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नजर हटेना अशी नजर साकारणारे हात कोणाचे? 'परळचा राजा'च्या जिवंत डोळ्यांमागील खरी गोष्ट

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:48 PM IST

मुंबईतील लालबाग आणि परळ हा परिसर 'गणेशोत्सवाची पंढरी' म्हणून ओळखला जातो. 

मुंबईतील लालबाग, परळ आणि चिंचपोकळी हा पट्टा गणेशोत्सवाचा मुख्य केंद्रबिंदू मानला जातो. लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा, परळचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी आणि तेजुकायचा राजा यांसारखी प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश मंडळे आहेत.

What is the name of akhanikar eyes of the Parelcha Raja idol1/7

नजर हटेना अशी नजर साकारणारे हात कोणाचे? 'परळचा राजा'च्या जिवंत डोळ्यांमागील खरी गोष्ट

मुंबईतील गणेशोत्सवाची ओळख म्हणजे भव्य-दिव्य गणेशमूर्ती आणि देखावे. लालबग-परळ भागातील प्रमुख गणेशोत्सव मंडळ यंदा कोणता देखावा साकारणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. 

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अलीकडेच मुंबईत विविध सार्वजनिक मंडळाच्या बाप्पाचे आगमन सोहळे पार पडले. मात्र सध्या जगभरातील भाविकांचे लक्ष वेधून घेतोय तो परळचा राजा. 

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गणेशोत्सवाच्या पंढरीत यंदा परळचा राजा वारकरी रुपात अवतरला आहे. बाप्पाचे साजिरे रूप अनेकांना मोहवून टाकतंय. 

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परळच्या राजाचे रूप तर अनेकांना मोहित करतंच पण बाप्पाचे डोळे अधिक भाविकांना अधिक आकर्षित करतात. त्यामुळं सध्या चर्चा रंगलीये ही बाप्पाची ही मूर्ती कोणी साकारलीये आणि मूर्तीचे आखणीकार कोण आहेत याची. 

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परळचा राजाच्या बाप्पाच्या मूर्तीला जिवंत रूप देणारे आणि डोळ्यांची आखणी करणाऱ्या कलाकाराचे नाव आहे उत्तम पालव. यांना पालव काका म्हणूनही ओळखले जाते. 

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पालव काका गेल्या तीन-चार वर्षांपासून परेलच्या राजाच्या मूर्तीची आखणी करतात.  बाप्पाच्या मूर्तीच्या डोळ्यांमधील भाव आणि चेहऱ्यावरील प्रत्येक रेषा त्यांच्या कलेतून सजीव होते.

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तर, परळच्या राजाची मूर्ती साकारली आहे ती निखिल खातू यांनी. तसंच, बाप्पाचे वस्त्र आणि अलंकार सजावट संतोष पोटले यांनी केलं आहे. 

TAGS:
परळचा राजा 2025
Parelcha Raja
Parelcha Maharaja
Ganeshotsav 2026
गणेशोत्सव 2026
lalbaug parel ganpati

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