Marathi News
  • Explained: टीम इंडियासमोर नवं आव्हान, वर्ल्डकपमधील ग्रुप ऑफ डेथम्हणजे काय? नाव कुठून आलं? A टू Z माहिती!

Explained: टीम इंडियासमोर नवं आव्हान, वर्ल्डकपमधील 'ग्रुप ऑफ डेथ'म्हणजे काय? नाव कुठून आलं? A टू Z माहिती!

 

Pravin Dabholkar | Feb 16, 2026, 04:33 PM IST
Group Of Death: 'ग्रुप ऑफ डेथ' हे नाव खेळांच्या जगात एखाद्या ग्रुपसाठी वापरले जाते. ज्यात अनेक बलाढ्य टीम्स एकत्र येतात आणि त्यातून पुढे जाणे खूप अवघड असते.

Explained: टीम इंडियासमोर नवं आव्हान, वर्ल्डकपमधील 'ग्रुप ऑफ डेथ'म्हणजे काय? नाव कसं पडलं? A टू Z माहिती!

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name A to Z information

T20 World Cup: टी20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये भारताने पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर टीम इंडियाने सुपर 8 मध्ये एन्ट्री केलीय. कोलंबोत झालेल्या सामन्यात 61 धावांनी विजय मिळवला आणि ग्रुप ए मधून पहिली टीम म्हणून पुढे गेली.

सुपर 8 चा टप्पा

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

विश्वचषकाच्या या स्पर्धेत सुपर 8 टप्पा म्हणजे पहिल्या गट फेरीनंतरच्या निवडक संघांची पुढची पातळी. यात एकूण 8 टीम दोन गटांमध्ये विभागल्या जातात. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन टीम सेमीफायनलमध्ये जातात. हा टप्पा स्पर्धेच्या उत्कंठा वाढवतो, कारण येथे मजबूत टीम एकमेकांशी भिडतात.

'एक्स' नावाने ओळख

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

भारताचा सुपर 8 गट हा 'एक्स' नावाने ओळखला जातो. ज्यात भारतासोबत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडीज या टीम आहेत. हे गट आधीच ठरवलेले असतात. ज्यात टीमची पूर्व-निर्धारित जागा असते, जसे भारत 'एक्स१' आहे.

फुटबॉल विश्वचषकातून आली टर्म

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

'ग्रुप ऑफ डेथ' हे नाव खेळांच्या जगात एखाद्या ग्रुपसाठी वापरले जाते. ज्यात अनेक बलाढ्य टीम्स एकत्र येतात आणि त्यातून पुढे जाणे खूप अवघड असते.  हे नाव फुटबॉल विश्वचषकातून प्रसिद्ध झाले. पण जेव्हा स्पर्धा खूप अटीतटीची असते तेव्हा क्रिकेटमध्येही ते वापरले जाते.

जगातील सर्वोत्तम टीम

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

भारताच्या गटाला 'ग्रुप ऑफ डेथ' म्हणण्याचे कारण म्हणजे यातील टीम जगातील सर्वोत्तम आहेत. टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया माजी विजेते, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडीजही मजबूत. या गटात प्रत्येक सामना जिंकणे कठीण आहे. कारण प्रत्येक टीमकडे उत्कृष्ट खेळाडू आहेत.

गटात टिकण्याचे आव्हान

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

पाकिस्तानला हरवल्यानंतर भारतासमोर हे नवे आव्हान आहे, कारण सुपर 8 मध्ये या बलाढ्य संघांविरुद्ध खेळून सेमीफायनल गाठणे आवश्यक आहे. ग्रुप फेरीतून सहज पुढे येणे एक गोष्ट, पण या कडक गटात टिकणे वेगळे.

एक चूक पडेल महागात

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

या आव्हानासाठी भारतीय संघाला आपली रणनीती मजबूत करावी लागेल, जसे की फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात सुधारणा. संघ चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, पण प्रत्येक सामन्यात सावधगिरी बाळगणे गरजेचे, कारण एक चूक महागात पडू शकते.

भारतासाठी संधी

what is the Group of Death in T20 World Cup How did it get the name

'ग्रुप ऑफ डेथ' सारखे गट वर्ल्ड कपची मजा वाढवतात. कारण यातून टीमची खरी कसोटी लागते आणि प्रेक्षकांना रोमांचक सामने बघायला मिळतात. हे आव्हान भारतासाठी संधीही आहे. ज्यातून ते विश्वविजेते होण्याच्या दिशेने पुढे सरकू शकतात.

