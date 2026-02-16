Explained: टीम इंडियासमोर नवं आव्हान, वर्ल्डकपमधील 'ग्रुप ऑफ डेथ'म्हणजे काय? नाव कुठून आलं? A टू Z माहिती!
Pravin Dabholkar | Feb 16, 2026, 04:33 PM IST
Group Of Death: 'ग्रुप ऑफ डेथ' हे नाव खेळांच्या जगात एखाद्या ग्रुपसाठी वापरले जाते. ज्यात अनेक बलाढ्य टीम्स एकत्र येतात आणि त्यातून पुढे जाणे खूप अवघड असते.
1/8
Explained: टीम इंडियासमोर नवं आव्हान, वर्ल्डकपमधील 'ग्रुप ऑफ डेथ'म्हणजे काय? नाव कसं पडलं? A टू Z माहिती!
2/8
सुपर 8 चा टप्पा
3/8
'एक्स' नावाने ओळख
4/8
फुटबॉल विश्वचषकातून आली टर्म
5/8
जगातील सर्वोत्तम टीम
6/8
गटात टिकण्याचे आव्हान
7/8