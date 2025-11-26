'एका तासाचा रेट काय?' नॅशनल क्रश गिरीजा ओकला थेट प्रश्न; अभिनेत्री म्हणाली...
अभिनेत्री गिरीजा ओक हिला नवीन नॅशनल क्रश म्हणून गौरवण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर गिरीजा ओकला तिच्या एका तासाचा रेट विचारला आहे.
Neha Choudhary | Nov 26, 2025, 10:58 PM IST
मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत गेल्या 20 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या गिरीजा हिची एक मुलाखातील फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. या फोटोमध्ये अभिनेत्री निळ्या साडीत दिसली होती. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिला 'इंडियाज सिडनी स्वीनी' म्हणत 'न्यू नॅशनल क्रश' ही पदवी दिली आहे. मात्र, ही प्रसिद्धी गिरीजा हिच्यासाठी फारशी सुखद न ठरता त्रासदायक ठरला आहे.
