950 मध्ये निर्माण झाले. त्यावेळी, पंतप्रधान हे प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते.

तिरंग्या ध्वजाचे स्थानही वेगळे

26 जानेवारी रोजी ध्वज वरच्या बाजूला राहतो. याचा अर्थ देश आधीच स्वतंत्र आहे आणि आपण आता आपल्या संविधानाची आणि प्रजासत्ताकाची शक्ती प्रदर्शित करत आहोत. 15 ऑगस्ट रोजी ध्वज खालून वर फडकवला जातो. हे एका नवीन राष्ट्राच्या उदयाचे आणि वसाहतवादी राजवटीपासून मुक्ततेचे प्रतीक आहे.

ध्वज फडकवणे आणि ध्वज फडकवणे यातील फरक जाणून घ्या.

ध्वज फडकवणे आणि ध्वज फडकवणे यातील फरक: 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी रोजी देशभरात तिरंगा फडकवला जातो. एका प्रसंगी सरकारचे प्रमुख, पंतप्रधान आणि दुसरीकडे, देशाचे संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपती. जरी लोक बोलचालीत या दोन्ही ध्वज फडकवण्याच्या समारंभांना म्हणतात, तरी त्यांच्यात लक्षणीय फरक आहे. 15ऑगस्ट रोजी ध्वज फडकवला जातो. या समारंभात, ध्वज दोरीने खालून ओढला जातो आणि नंतर फडकवला जातो. दरम्यान, 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या समारंभाला ध्वज फडकवण्याचे म्हणतात. ध्वज आधीच खांबाच्या वरच्या बाजूला बांधलेला असतो आणि राष्ट्रपती तो फडकवतात.

