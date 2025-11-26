English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...

अभिनेत्री गिरीजा ओक हिला नवीन नॅशनल क्रश म्हणून गौरवण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर गिरीजा ओकला तिच्या एका तासाचा रेट विचारला आहे.   

Neha Choudhary | Nov 26, 2025, 10:58 PM IST
 अभिनेत्री गिरीजा ओक हिचा एक व्हिडीओ नुकताच सोशल मीडियावर इतका व्हायरल झाला की, ती एका रात्रीत 'नॅशनल क्रश' बनली. मात्र, या अचानक मिळालेल्या प्रसिद्धीची दुसरी बाजू खूपच भयानक आणि त्रासदायक असल्याची खंत अभिनेत्रीने वक्तव्य केली आहे.   

एका ताज्या मुलाखतीत गिरीजा हिने तिला आलेल्या अश्लील मेसेजचा आणि एआय मॉर्फ्ड इमेजेसचा खुलासा करत धक्कादायक खुलासा केला आहे.  

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत गेल्या 20 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या गिरीजा हिची एक मुलाखातील फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या फोटोमध्ये अभिनेत्री निळ्या साडीत दिसली होती. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिला 'इंडियाज सिडनी स्वीनी' म्हणत 'न्यू नॅशनल क्रश' ही पदवी दिली आहे. मात्र, ही प्रसिद्धी गिरीजा हिच्यासाठी फारशी सुखद न ठरता त्रासदायक ठरला आहे. 

नुकताच दिलेल्या 'द लल्लनटॉप'ला दिलेल्या मुलाखतीत गिरीजा हिने या अनुभवावर मन मोकळंपणे सांगितलं आहे. गिरीजा म्हणाली की, "मला कुणी विचारलं की काही बदललं का? तर मी म्हणाले, नाही, मला अजून कोणतेही कामाचे जास्त ऑफर्स आले नाहीत."

37 वर्षीय गिरीजा हिने या अचानक आलेल्या प्रसिद्धीची काळी बाजू उघड केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पुरुषांकडून अनेक अश्लील आणि त्रासदायक मेसेज येत असल्याचा गौप्यस्फोट तिने केला आहे.   

अभिनेत्रीने सांगितलं की, "एकाने तिला मेसेज केला की, 'मी तुझ्यासाठी काहीही करू शकतो, मला एक संधी दे.' तर एका व्यक्तीने तर माझा रेट (Price) विचारला आहे — 'एक घंटा बिताने की किमत क्या है?', असे अश्लील मेसेज पाठवले आहेत. 

असे अनेक मेसेज येत असल्याचे तिने या मुलाखतीत सांगितले आहेत. गिरीजा हिने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत केली आहे. अभिनेत्री म्हणाली की, "हेच लोक मला प्रत्यक्ष आयुष्यात भेटले तर ते वरती मान करून माझ्याकडे पाहणार देखील नाहीत. पण, पडद्यामागे लोक काहीही बोलतात.समोर मात्र आदराने आणि प्रेमाने बोलतात. हे खूप विचित्र जग आहे. या आभासी (Virtual) जागेला आपण किती गांभीर्याने घ्यावे, यावर मोठे वादंग होऊ शकतं."

यापूर्वी, गिरीजाचे एआय मॉर्फ्ड (AI-Morphed) केलेले अश्लील फोटो व्हायरल झाले होते. तेव्हाही तिने इंस्टाग्राम व्हिडीओद्वारे या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली होती. हे फोटो तिच्या सोयीपलीकडे जाऊन लैंगिकरित्या आणि वस्तू म्हणून वापरले जात असल्याबद्दल तिने तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.

